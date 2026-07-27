Vodena bujica poharala turističko područje: Poginulo deset ljudi

Bujična poplava odnijela je deset života na popularnom turističkom području u sjeverozapadnoj Kini, dok su još 23 osobe ozlijeđene.

Poplavu su izazvale obilne oborine u okrugu Weiyuan, u gradu Dingxiju u pokrajini Gansu, piše EuroNews.

Vodena bujica zahvatila je kampere u turističkom području Shuangshimen, poznatom po kamenim lukovima, planinskim livadama i potocima.

Heavy rainfall caused a flash flood at a tourist campsite in Weiyuan County, northwest China's Gansu Province, on Sunday afternoon, resulting in ten deaths and 23 injuries. Local police and fire departments are leading rescue operations, supported by 305 personnel and 68 vehicles… pic.twitter.com/0JeLsF8nYP — China Takeaway (@China24Official) July 26, 2026

"Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu na liječenje, a spašeno je još 174 osobe", izvijestio je lokalni medij.

Upozorenja zbog obilne kiše

Veliki dijelovi južne Kine bili su pod upozorenjem na poplave nakon što je tajfun Noul u nedjelju stigao do kopna. Pojačane mjere opreza na snazi su ostale i tijekom ponedjeljka.

Iako se Gansu nalazi daleko od putanje tajfuna, i tu su zabilježene obilne oborine. Lokalne vlasti izdale su upozorenja na opasne vremenske uvjete te pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru i pridržavaju se sigurnosnih uputa.