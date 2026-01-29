FREEMAIL
'SRETNO IM' /

Tomaševića pitali što je s dočekom i hoće li Thompson pjevati: 'Neću ništa reći osim...'

'Velike čestitke hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Mađarske čime su izborili polufinale'

29.1.2026.
12:49
Tajana Gvardiol
Marko Prpic/matija Habljak/pixsell
Gradonačelnik Tomislav Tomašević obratio se novinarima nakon zagrebačke gradske skupštine. Prva tema bilo je hoće li Grad organizirati doček te hoće li pjevati Marko Perković Thompson ako će rukometaši to htjeti.

"Velike čestitke Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Mađarske čime su izborili polufinale", rekao je Tomašević i podsjetio kako je slično bilo i prošle godine.

"Ono što mogu reći je da je počela komunikacija s Hrvatskim rukometnim savezom oko dočeka. U ovom trenutku neću ništa više osim toga reći", rekao je pa na neki način promijenio temu:

'Sretno u finalu'

"S obzirom na to da je sutra polufinale s Njemačkom, želim im svu sreću da uđu u finale gdje pretpostavljam da će se naći Danska i želim da osvoje zlato odnosno da nadmaše uspjeh koji su ostvarili prije godinu dana na Svjetskom rukometnom prvenstvu", rekao je.

Na opetovano pitanje novinara hoće li dozvoliti da pjeva Thompson, ponovio je da su u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom i kada će imati sve detalje, informirat će javnost na vrijeme.

"Sve komentare političke koje ćete me pitati, ne mislim davati. Nisam davao nikakve političke komentare tijekom cijelog Europskog rukometnog prvenstva, ne mislim sigurno počet ni danas", zaključio je. 

Na komentar o tome ako neće dozvoliti Thompsona da će se doček održati u Splitu, Tomašević je ponovio da će javnost na vrijeme o svemu biti informirana. 

