Osmi dan rata u Ukrajini

Ruska vojska zauzela grad Herson

Tijekom noći u Kijevu je odjeknulo nekoliko snažnih eksplozija

Očekuje se drugi krug pregovora između Rusije i Ukrajine

Međunarodni kazneni sud otvora istragu protiv Rusije

Kremlj najavio da će sankcionirati sve zemlje koje smatra 'de facto neprijateljskima'

Mariupolj u okruženju odolijeva napadima ruskih snaga

Ruske zračno desantne postrojbe sletjele su u Harkiv

U raketiranju Harkiva ubijena članica OESS-ove misije

Rusija tvrdi da je oko 200 hrvatskih plaćenika stiglo u Ukrajinu

Nekoliko minuta prije 16 sati po našem vremenu, počela je druga runda mirovnih pregovora

Pregovori su završeni, osigurani su humanitarni koridori i dogovorena nova runda razgovora

Novi pregovori početkom sljedećeg tjedna

Broj žrtava u Černihivu narastao na 33

Venezuela povećava broj letova u Rusiju

7.19 - Venezuela će povećati broj letova svoje državne aviokompanije u Moskvu dok mnoge zemlje zatvaraju zračni prostor za ruske zrakoplove nakon invazije na Ukrajinu, rekao je u četvrtak venezuelski ministar turizma. "Venezuela je spremna i dalje primati ruske turiste", objavio je ministar Ali Padron na Twitteru nakon telefonske sjednice sa čelnicom Ruske savezne agencije za turizam Zarinom Doguzovom.

Dvije strane su se dogovorile da će "jamčiti kontinuitet letova (između Rusije i Venezuele) venezuelske aviokompanije Conviasa", navodi isti izvor. Broj ruskih turista u Venezueli naglo je skočio u svibnju 2021. kada su Venezuela i Rusija, veliki saveznici, uvele izravnu vezu između Moskve i Caracasa, a tri mjeseca poslije i let na otok Margaritu, na istoku, s iznimno lijepom prirodom i plažama.

Od početka vojne operacije u Ukrajini prije devet dana Zapad je uveo Rusiji niz sankcija koje obuhvaćaju zatvaranje zračnog prostora više zemalja za ruske zrakoplove. Moskva je važan saveznik Venezuele od vremena pokojnog predsjednika Huga Chaveza (1999.-2013.). Prijateljske veze su se nastavile i za mandata predsjednika Nicolasa Madura koji je pružio potporu ruskom predsjedniku ocijenivši sankcije "zločinom" i "ludošću", zauzimajući se ipak za nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom.

Boris Johnson optužio Putina da prijeti sigurnosti čitave Europe

6.58 - Britanski premijer Boris Johnson osudio je u petak u priopćenju "neodgovorno postupanje" ruskog predsjednika Vladimira Putina koje može "izravno ugroziti sigurnost čitave Europe", pošto su ruske snage granatirale nuklearnu elektranu u Ukrajini.

Nakon telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Johnson je zatražio sazivanje hitne sjednice UN-ova Vijeća sigurnosti "u narednim satima".

Nuklearna elektrana je sigurna

6.42 - Ukrajinske vlasti su priopćile da su poslale vatrogasce u nuklearnu elektranu Zaporižja, gdje je nakon ruskog granatiranja buknuo požar, rekavši da je nuklearna sigurnost elektrane sada zajamčena. "Direktor elektrane je rekao da je nuklearna sigurnost sada zajamčena. Uprava navodi da je požar buknuo u zgradi za stručno osposobljavanje i u laboratoriju", objavio je na Facebooku Oleksandr Staruh, načelnik vojne uprave Zaporiške oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je u petak Moskvu da provodi "nuklearni teror" i da želi "ponoviti" katastrofu u Černobilu, nakon granatiranja nuklearke u središtu Ukrajine, usred ruske invazije.

"Upozorit ćemo svijet da nijedna zemlja osim Rusije nije nikada pucala po nuklearnim elektranama. Ovo je prvi put u našoj povijesti, prvi put u povijesti čovječanstva. Ta teroristička država sada provodi nuklearni teror", poručio je u video snimci koju je objavio ured ukrajinskog predsjednika. Ukrajinski nuklearni regulator nije otkrio "nikakvu promjenu" u razini radioaktivnosti u elektrani Zaporižja, gdje je nakon ruskog granatiranja buknuo požar, priopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). "Ukrajinski regulator je obavijestio IAEA-u da nikakva promjena nije uočena u razini radioaktivnosti u elektrani Zaporižja", objavila je agencija na Twitteru.

Američki predsjednik Joe Biden razgovarao je s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim o nuklearci Zaporižja, rekao je visoki američki dužnosnik. Biden se pridružio Zelenskom u zahtjevu da Rusija odmah prekine svoje vojne aktivnosti na tom području i dopusti vatrogascima i hitnim službama da pristupe mjestu požara, navodi se u priopćenju.

