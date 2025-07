Vatrena stihija guta jug zemlje: Kuće u plamenu i vremenske prilike koje im ne idu na ruku

Šumski požar koji je dosegao sjeverozapadno predgrađe drugog po veličini francuskoga grada Marseillea izgubio je intenzitet preko noći, ali vatrogasci se u srijedu i dalje bore s plamenom.

#BREAKING A fast-moving wildfire has reached the outskirts of Marseille, France’s 2nd largest city!

- Over 100 injured, hundreds evacuated as 800 firefighters battle flames spreading at 1.2km per minute. #Europost pic.twitter.com/TAQPxNWy3F