Vučić raspalio po našem ministru: 'Hrvatska braća? Da ne bude zabune – pod navodnicima'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio je hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru u najnovijoj seriji prepucavanja na relaciji Zagreb-Beograd.

"Što se tiče naše hrvatske braće, da ne bude zabune pod znacima navoda. Ja sam sretan dok oni prate. U britanski humor se ne razumijem, ali su mi oni najbolji primjer kada pričaju o našem kukavičluku, a svojoj hrabrosti. Ne znam čiji je to humor. Ja njih poštujem i neću govoriti ništa i ni o čemu. Ne mislim ni da su hrabri ni da su kukavice, mislim da su običan narod kao i mi. Ali oni da budu junaci, a Srbi kukavice, što ćete", poručio je Vučić, a njegove riječi prenio Blic.

Time se srpski predsjednik osvrnuo na riječi ministra Šušnjara koji je stao u obranu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića nakon Vučićevih kritika. "Volim britanski humor i političke serije, ali znam baciti oko i na dobar reality. A bolji politički reality show teško je pronaći nego što dolazi od susjeda. Kad pomisliš da je scenarij dosegnuo granicu mogućeg, idući dan nova epizoda. I sve se prenosi uživo", napisao je Šušnjar na X-u.

"Ipak me u ovoj raspravi iznenadila njegova žestoka američke administracije. Pretpostavljam da predsjednik Vučić misli američkog veleposlanika Petera Galbraitha (dobronamjeran savjet - ja baš ne bih lagao tako o Amerima). Već znamo, ako predsjedniku Vučiću činjenice ne odgovaraju priči, tim gore po činjenice. Ali vrijedi ih ipak ponoviti. Američki veleposlanik Galbraith nije bio na tenku. Bio je na traktoru s obitelji srpskih izbjeglica u blizini Gline. Vjerojatno su Vučiću nesretni čovjek i njegov traktor bili poznati, sigurno ih se i sjeća. Samo par mjeseci prije im je obećavao da će živjeti u Srbiji pa su jadni ljudi krenuli po svoje obećanje.

'Nastavit ćemo se naoružavati'

P.S. reality je nezgodan žanr. Kamere pamte, koliko god kasnije lagali da nije tako", poručio je u podužoj objavi Šušnjar.

Vučić je odgovorio i na njegove navode oko veleposlanika Galbraitha, kazavši kako je situacija bila drugačija. "Vi ste zamijenili, on se obrnuto rekao od onoga što ste vi rekli. Ali nije pitanje samo te fotografije, a i to su pogrešno vidjeli. Već je pitanje stvarne logističke podrške u to vrijeme, svih Europljana, SAD-a, cjelokupnog Zapada", nastavio je Vučić. Tu se požalio kako u to vrijeme čak ni Rusija nije bila na strani srpskog naroda.

"Kada sve to pogledate, nije im bio težak posao protiv prilično slabo naoružanog naroda i vrlo slabe Srbije koja nije mogla pružiti nikakvu podršku", osvrnuo se na Oluju.

"Ali, ako oni misle da je to dokaz njihovog junaštva, a srpskog kukavičluka, to je onda vrlo specifičan crni humor u kojem ne bih sudjelovao", poručio je Vučić.

Opet je Hrvatsku optužio da se formirala savez s Prištinom i Tiranom, što Srbija shvaća kao ozbiljnu prijetnju. U tom kontekstu, tvrdi Vučić, Srbija radi kako bi se obranila od onoga što naziva "potencijalne prijetnje".

Vučić tvrdi da Srbija jača vojsku kako bi odvratila potencijalnu agresiju, ali uvjerava da se ne priprema za rat.