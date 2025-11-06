Bivši šef NATO-a dramatično: 'Izgradite štit, pošaljite trupe u Ukrajinu i Tauruse'

Ukrajinu čeka "vječni rat" i spora erozija teritorija osim ako Europa dramatično ne poveća pritisak na Rusiju, uključujući raspoređivanje trupa i uspostavljanje raketnog i bespilotnog štita na teritoriju NATO-a kako bi zaštitila Ukrajinu od ruskih napada na njezinu infrastrukturu, rekao je bivši glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.

Rasmussen, koji je bio na poziciji NATO-a od 2009. do 2014. i premijer Danske od 2001. do 2009., rekao je u intervjuu za Guardian da bi Rusija, ako zemlje poput Poljske pristanu biti domaćini takve protuzračne obrane, shvatila da bi napad na njih bio napad na cijeli NATO savez.

"Moramo pomoći ukrajinskom (narodu OP.A) da se zaštiti od ruskih projektila i dronova izgradnjom zračnog štita koji će pomoći Ukrajincima da obore ruske projektile i dronove. Zemlje NATO- a koje graniče s Ukrajinom mogu biti lokacija za NATO-ov sustav protuzračne obrane i raketa", rekao je.

Rasmussen je također pozvao na raspoređivanje europskih snaga za Ukrajinu prije sporazuma o prekidu vatre. Rekao je da se "koalicija voljnih" - koja se nada okupiti takve snage za vrijeme završetka borbi svela na "koaliciju čekanja".

"Ako ne provedemo velike promjene u strategiji, suočavat ćemo se s vječnim ratom", rekao je.

Rekao je da je potrebno napraviti dramatične prilagodbe kako bi se Vladimir Putin prisilio na promjenu načina razmišljanja. Osim razvoja ukrajinskog raketnog i bespilotnog štita sa sjedištem u Europi i razmještaja nekih europskih trupa u Ukrajini, pozvao je da se Ukrajini daju rakete dugog dometa kako bi se pogodilo više ciljeva unutar Rusije.

Rekao je da je još uvijek moguće ponovno otvoriti razgovore o isporuci američkih krstarećih raketa Tomahawk Ukrajini, što Donald Trump nije podržao, ako Njemačka bude spremna biti "prva koji će poduzeti korake" i isporučiti Ukrajini vlastite krstareće rakete Taurus.

"To bi poslalo jasan signal preko Atlantika i izvršilo pritisak na Bijelu kuću. U snažnom je njemačkom interesu prisiliti Putina da se uključi u mirovne pregovore... Taurus je sredstvo za to", smatra bivši čelnik NATO-a.

