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'BILO BI NAM DRAGO' /

Plenković zamolio mlade Hrvate iz dijaspore: 'Sve nas je manje, vratite se'

Plenković zamolio mlade Hrvate iz dijaspore: 'Sve nas je manje, vratite se'
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Neki od gradova koje će polaznici programa posjetiti uključuju Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb

9.6.2026.
12:39
Hina
Lucija Ocko/PIXSELL
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Hrvata u Hrvatskoj svake je godine sve manje, rekao je u hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak u Banskim dvorima, gdje je primio mlade članove hrvatske dijaspore koje je pozvao da se vrate u domovinu i daju svoj doprinos demografskoj obnovi zemlje.

"Bilo bi nam drago da se dio vas odluči vratiti u Hrvatsku i da s novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske", rekao je Plenković primajući petu generaciju polaznika programa Ljetne škole "Domovina".

Kazavši da Hrvatska ulaže oko 820 milijuna eura godišnje u demografsku revitalizaciju, Plenković je to pitanje nazvao temeljnim i ključnim problemom hrvatskog naroda u posljednjih sedamdesetak godina. "Što znači da nas je svake godine sve manje", pojasnio je premijer.

Poticaj za povratak

U sklopu programa Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka (ACAP), pripadnici hrvatskog iseljeništva u dobi između 18 i 30 godina u dva tjedna od 1. do 13. lipnja imaju priliku neposredno se upoznati s prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom Hrvatske.

Neki od gradova koje će polaznici programa posjetiti uključuju Dubrovnik, Zadar, Sinj, Split, Varaždin, Vukovar i Zagreb.

Plenković im je rekao da je njihov program bogat te da sće "vidjeti više u dva tjedna nego mnogi Hrvati koji cijeli život žive u Hrvatskoj". Poželio je da im ta dva tjedna budu poticaj za povratak, a možda i za ostanak u Hrvatskoj.

O programu

Program od 2019. godine uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, a provodi se u svrhu jačanja hrvatskog identiteta i svijesti o pripadnosti hrvatskog iseljeništva jednom i nedjeljivom hrvatskom narodu, poticanja globalnog umrežavanja Hrvata te kulturne i znanstvene suradnje Hrvatske s mladim generacijama njenih iseljenika.

Premijer je zahvalio polaznicima na interesu za njihovom domovinom, ali i njihovim precima koji su u "manje strukturiranim uvjetima" uspjeli očuvati svoje korijene i poveznice s Hrvatskom.

Andrej PlenkovićHrvatska DijasporaMladiPovratak
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