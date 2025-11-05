Rusija bi Venezueli mogla isporučiti svoje rakete Orešnik i Kalibr, izjavio je ruski zastupnik Aleksej Žuravljov u subotu.

Istaknuo je da Moskva već isporučuje širok spektar oružja Venezueli te da ne vidi nikakve pravne prepreke za prijenos naprednijih sustava. "Detalji o tome što se prevozi iz Rusije su klasificirani, tako da bi Amerikanci mogli biti iznenađeni", poručio je Žuravljov, prenosi u srijedu portal United24.

"Ne vidim nikakve prepreke za opskrbu prijateljske zemlje novim dostignućima poput Orešnika ili dobro provjerenih Kalibara. Rusiju u ovom ne ograničavaju nikakve međunarodne obveze", dodao je zastupnik. Podsjetimo, Kremlj tvrdi da Orešnik unutar sat vremena može pogoditi bilo koju metu u Europi i da može nositi nuklearne bojeve glave.

Maduro pisao Putinu

Američke snage od rujna su na Karibima i u istočnom Pacifiku izvele niz napada na brodove za koje Amerikanci tvrde da prevoze drogu. Dosad je poginulo najmanje 66 ljudi.

Nedavno su procurila izvješća u kojima je stajalo da je venezuelanski predsjednik Nicolas Maduro poslao pisma ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te čelnicima Irana i Kine. Zatražio je da "radarima, popravcima zrakoplova i po mogućnosti raketama pomognu ojačati oronuli obrambeni sektor kako bi se suprotstavio povećanoj američkoj vojnoj aktivnosti u regiji", pisao je Washington Post.

