Pijani vozač se zabio u kamion, vatrogasci rezali lim! Dvoje ljudi završilo u bolnici

Dvije osobe ozlijeđene su u teškoj prometnoj nesreći rano jutros blizu Krčkog mosta, kada je pijani vozač automobila prešao u suprotnu traku i udario u kamion.

Nesreća se dogodila oko 4.20 sati na državnoj cesti DC 102 između Krčkog mosta i zračne luke u Omišlju. "Do prometne nesreće došlo je kada je 29-godišnji državljanin Srbije, upravljajući osobnim vozilom pulskih registracijskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,06 promila, prešao na suprotnu prometnu traku i udario u teretno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 70-godišnji hrvatski državljanin", stoji u izvješću policije.

Fotografije s mjesta nesreće podijelili su i krčki vatrogasci koji su morali rezati lim kako bi izvukli ozlijeđenu osobu iz vozila.

Jedan vozač teško ozlijeđen, drugi lakše

Na intervenciju je izašlo četvero vatrogasaca Javne vatrogasne postaje Grada Krka s tri vozila. Uz pomoć hidrauličnog alata i rezanja dijelova vozila, uspjeli su doći do unesrećenog i sigurno ga izvući.

Nakon toga je unesrećena osoba predana djelatnicima Hitne medicinske pomoći, navode vatrogasci u objavi.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka. Vozač automobila teško je ozlijeđen, dok je vozač kamiona zadobio lakše ozljede.

Tijekom obavljanja očevida promet na tom dijelu državne ceste bio je obustavljen do osam sati, kada je ponovno uspostavljen. Vatrogasci su tijekom očevida osigurali mjesto nezgode od dodatnih opasnosti i pružali tehničku podršku policiji.