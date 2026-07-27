Vodena bujica poharala turističko područje: Poginulo deset ljudi
Lokalne vlasti izdale su upozorenja na opasne vremenske uvjete te pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru
Bujična poplava odnijela je deset života na popularnom turističkom području u sjeverozapadnoj Kini, dok su još 23 osobe ozlijeđene.
Poplavu su izazvale obilne oborine u okrugu Weiyuan, u gradu Dingxiju u pokrajini Gansu, piše EuroNews.
Vodena bujica zahvatila je kampere u turističkom području Shuangshimen, poznatom po kamenim lukovima, planinskim livadama i potocima.
"Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu na liječenje, a spašeno je još 174 osobe", izvijestio je lokalni medij.
Upozorenja zbog obilne kiše
Veliki dijelovi južne Kine bili su pod upozorenjem na poplave nakon što je tajfun Noul u nedjelju stigao do kopna. Pojačane mjere opreza na snazi su ostale i tijekom ponedjeljka.
Iako se Gansu nalazi daleko od putanje tajfuna, i tu su zabilježene obilne oborine. Lokalne vlasti izdale su upozorenja na opasne vremenske uvjete te pozvale stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru i pridržavaju se sigurnosnih uputa.