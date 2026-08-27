Mussolinijev praunuk debitirao na stadionu koji je otvorio diktator, tribine mu vikale 'Duce'

Lazio je u prvom kolu nove sezone Serie A svladao Bolognu 1:0, ali pobjeda rimskog kluba nije ostala jedina tema utakmice. Prvi nastup za Lazio upisao je Romano Floriani Mussolini, 23-godišnji branič i praunuk talijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija.

Floriani Mussolini dobio je priliku već u 19. minuti, kada je na poziciji desnog beka zamijenio ozlijeđenog Adama Marušića. Samo tri minute poslije zaradio je žuti karton zbog nesportskog ponašanja, ali je ostao na terenu do kraja susreta i sudjelovao u minimalnoj gostujućoj pobjedi Lazija. Bio je to njegov službeni debi za klub u čiju je akademiju stigao kao 13-godišnjak 2016. godine.

S tribina se čulo ‘Duce’

Njegov prvi nastup ponovno je otvorio raspravu koja ga prati tijekom cijele karijere. Prema izvještajima iz Italije, dio Lazijevih navijača tijekom njegova ulaska u igru uzvikivao je „Duce“, titulu kojom se koristio Benito Mussolini.

Snimke skandiranja proširile su se društvenim mrežama i ponovno skrenule pozornost na dio Lazijeve navijačke skupine koji se tijekom prošlosti povezivao s krajnje desnim simbolima. Klub se još 2019. godine ogradio od navijača koji su istaknuli transparent posvećen Mussoliniju.

Važno je istaknuti kako Floriani Mussolini javno nije poticao takvo ponašanje niti je podržao skandiranje. Nakon utakmice govorio je isključivo o ostvarenju sna i prvom nastupu za klub uz koji je odrastao. Wanted in Rome

Neobična poveznica sa stadionom

Cijeloj priči dodatnu simboliku daje mjesto na kojem je Floriani Mussolini debitirao. Utakmica je odigrana na bolonjskom stadionu Renato Dall'Ara, s čijom je izgradnjom i otvaranjem prije 99 godina bio povezan njegov pradjed Benito Mussolini.

Talijanski diktator stigao je na konju kako bi položio prvi kamen tijekom gradnje stadiona, a ispod prepoznatljivog stadionskog luka poslije je postavljen i njegov kip na konju. Kip je uništen 1943. godine, nakon oslobođenja Bologne od fašističke vlasti.

Gotovo stoljeće poslije na istom je stadionu za Lazio debitirao njegov praunuk, zbog čega se o utakmici nije govorilo isključivo u sportskom kontekstu.

Put preko Rome i triju posudbi

Romano Floriani Mussolini sin je Alessandre Mussolini, talijanske desničarske političarke i bivše zastupnice u Europskom parlamentu. Nogometni put započeo je u omladinskom pogonu Rome, a zatim se kao tinejdžer preselio u redove gradskog rivala Lazija.

Prije prilike u prvoj momčadi iskustvo je skupljao na posudbama u Pescari, Juve Stabiji i Cremoneseu. Prošle je sezone u Cremoneseu dijelio svlačionicu s Jamiejem Vardyjem, ali momčadi nije uspio pomoći da izbjegne ispadanje iz Serie A. Debi za Lazio bio mu je ukupno 99. seniorski klupski nastup.

Kontroverze su ga pratile i u Juve Stabiji. Nakon njegova pogotka protiv Cesene dio navijača snimljen je s ispruženim rukama dok je uzvikivao njegovo prezime, zbog čega je Talijanski nogometni savez pokrenuo istragu. Klub je odbacio tvrdnje da se radilo o fašističkim pozdravima i poručio kako su navijači samo slavili pogodak.

Floriani Mussolini sada pokušava izgraditi vlastitu nogometnu karijeru, ali njegov debi za Lazio još je jednom pokazao koliko će se teško odvojiti od prezimena i povijesnog nasljeđa svoje obitelji.