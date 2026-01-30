Hrvati rekli što misle o Thompsonu na dočeku rukometaša: 'Jednu stvar treba poštivati i točka'

Hrvatski rukometaši love još jednu medalju, a dok traju pripreme za polufinalni sraz s Njemačkom, počelo se raspravljati o mogućem dočeku nakon Europskog prvenstva.

Otprilike u ovo vrijeme prošle godine, reprezentacija je na Svjetskom prvenstvu osvojila srebro, a deseci tisuća ljudi po povratku u Hrvatsku dočekali su je na glavnom zagrebačkom trgu. Na dočeku je između ostalog, po želji igrači, nastupao Marko Perković Thompson.

S obzirom na to da Thompson nije dobio dozvolu da krajem prosinca u glavnom gradu održi drugi koncert jer je Skupština ranije donijela odluku koja zabranjuje pozdrav "Za dom spremni" na svim površinama i prostorima kojima upravlja Grad, novinari su zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića pitali je li moguće da Thompson drugu godinu zaredom dočeka rukometaše.

Što je rekao Tomašević? Javio se i Bulj...

Gradonačelnik je čestitao rukometašima na plasmanu i zaželio sreću u pohodu na zlatnu medalju, ali nije htio otkrivati detalje o mogućem dočeku niti izravno odgovoriti na pitanje o Thompsonom nastupu. Istaknuo je tek da je započela komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS). "Sve komentare političke koje ćete me pitati, ne mislim davati. Nisam davao nikakve političke komentare tijekom cijelog Europskog rukometnog prvenstva, ne mislim sigurno početi ni danas", naveo je u četvrtak Tomašević.

"U komunikaciji smo sa Savezom, reći ćemo kad bude više informacija. Kao Gradska uprava komuniciramo sa Savezom, a kad bude detalja, i dalje ćemo komunicirati prema van", dodao je Tomašević.

U međuvremenu se oglasio i gradonačelnik Sinja Miro Bulj koji je na svojem Facebooku u petak poručio da je Sinj spreman organizirati doček rukometašima na kojem će nastupati Thompson.

O aktualnoj temi na našem Facebook profilu pitali smo i čitatelje portala Net.hr. Objava je odjeknula i prikupila više od 6.700 komentara, a mišljenja su podijeljena.

Neki smatraju da Thompson treba pjevati na dočeku. "A tko drugi?", "Da, naravno", "Obavezno", "Thompson treba pjevati", stoji u komentarima.

"Dovoljno je da se Thompson pojavi. Ne mora pjevati - pjevat će narod", "Zašto ne ako žele igrači? Onome kome se ne sviđa ne mora dolaziti", "Moja domovina i poljubi zemlju po kojoj hodaš - vrh pjesma za sjajne dečke", "Ne vidim u čemu je problem, neka pati koga smeta", "Da ako tako žele rukometaši", nižu se komentari podrške.

Drugi su pak protiv nastupa. "Ne, ne i ne", "Nikako!", "Ne, Thompson je već dosadan", "Nije potrebno biti nametljiv. Pa imamo mi i druge pjevače", "Dosadan je, može netko drugi", istaknuli su čitatelji.

Dio čitatelja također je naveo da je potrebno u obzir uzeti želju rukometaša. "Što se mene tiče Thompson ne treba pjevati, ali treba ispuniti želju igrača. Mi koji ga ne volimo, nećemo ga ni gledati", "Treba poštivati volju rukometaša i točka. O glazbenim ukusima ne treba se raspravljati", piše ispod objave.

Podsjetimo, Hrvatska protiv Njemačke igra u petak u 17.45 sati. Utakmicu prati i bogat studijski program te nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 16.40 sati Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

