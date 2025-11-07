FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPRAVILA MU IGRAČKU /

Curica zaustavila Putina i molila ga da spasi njezinog ranjenog ujaka s fronta. Snimljena njegova kisela reakcija

Curica zaustavila Putina i molila ga da spasi njezinog ranjenog ujaka s fronta. Snimljena njegova kisela reakcija
×
Foto: Daily Post /x, Screenshot

Iskoristila je priliku na Crvenog trgu u Moskvi, kada je Putin prolazio, da moli za pomoć kako bi spasila svog ranjenog ujaka iz pakla rata

7.11.2025.
8:16
Dunja Stanković
Daily Post /x, Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponižen je kada se jedanaestogodišnja djevojčica suočila s njim jer je njezin ujak, koji je ranjen u ratu, poslan natrag u borbu bez odgovarajućeg liječenja. 

Poprilično se često bolesni i ozlijeđeni iz ruskih snaga prisiljavaju u jurišne brigade bez odgovarajućeg liječenja. No, ruski se diktator rijetko suočava s okrutnošću svojih snaga koje služe kao topovsko meso. 

Malena Kira već je u ratu izgubila oca koji je prošle godine poginuo boreći se na bojištu u Donjeckoj regiji. Odlikovan je Ordenom za hrabrost. 

Iskoristila je priliku na Crvenog trgu u Moskvi, kada je Putin prolazio, da moli za pomoć kako bi spasila svog ranjenog ujaka iz pakla rata. 

Dala mu igračku

"Moj ujak je sad na frontu. Bio je ranjen u ruku i završio je u bolnici", kazala je Putinu okruženom vjerskim vođama, prenosi Daily mail. 

Rekla mu je bez pardona: "Uopće ga ne liječe, a sada ga šalju natrag u borbe". 

Izrazila je želju da ga prebace u dobru bolnicu u Rusiji, na što joj je Putin nelagodno odgovorio: "Svakako ćemo ga pronaći, u redu?". 

Da bi se to ostvarilo, djevojčicu mu je rekla da se ujak zove Anton Fisyura. Putin ju je zatim poljubio u glavu i krenuo dalje. 

Djevojčica mu je poklonila Čeburašku, igračku iz sovjetske ere s ogromnim okruglim ušima koju je sama napravila. "Ispela sam igračku za svog ujaka Antona, Vanju i ujaka Juru koji sada brane domovinu. One će im sigurno donijeti sreću", poručila mu je. 

Nije ipak obećao da će ga izvući s prve crte pa ostaje za vidjeti hoće li Putin uslišati njezine molitve. 

Osim ranjenog ujaka, djevojčica ima još članova obitelji koji se bore u ratu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

Vladimir PutinRat U UkrajiniVojniciRanjeni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPRAVILA MU IGRAČKU /
Curica zaustavila Putina i molila ga da spasi njezinog ranjenog ujaka s fronta. Snimljena njegova kisela reakcija