Curica zaustavila Putina i molila ga da spasi njezinog ranjenog ujaka s fronta. Snimljena njegova kisela reakcija
Iskoristila je priliku na Crvenog trgu u Moskvi, kada je Putin prolazio, da moli za pomoć kako bi spasila svog ranjenog ujaka iz pakla rata
Ruski predsjednik Vladimir Putin ponižen je kada se jedanaestogodišnja djevojčica suočila s njim jer je njezin ujak, koji je ranjen u ratu, poslan natrag u borbu bez odgovarajućeg liječenja.
Poprilično se često bolesni i ozlijeđeni iz ruskih snaga prisiljavaju u jurišne brigade bez odgovarajućeg liječenja. No, ruski se diktator rijetko suočava s okrutnošću svojih snaga koje služe kao topovsko meso.
Malena Kira već je u ratu izgubila oca koji je prošle godine poginuo boreći se na bojištu u Donjeckoj regiji. Odlikovan je Ordenom za hrabrost.
Dala mu igračku
"Moj ujak je sad na frontu. Bio je ranjen u ruku i završio je u bolnici", kazala je Putinu okruženom vjerskim vođama, prenosi Daily mail.
Rekla mu je bez pardona: "Uopće ga ne liječe, a sada ga šalju natrag u borbe".
Izrazila je želju da ga prebace u dobru bolnicu u Rusiji, na što joj je Putin nelagodno odgovorio: "Svakako ćemo ga pronaći, u redu?".
Da bi se to ostvarilo, djevojčicu mu je rekla da se ujak zove Anton Fisyura. Putin ju je zatim poljubio u glavu i krenuo dalje.
Djevojčica mu je poklonila Čeburašku, igračku iz sovjetske ere s ogromnim okruglim ušima koju je sama napravila. "Ispela sam igračku za svog ujaka Antona, Vanju i ujaka Juru koji sada brane domovinu. One će im sigurno donijeti sreću", poručila mu je.
Nije ipak obećao da će ga izvući s prve crte pa ostaje za vidjeti hoće li Putin uslišati njezine molitve.
Osim ranjenog ujaka, djevojčica ima još članova obitelji koji se bore u ratu.
