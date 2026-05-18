Habijan nikad ljući! O predmetima u slučaju ubojice: 'Šokiraju ovakve stvari, to je skandalozno'

Niti jedno ročište do danas nije zakazano u predmetu potvrđene optužnice iz 2023., a kojom se Kristijana Aleksića tereti za posjedovanje ilegalnog oružja i to nakon što je odslužio 12 godina zatvora radi brutalnog ubojstva Marijane Sušević, koje je počinio 1994. a priznao tek 2021. godine.

Bi li istražni zatvor, koji je mogao biti određen da se predmetom netko pozabavio, poštedio život mladića (19) kojeg je Aleksić ubio u subotu kada mu je mladić dostavio pizzu, ne može se sa sigurnošću reći, ali ministar pravosuđa Damir Habijan nije skrivao ljutnju u izjavi za medije koju je dao u ponedjeljak, nakon stravičnog zločina koji je potresao Drniš i informacija o optužnici iz 2023. koje su zgrozile javnost.

Habijan je rekao da će inicirati postupka prema nadležnima za poduzimanje radni u ovim predmetima pred Državnim sudbenim i pred Državnim Odvjetničkim vijećem.

'To je potpuno neprihvatljivo'

"Doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi - ako sam dobro shvatio - da to nije hitni postupak. Što je skandalozno s obzirom da se radi o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena za teško ubojstvo", rekao je Habijan.

"Stalno se suzdržavam od toga da utječem na rad sudbenih ili pravosudnih tijela, međutim, ovo zaslužuje reakciju. Mislim da je bilo dosta i kao ministar vrlo jasno želim poslati poruku - ako govorimo i o visinama kazni koje su 40 pa i 50 godina za ona najteža kaznena djela - kao normativni okvir koji smo kao Vlada i Sabor postavili, onda je na sucima i sutkinjama da te alate koriste", rekao je Habijan.

Da dvije i pol godine nije zakazano ročište u navedenom predmetu, Habijan smatra nemarom.

"Bez obzira što inspekcijski nadzor nije gotov, ali ja ne mogu drugačije pravdati ili razumjeti da dvije i pol godine nisu zakazali ročište. To je nedopustivo, potpuno neprihvatljivo i ja ne vidim koje bi bilo razumno objašnjenje", rekao je Habijan.

Ubio ženu, a u prekršajnom predmetu olakotno je bilo da nije imao prekršaje!?

Ministar je poručio da očekuje da se visoke kazne izriču.

"Može netko reći da je ovo pritisak na sudbenu vlast, ali mene baš briga. Nakon ove situacije treba reći da je dosta. Naravno da ljudi shvaćaju da sam odgovoran kao i ministar i za rad pravosudnih tijela. Postoji granica, ali ja tu granicu prelazim i prijeći ću je uvijek ako treba probuditi sustav i reći da je bilo dosta. Imate alate, izvolite ih početi primjenjivati", poručio je Habijan.

Naveo je primjer da je u konkretnom predmetu kojim se Aleksića 2021. tereti za obiteljsko nasilje, u obrazloženju prekršajnog predmeta navedeno da se kao olakotna okolnost uzima da je on prekršajno neosuđivan.

"Ljudi moji, čovjek je ubio ženu, dobio 15 godina zatvora, i ti mu uzimaš kao olakotnu okolnost da je prekršajno neosuđivan. Da li je netko u sustavu, kada je vidio ime i prezime, rekao 'Čekaj malo, radi se o pravomoćno osuđenom ubojici' i mi sada u ovom primjeru govorimo da je on prekršajno neosuđivan? Ne da je nerazumno, nego osoba koja je takvu odluku donijela, ja ne znam kako više može biti u sustavu? Govorim najiskrenije. Bilo je dosta", rekao je Habijan.

'Ovo je zadnji put'

Ministar je istaknuo da Hrvatska ima neke od najviših kazni u Europi te da je povišena kazna za femicid. Postavio je pitanje zašto se maksimalne kazne ne dosuđuju, ako alat postoji?

"Ja ne mogu ići od suda do suda i mijenjati sudske odluke. Imaš alat, izvoli ga primijeniti. I još jedna stvar, tiče se sigurnosnih mjera, upravo za ovakve situacije. Mi sada imamo sigurnosnu mjeru nadzora nakon što osoba izvrši punu kaznu zatvora koju treba primjenjivati. Ići ćemo u njezino redefiniranje da se ovakve osobe, koje su počinile ovakva kaznena djela, i kada se desi situacija da počinite kazneno djelo primjerice ponovne izrade oružja - a radi se o osuđenom ubojici - da negdje zasvijetli lampica. Ta osoba, ne može se dovest u situaciju da nije bio zatražen istražni zatvor. Dakle, u tom postupku, nit je policija, niti je Državno odvjetništvo, niti je sud zatražio istražni zatvor. Da je zatražio istražni zatvor, ta osoba ne bi bila vani. Protiv te osobe se vodio postupak, bilo bi vjerojatno zakazano neko ročište. Neću govoriti da li bi to možda spriječilo ovo što se dogodilo, ali to je stravično, nedopustivo i mislim da je ovo doista zadnja situacija koju mislim tolerirati kao ministar pravosuđa. Napravit ću apsolutno sve da pravosudni dužnosnici kojima smo i povećali materijalna prava i plaće, dali normativni okvir, odobrili sva moguća zapošljavanja koja su tražili, da počnu raditi svoj posao. Ovo je doista zadnji puta da se ovako nešto dogodilo", ljutito je poručio ministar.