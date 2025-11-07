Vjerni saveznik okrenuo leđa Ukrajini: 'Ovo je rani božićni poklon za Putina'

Novi predsjednik češkog Zastupničkog doma, Tomio Okamura, naredio je uklanjanje ukrajinske zastave sa zgrade Parlamenta pa objavio to na X-u. Zastava je visjela na zgradi od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. kao simbol solidarnosti s ukrajinskim narodom.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

"To je definitivno simbol. Ukrajinska zastava uklonjena je sa zgrade češkog Zastupničkog doma na moj nalog, a trebalo je samo nekoliko sekundi", čuje se na snimci.

Zastava je uklonjena manje od dan nakon što je Okamura izabran za predsjednika. Bivša predsjednica Zastupničkog doma, Markéta Pekarová Adamová, nazvala je Okamurine postupke sramotnom gestom ne samo protiv Ukrajine već i protiv vrijednosti na kojima Češka Republika stoji.

'Rusija se boji ukrajinske zastave'

Kao odgovor, predstavnici demokratskih stranaka objesili su ukrajinske zastave s prozora svojih parlamentarnih ureda. To su učinili zastupnici stranaka ODS, STAN i Piráti. Na taj su način češki zastupnici izrazili solidarnost s Ukrajinom i prosvjedovali zbog postupaka novog vodstva Parlamenta, piše Mezha.net.

"Rusija se boji ukrajinske zastave, jer danas ona nije samo nacionalni simbol. To je zastava slobode, dostojanstva i otpornosti slobodnih ljudi koji nikada neće postati robovi ili sluge Kremlja“, rekao je Vasyl Zvarych, veleposlanik Ukrajine u Češkoj Republici.

Zvarych je također naglasio da ukrajinski i češki narod ujedinjuje zajedničko poštovanje vrijednosti slobode, pravde i međunarodnog prava. Okamura je ranije izjavio da će tražiti reviziju dozvola boravka svih Ukrajinaca koji žive u Češkoj. Ovaj incident naglašava napetost u češko-ukrajinskim odnosima i političke rasprave o simbolima i podršci Ukrajini.

Nema više oružja

Češka, jedan od najvjernijih saveznika Ukrajine, razmatra prekid dotoka prijeko potrebnog oružja i streljiva kijevskim snagama kada nova vlada preuzme kontrolu u nadolazećim tjednima, prema riječima ključnog čelnika nadolazeće koalicije, piše Politico.

Filip Turek, predsjednik desničarske populističke stranke Motoristi, koja je ovog tjedna potpisala sporazum o pomoći u formiranju nacionalne vlade, rekao je da će njegova zemlja "održavati obveze prema NATO-u i pridržavati se međunarodnog prava", rekao je, ali zatim dodao:

"Prioritet će dati diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini i ublažavanje rizika od sukoba u Europi, prelazeći s vojne pomoći financirane iz nacionalnog proračuna na humanitarnu podršku i usredotočujući se na češke sigurnosne potrebe, dodao je.

Rani božićni poklon za Putina

Stranka Motoristi osnovana je 2022. godine i osvojila je šest mjesta u parlamentu tijekom prošlomjesečnih nacionalnih izbora, što je čini ključnim faktorom u nastojanjima kandidata za premijera Andreja Babiša i njegove populističke frakcije ANO da formiraju vladu. Turek se razmatra za preuzimanje uloge ministra vanjskih poslova u novoj administraciji.

Babiš je prethodno javno izrazio sumnju u budućnost velikog programa koji vodi sadašnja češka vlada za isporuku desetaka tisuća topničkih granata Ukrajini, ali je od izbora izbjegavao javno zauzimanje stavova.

"Ograničavanje češke vojne pomoći Ukrajini vijest je koja će sigurno donijeti veliku radost ruskim vojnicima na prvoj crti bojišnice. Smatrajmo to božićnim poklonom od Babiša Vladimiru Putinu", rekao je ministar na odlasku Jan Lipavský.

'Nova vlada će potkopati sigurnost Češke'

Prema Lipavskom, čija je široka platforma desnog centra pretrpjela poraz na listopadskim izborima, izjave o politici nove koalicije "niti jednom ne spominju riječ Rusija" i ne uspijevaju se suočiti s agresijom Kremlja. "Nova vlada će potkopati sigurnost Češke", rekao je Lipavský.

Turek je dodao da će se nova češka vlada prema Moskvi odnositi na način "vođen pragmatičnom zaštitom nacionalnih interesa" i izbjegavati "eskalaciju koja bi mogla ugroziti energetsku sigurnost ili ekonomsku stabilnost Češke". "Širi fokus na suverenitet i neintervenciju sugerira oprezan pristup temeljen na interesima", rekao je.

Dok bi češka vlada mogla promijeniti vrste pomoći koju pruža Ukrajini, glavni plan EU-a za financiranje Kijeva sljedeće godine ovisi o korištenju ruske zamrznute imovine koja se trenutno drži u Belgiji. Bruxelles je u procesu odlučivanja hoće li podržati te mjere, a nije jasno bi li se Prag protivio takvom potezu.

Bivši vozač utrka

Istodobno, Turek je rekao da će Prag dati prioritet tome da bude "suverena, samouvjerena članica EU i čvrst saveznik u NATO-u", ali istovremeno "opirući se daljnjem prijenosu ovlasti na Bruxelles i zalagati se za uniju temeljenu na jednoglasnosti, međusobnom poštovanju i pragmatičnim politikama koje izbjegavaju preopterećenje građana propisima".

Bivši vozač utrka, koji je do prošlog mjeseca bio zastupnik u Europskom parlamentu i vodio kampanju na platformi protiv Zelenog plana, ekološki osviještene politike nazvao je "neodrživima", pozivajući na ukidanje zabrane prodaje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035. i na potpuno ukidanje sustava trgovanja emisijama.

Babiš će morati predstaviti svoj predloženi popis ministara češkom predsjedniku Petru Pavelu u nadolazećim danima prije nego što se može održati glasovanje o povjerenju novoj vladi.