UN očekuje da će 10 milijuna ljudi izbjeći iz Ukrajine

23:55 - Ujedinjeni narodi očekuju da će ruska invazija na Ukrajinu izazvati egzodus deset milijuna ljudi. Od tog broja oko četiri milijuna ljudi moglo bi izbjeći u susjedne države, no to je tek procjena, rekao je UN-ov glasnogovornik Stephane Dujarric. Za sada se ne zna koliko je ljudi raseljeno unutar Ukrajine i koliko će ih još biti raseljeno.

Iz Ukrajine je izbjeglo već milijun ljudi u tjedan dana otkako je počela ruska invazija, rekao je visoki povjerenik za izbjeglice Filippo Grandi. "To je najbrži egzodus koji sam vidio u 40 godina rada. Svakog sata, svake minute, prestravljeni ljudi bježe pred nasiljem", rekao je Grandi.

Prema službenim podacima od milijun izbjeglih Ukrajinca 575.000 privremeno je utočite našlo u Poljskoj.

Scholz pozvao bivšeg kolegu da odstupi

23:52 - Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je u četvrtak bivšeg čelnika Gerharda Schroedera da odstupi sa svojih položaja u velikim ruskim tvrtkama pošto ga je dio suradnika napustio zbog bliskih veza s Vladimirom Putinom, javljaju agencije.

"Mislim da nije pravedno da Gerhard Schroeder obnaša te dužnosti i mislim da bi bilo u redu da se povuče", rekao je kancelar za njemačku javnu televiziju ZDF, prenosi France Presse. Odgovarajući na pitanje hoće li to naškoditi Socijaldemokratskoj stranci (SPD) iz koje obojica dolaze, kancelar je rekao: "Svi znaju da se ne slažemo" sa Schroederovim stajalištem o Rusiji.

SAD će odobriti privremenu deportaciju Ukrajincima

23:48 - Sjedinjene Države odobrit će privremenu deportaciju desecima tisuća Ukrajinaca koji su već u zemlji, objavilo je Ministarstvo domovinske sigurnosti te zemlje. Ukrajincima će također biti odobrene radne dozvole jer se zbog sukoba s Rusijom ne mogu vratiti u zemlju. Taj potez omogućit će Ukrajincima u SAD-u da ostanu i rade legalno u razdoblju od 18 mjeseci.

Išarana fasada ruske ambasade u Zagrebu

23:43 - Ograda ispred Veleposlanstva Rusije u Zagrebu išarana je crvenom bojom, javila je ruska novinska agencija TASS.

"Danas poslijepodne nepoznata osoba obojala je vanjski zid Veleposlanstva Rusije u Zagrebu crvenom bojom. Incident je smjesta zabilježila hrvatska policija, zadužena za zaštitu diplomatske misije", kazao je glasnogovornik Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj Matvej Sidorov.

Putin još nije upoznat s rezultatima pregovora

23:38 - Ruski predsjednik Vladimir Putin još nije dobio izvješće o rezultatima rusko-ukrajinskih pregovora, rekao je za Interfax tajnik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Glasnogovornik Kremlja suzdržao se od odgovora na pitanje kada će izvješće biti predstavljeno predsjedniku.

Češka Ukrajini šalje strojnice i puške

23:28 - Češka će poslati dodatnu vojnu opremu Ukrajini kako bi pomogla zemlji u njezinoj borbi protiv Rusije. Paket, vrijedan 17 milijuna kruna (blizu 500.000 eura), uključuje stotine strojnica i jurišnih pušaka te više od 100.000 metaka streljiva. Premijer je ranije najavio da će češki državljani imati priliku pridružiti se ukrajinskim obrambenim snagama u borbi protiv ruske invazije, a da ne budu kažnjeni kod kuće.

S&P ruski kreditni rejting svrstala u kategoriju 'smeće'

23:23 - Agencija za ocjenjivanje S&P snizila je kreditni rejting Rusije s "BB+" na "CCC-". "Smanjenje ocjene uslijedilo je nakon nametanja sankcija za koje vjerujemo da će vjerojatno značajno povećati rizik od neplaćanja", objavila je agencija.

U srijedu su Moody’s Investors Service i Fitch Ratings također snizili rejting Rusije za nekoliko stupnjeva. Oboje su naznačile da su vjerojatna daljnja smanjenja. To znači da ruski dug sada sve tri najveće svjetske rejting agencije smatraju podinvesticijskom klasom ili kategoriju "smeće". Ruska rublja dosegla je rekordno niske razine nakon teških sankcija.

Rusi tvrde da je u separatističkim pokrajinama ubijeno 26 civila

23:21 - U 15 dana zabilježeno je više od 760 slučajeva granatiranja teritorija Donjecke Narodne Republike (DPR), 26 civila je ubijeno, a 105 ranjeno, među kojima je i sedmero djece, navodi misija DPR-a Zajedničkom centru za kontrolu i koordinacije (JCCC), prenosi Interfax.

