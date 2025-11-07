Curica zaustavila Putina i molila ga da spasi njezinog ranjenog ujaka s fronta. Snimljena njegova kisela reakcija

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponižen je kada se jedanaestogodišnja djevojčica suočila s njim jer je njezin ujak, koji je ranjen u ratu, poslan natrag u borbu bez odgovarajućeg liječenja.

Poprilično se često bolesni i ozlijeđeni iz ruskih snaga prisiljavaju u jurišne brigade bez odgovarajućeg liječenja. No, ruski se diktator rijetko suočava s okrutnošću svojih snaga koje služe kao topovsko meso.

Malena Kira već je u ratu izgubila oca koji je prošle godine poginuo boreći se na bojištu u Donjeckoj regiji. Odlikovan je Ordenom za hrabrost.

Iskoristila je priliku na Crvenog trgu u Moskvi, kada je Putin prolazio, da moli za pomoć kako bi spasila svog ranjenog ujaka iz pakla rata.

Brave girl,11, confronts PUTIN after her uncle was injured in war with Ukraine but sent back to the "front row". pic.twitter.com/GuC0zud3zX — DAILY POST 🇳🇬 (@dailypost_ng) November 7, 2025

Dala mu igračku

"Moj ujak je sad na frontu. Bio je ranjen u ruku i završio je u bolnici", kazala je Putinu okruženom vjerskim vođama, prenosi Daily mail.

Rekla mu je bez pardona: "Uopće ga ne liječe, a sada ga šalju natrag u borbe".

Izrazila je želju da ga prebace u dobru bolnicu u Rusiji, na što joj je Putin nelagodno odgovorio: "Svakako ćemo ga pronaći, u redu?".

Da bi se to ostvarilo, djevojčicu mu je rekla da se ujak zove Anton Fisyura. Putin ju je zatim poljubio u glavu i krenuo dalje.

Djevojčica mu je poklonila Čeburašku, igračku iz sovjetske ere s ogromnim okruglim ušima koju je sama napravila. "Ispela sam igračku za svog ujaka Antona, Vanju i ujaka Juru koji sada brane domovinu. One će im sigurno donijeti sreću", poručila mu je.

Nije ipak obećao da će ga izvući s prve crte pa ostaje za vidjeti hoće li Putin uslišati njezine molitve.

Osim ranjenog ujaka, djevojčica ima još članova obitelji koji se bore u ratu.

