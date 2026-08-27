Srbija gomila oružje, vojni analitičar upozorio: 'Rakete mogu dosegnuti gotovo cijelu Hrvatsku'

Europa mora jačati sigurnost i europski stup NATO-a jer se međunarodni poredak mijenja, rekao je u utorak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika.

Jandroković je pritom upozorio da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem te da Hrvatska mora jasno govoriti o stanju u susjedstvu i upozoravati na moguće sigurnosne rizike.

"Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga", rekao je Jandroković te dodao da Hrvatska mora zapadu tumačiti stanje u regiji jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije niti se sjećaju velikosrpske politike Slobodana Miloševića i raspada bivše države.

Vučić: 'Ne znam kako ćemo zaspati'

Na Jandrokovićeve izjave reagirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je sarkastično ustvrdio da 'ne znam kako ćemo zaspati noćas':

"Vidio sam i Jandrokovića da je rekao kako se Srbija naoružava ofenzivnim oružjem, pa moraju obavijestiti svoje saveznike. Evo živi nismo, ne znam kako ćemo zaspati noćas."

Vučić je uputio i kritike na račun Hrvatske te izjavio: "Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, pa će opet s nekim veleposlanikom na nekom tenku progoniti nekoga. Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika i kako se smanjuje razlika koja je stoljećima bila u njihovu korist."

Međutim, Vučića na stranu, potpuno je jasno da se Srbija naoružava. A da je u pitanju prekomjerno naoružavanje, smatra i vojni analitičar Marinko Ogorec koji za net.hr kaže:

"Da li je to ubrzano ili ne, ali prekomjerno da. Nabavlja sustave sa raznih strana, sustave za koje ne vidim da bi joj na bilo koji način bili potrebni. U svakom slučaju se trebamo pitati, zašto? Zbog čega se tako prekomjerno naoružavaju?"

U teoriji politologije, kaže vojni analitičar, to se naziva - sigurnosna dilema:

"Kada se u slučaju dvije susjedne zemlje jedna počne intenzivno naoružavati, onda se druga počinje pitati: Zašto? Obično onda i druga počinje ići istim stopama zbog straha od naoružavanja jedne i onda govorimo o nekakvom obliku lokalne ili reginalne utrke u naoružanju. U ovom slučaju to još nije, da se razumijemo", napominje Ogorec.

Srbija se, osim prekomjerno, naoružava i bespotrebnim arsenalom. Poznato je da je, primjerice, od Kine kupila hipersonične rakete tipa CM-400 koje mogu dosegnuti teritorij gotovo cijele Hrvatske.

"Ima tu i drugih takvih sustava. Vidimo da intenzivno nabavljaju nove oklopne sustave, sami proizvode svoje. Postavlja se pitanje, zašto nabavljaju sustave dalekog dometa od Izraela, isto tako višecjevnih bacača raketa? Svašta nabavljaju", napominje vojni analitičar te smatra - Hrvatska upozorava s razlogom.

"Hrvatska apsolutno treba iskazati svoju zabrinutost i treba iskazati svoju zabrinutost na različitim razinama. To je pravi smjer u kojem treba ići - Hrvatska treba to reći na forumima gdje se to treba i čuti. Dobar je put da se kaže zbog čega i zašto. Imamo sigurnosnu dilemu", napominje vojni analitičar.

'NATO to zna'

Ipak, Ogorec napominje da prekomjerno naoružavanje Srbije nije nepoznanica za NATO.

"Da se razumijemo, neke članice NATO-a i naoružavaju Srbiju sa tim ofenzivnim sustavima. Francuska im prodaje Rafale, Izrael - nije članica NATO-a, ali je zapadna zemlja - im prodaje isto tako oružane sustave. Drugim riječima, NATO to zna. Ali, bitno je da Hrvatska to kaže na odgovarajućim forumima i da izrazi svoju zabrinutost, to je uredu", ističe.

Što se tiče ranijih kritika od strane Srbije - da se Hrvatska također naoružava - Ogorec upozorava na ključnu razliku: Hrvatska se naoružava kao članica NATO Saveza, poštujući usvajanje NATO standarda i njegove taktičko-tehničke sustave.

"Do sad smo uglavnom imali sustave istočnog porijekla. Imali smo naoružanje koje je već odavno potrošeno u pravom smislu te riječi. To su sustavi iz Domovinskog rata koji su dali svoje i treba ih zamijeniti. Kao članica NATO-a, moramo se snabdijevati po NATO standardima. Hrvatska to radi na odgovarajući način kako bi zadržala optimalan i uravnoteženi razvoj oružanih snaga. Kod Srbije to nije slučaj. Kod Srbije je slučaj prekomjerno naoružavanje. Zašto?", ponovno se pita Ogorec.

A ovo pitanje, smatra, ne bi si trebala postaviti samo Hrvatska, nego i druge zemlje u susjedstvu.

"Praktično bi svaka susjedna zemlja trebala imati tu dilemu. Podjednako mislim na Kosovo, Makedoniju ili na Bugarsku. Svaka od njih bi mogla imati takvu nedoumicu", kaže.

A o sarkastičnom odgovoru iz Srbije, koji sugerira da praktički "bezveze" paničarimo, Ogorec zaključuje: "Ja bih volio vjerovati da je to istina."