Zna se lokacija sastanka Trumpa i Putina, stigla zlokobna rečenica Orbana

Službeno je potvrđena lokacija sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Američki predsjednik trebao bi se sastati s ruskim kolegom 15. kolovoza 2025. u Anchorageu, na Aljasci, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće.

Na pitanje zašto ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan, Karoline Leavitt je odgovorila da se Trump nada da će u nekom trenutku u budućnosti doći do trilateralnog sastanka (SAD–Rusija–Ukrajina), ali da će susret američkog predsjednika s ruskim predsjednikom u istoj prostoriji Trumpu dati "najbolji uvid u to kako zaustaviti ovaj rat".

'Rusija je pobijedila'

Uoči sastanka američkog i ruskog predsjednika u petak na Aljasci, mađarski premijer Viktor Orban je izjavio da je Rusija pobijedila u ratu s Ukrajinom.

Orban je bio jedini čelnik neke članice EU-a koji nije podržao zajedničku izjavu u kojoj se naglašava da Ukrajina mora imati pravo odlučivati o svojoj budućnosti.