Zelenski ovog puta neće biti sam kod Trumpa: Objavljeno koga Europa šalje da ide s njim

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je da će sutra otputovati u Washington s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zelenski će se s von der Leyen sastati u Bruxellesu tijekom dana, a potom će zajedno krenuti prema SAD-u.

Istaknula je da ju Zelenski zamolio da mu se pridruži na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dodala je i kako će se u Washingtonu pridružiti još nekoliko europskih čelnika, no nije otkrila o kome je riječ.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Prema ranijim navodima Politica, među njima bi trebao biti i finski predsjednik Alexander Stubb, a moguće i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Europa želi izbjeći 'zasjedu'

Cilj europskih čelnika je ojačati poziciju Kijeva na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i spriječiti nove napetosti u trenutku kada se odlučuje o budućnosti rata.

Prema riječima diplomata, Stubb je odabran jer spada među Trumpove omiljene sugovornike i trebao bi pomoći da se izbjegnu sukobi između američkog i ukrajinskog predsjednika. Osim toga trebao bi uvjeriti Trumpa da u daljnje razgovore uključi i Europu.

Za europske i ukrajinske dužnosnike sastanak u Washingtonu je ključan kako bi spriječili Trumpa da prihvati zahtjeve Moskve koji su za Kijev neprihvatljivi, poput predaje dijela teritorija.

Poseban oprez vlada i zbog lošeg iskustva iz veljače, kada je jedan sastanak u Bijeloj kući ozbiljno narušio odnose između Trumpa i Zelenskog. Upravo zato u europskim prijestolnicama žele izbjeći bilo kakvu novu "zasjedu" koja bi oslabila Ukrajinu u pregovorima.

'Sastanak na Aljasci izazvao zabrinutost europskih čelnika'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer u nedjelju će voditi telekonferenciju zemalja tzv. "koalicije voljnih", koje planiraju pružiti vojnu i drugu podršku Ukrajini nakon završetka rata.

Trumpovi stavovi o ratu posljednjih su tjedana oscilirali, od kritiziranja Ukrajine do najave "teških posljedica" za Putina. No, nakon višesatnog razgovora na Aljasci ponovno se približio ruskom stajalištu, odustao od zahtjeva za trenutnim prekidom vatre i poručio Kijevu da treba "prihvatiti dogovor", bez pojašnjenja što točno podrazumijeva.

"Jasno je da je ishod samita na Aljasci izazvao zabrinutost u Europi jer se čini da je Trump prihvatio velik dio Putinovih argumenata", rekao je Camille Grand, bivši visoki dužnosnik NATO-a koji je u kontaktu s europskim čelnicima uključenima u proces.

