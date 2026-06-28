Vatikan žestoko opleo po EU: 'Jedne se kažnjava, drugima šalje oružje'

Otvarajući konferenciju kardinala o ratu koju je sazvao papa Lav, šef vatikanskog Dikasterija za nauk vjere je optužio Europsku uniju da selektivno primjenjuje međunarodno pravo odobravajući neke vojne invazije, a osuđujući druge, piše Politico u nedjelju.

Papa je sazvao rijetko okupljanje kardinala kako bi iza zatvorenih vrata raspravili nešto što naziva globalnom "kulturom moći" koja potiče moderne sukobe i razmotrili primjeren odgovor Katoličke Crkve. Središnja točka rasprava bili su napori pape da se preispita tradicionalna teorija o pravednom ratu za koju tvrdi da se prečesto koristi kako bi se opravdalo vojno djelovanje.

Lav je zbog tog stava već došao u sukob s američkim potpredsjednikom JD Vanceom koji je osporio papinu interpretaciju katoličkog nauka nakon što je Lav doveo u pitanje zadovoljavaju li američko-izraelski napadi u Iranu kriterije pravednog rata.

Kardinal: EU primjenjuje dvostruke kriterije

Kardinal Victor Manuel Fernandez, šef Dikasterija za nauk vjere, otvarajući rasprave u petak je ustvrdio da vlade sve više primjenjuju moralne i pravne principe samo tada kada im to politički odgovora.

"Ako je zemlja neprijatelj, osuđuje ju se kao nedemokratsku i sankcionira na razne načine. No, ako je ona saveznik, činjenica da joj nedostaju sloboda govora, ljudska prava ili demokracija se zanemaruje", poručio je.

Govoreći o Europi, Fernandez je optužio Europsku uniju za nedosljednost u vanjskoj politici.

"Europska unija uvodi gospodarske sankcije jednoj zemlji, a šalje financijsku pomoć i oružje drugoj. No, to ne čini kada je suočena s drugom, čak i ozbiljnijom invazijom s brutalnijim posljedicama za cijela stanovništva", kazao je.

"Ta proturječja ... upućuju na to da se zabrinutosti u praksi svode na političke i gospodarske interese različitih regija svijeta", dodao je. "Više ne postoji stvaran i stabilan okvir istine i vrednota."

Novi sukob Vatikana i američkog potpredsjednika Vancea

Fernandez je rekao da su vlade izobličile koncept legitimne samoobrane navodeći kao primjer Rusiju, Sjedinjene Američke Države i druge sile koje se oslanjanju na tvrdnje o samoobrani kako bi opravdale vojne intervencije od Ukrajine do Bliskog istoka.

Neki zloupotrebljavaju katolički nauk o pravednom ratovanju kako bi legitimizirali "najnepravednije ratove", poručio je. "Umjesto da zaustavlja ratove, on pomaže u njihovom opravdavanju."

Kako bi se to spriječilo, Fernandez je ustvrdio da se opravdanje za legitimnu samoobranu mora shvaćati u "najstrožem smislu", odbacujući logiku preventivnog rata na koji se vlade sve češće pozivaju kako bi opravdale vojno djelovanje. Takav stav će vjerojatno produbiti spor Lava i Vancea, koji je branio širu interpretaciju katoličkog nauka o pravednom ratovanju, piše Politico.

Nakon rasprava, Vatikan je objavio da su se "mnoge" radne skupine kardinala složile s potrebom da se Crkva odmakne od tradicionalne doktrine pravednog ratovanja.

No, papa je u svom konačnom govoru skupini u subotu naznačio da je rasprava o pravednom ratu daleko od svog završetka.

Pozdravio je savjete kardinala o ponovnom razmatranju nauka Crkve o legitimnoj samoobrani "u svjetlu dubokih promjena prirode suvremenih sukoba" obećavši da će se posvetiti tom pitanju s "nužnom teološkom i pastoralnom strogoćom".