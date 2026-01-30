Ovaj grad je rukometašima ponudio doček, poziv je dobio i Thompson: 'Ako Tomašević neće...'

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj poručio je u petak da je Sinj spreman organizirati doček rukometašima na kojem će nastupati Marko Perković Thompson.

"Znam da je red da se naši rukometni heroji dočekaju u glavnom gradu Zagrebu ili nekom većem gradu", započeo je Bulj u objavi na svojem Facebook profilu, a potom je optužio gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da je pogubljen i da kažnjava građane.

"I znam da nije pošteno da se zbog pogubljenog gradonačelnika kažnjava ljude iz Zagreba, a posebno djecu iz Zagreba koji bi željeli vidjeti naše rukometaše. Znam da bi sigurno doček u Zagrebu ili nekom većem gradu zbog samog broja ljudi bio najprimjereniji. Ali ako Tomašević ne bude želio udovoljiti želji rukometaša za nastupom Thompsona, želim da znaju da slobodni i hrvatski Sinj čeka i njih i Thompsona raširenih ruku", dodaje Bulj.

'Ako Tomašević neće...'

Bulj ističe da uopće nije važno kako će Hrvatska odigrati u petak u polufinalu protiv Njemačke: "Naši rukometaši su za mene, a i za sve Hrvate već pobjednici s obzirom što su sve izdržali. Nisu samo pobijedili sve protivnike u drugom krugu nego i EHF i domaćine i bezobrazan tretman i nenormalan raspored utakmica".

"Eto samo toliko, nek naši rukometaši znaju, ako Tomašević neće i ako ne bude ponuda većih gradova, hoće slobodni i hrvatski Sinj, grad u kojem je svaki Hrvat, ali i svaki čovjek dobre volje dobrodošao", zaključuje Bulj u objavi.

Što je rekao Tomašević?

Podsjetimo, Tomašević je u četvrtak čestitao hrvatskim rukometašima na plasmanu u polufinale i zaželio sreću u nastavku natjecanja. Na pitanje oko mogućeg dočeka, poručio je da je započela komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS), ali nije htio otkriti više detalja.

"Sve komentare političke koje ćete me pitati, ne mislim davati. Nisam davao nikakve političke komentare tijekom cijelog Europskog rukometnog prvenstva, ne mislim sigurno početi ni danas", poručio je Tomašević.

Nije odgovorio ni na pitanja novinara o mogućem nastupu Thompsona na eventualnom dočeku. "U komunikaciji smo sa Savezom, reći ćemo kad bude više informacija. Kao Gradska uprava komuniciramo sa Savezom, a kad bude detalja, i dalje ćemo komunicirati prema van", naveo je zagrebački gradonačelnik.

