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RAZORNE POPLAVE /

Vodena bujica poharala turističko područje: Poginulo deset ljudi

Vodena bujica poharala turističko područje: Poginulo deset ljudi
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Foto: Screenshot 'X'/China24Official

Lokalne vlasti izdale su upozorenja na opasne vremenske uvjete te pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru

27.7.2026.
8:44
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/China24Official
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Bujična poplava odnijela je deset života na popularnom turističkom području u sjeverozapadnoj Kini, dok su još 23 osobe ozlijeđene.

Poplavu su izazvale obilne oborine u okrugu Weiyuan, u gradu Dingxiju u pokrajini Gansu, piše EuroNews.

Vodena bujica zahvatila je kampere u turističkom području Shuangshimen, poznatom po kamenim lukovima, planinskim livadama i potocima.

"Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu na liječenje, a spašeno je još 174 osobe", izvijestio je lokalni medij.

Upozorenja zbog obilne kiše

Veliki dijelovi južne Kine bili su pod upozorenjem na poplave nakon što je tajfun Noul u nedjelju stigao do kopna. Pojačane mjere opreza na snazi su ostale i tijekom ponedjeljka.

Iako se Gansu nalazi daleko od putanje tajfuna, i tu su zabilježene obilne oborine. Lokalne vlasti izdale su upozorenja na opasne vremenske uvjete te pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru i pridržavaju se sigurnosnih uputa.

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