"Tijekom 15 dana eskalacije zabilježeno je 766 slučajeva granatiranja od strane ukrajinskih oružanih formacija. Od toga 637 uz upotrebu teškog naoružanja. Neprijatelj je ukupno ispalio 9.174 metaka streljiva različitog kalibra", navodi se u misiji DPR-a.

Saudijski princ želi biti posrednik u pregovorima

23:18 - Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman predložio je u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom posredovanje u svrhu okončanja rata u Ukrajini, javlja u četvrtak saudijska državna agencija SPA.

Tjedan dana od početka ruske invazije na Ukrajinu, prestolonasljednik koji je de facto vladar saudijske monarhije pozvao je na "političko rješenje" sukoba. Kraljevstvo je "spremno uložiti napore za posredovanje između dviju strana", rekao je princ, a prenosi SPA.

I Arktičko vijeće protiv Putina

23:15 - Zemlje članice Arktičkog vijeća poručile su u četvrtak da će bojkotirati planirane razgovore u Rusiji koja je izvela invaziju na Ukrajinu što dovodi u pitanje međunarodnu suradnju u toj regiji bogatoj resursima kojih je eksploatacija moguća zbog globalnog zatopljenja.

Arktičko vijeće okuplja zemlje s teritorijem na Arktiku u cilju suradnje u pitanjima koja se tiču njihovih stanovnika. Ne bavi se sigurnosnim pitanjima.

Putinova propaganda na ruskim televizijama

23:11 - Sedmog dana ruske invazije na Ukrajinu novinar CNN-a Oliver Darcy gledao je RT, rusku TV postaju pod kontrolom države, koja je posljednjih dana zabranjena u Europi, a prestala se emitirati i u dobrom dijelu ostatka svijeta.

Širi se snimka ruskog vojnika s granatama među bijesnim Ukrajincima

23:08 - U četvrtak je na društvenim mrežama objavljena jedna poprilično bizarna snimka iz grada Konotopa u sjeveroistočnoj Ukrajini. Na njoj jedan ruski vojnik drži u podignutim rukama dvije granate i hoda kroz gomilu bijesnih ukrajinskih građana koji viču "'sramota".

Poziv za pridruživanje obrambenim snagama

23:01 - RTL-ova ekipa nalazi se u Lavovu, gdje pripadnici teritorijalne obrane dijele letke s pozivom građanima da se pridruže obrambenim snagama Ukrajine. Pozivaju se intelektualci, liječnici, inženjeri, geolozi te telefonisti i volonteri da se jave kako bi mogli pomogli u obrani svoje zemlje.

'Sve je manje pouzdanih informacija u Rusiji'

22:58 - Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Moskvi Božo Kovačević, govoreći na televiziji N1 o ratu u Ukrajini, kazao je kako je sve manje pouzdanih izvora informacija o tome što se zbiva u Rusiji jer su ondje zabranjeni neki autonomni mediji.

"Ali ako zaključujemo zdravorazumski, ako cilj invazije nije ostvaren, ako će troškovi rasti, a financijski potencijal Rusije slabjeti, to će za posljedicu imati društvene nemire”, smatra Kovačević.

Ukrajinski ministar: 'Ruskim lažljivcima pokažite samo ovu sliku'

22:52 - "Svaki put kad ruski lažljivci kažu da ne bacaju bombe na ukrajinske gradove, pokažite im ovu fotografiju stambene zgrade u Borodjanki, u kijevskoj regiji. Rusi su dva dana bombardirali grad, ubivši mnogo civila. Zaustavite barbarsku Rusiju odmah. Zatvorite ukrajinsko nebo. Djelujte odmah!" napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba.

Ukrajinci tvrde da su uništili 20 ruskih vojnih vozila

22:51 - Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da je u četvrtak uništilo ukupno 20 ruskih vojnih vozila u blizini zračne baze Hostomel. Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ukrajinske vojnike kako prolaze pored oštećenih i zapaljenih vozila označenih znakom V koji sugerira da su bili među ruskim snagama koje su došle iz Bjelorusije.

Gradonačelnik Hersona poziva ljude da ne pljačkaju trgovine

22:43 - Gradonačelnik Hersona Ihor Kolykhaiev pozvao je ljude da prestanu s pljačkom i krađom zaliha hrane.

"Gradu su potrebni prehrambeni i industrijski proizvodi. To je posebno za najnezaštićenije slojeve stanovništva. Apeliram na sve vlasnike supermarketa, velikih trgovina, skladišta, dućana s hranom i svima kojima je ova poruka korisna. Grad je spreman prihvatiti kontrolu distribucije vaših preostalih proizvoda. Jamčimo da će stići tamo gdje se sada najviše očekuje - bolnice, sirotišta, umirovljenici, potrebiti, obitelji s mnogo djece, socijalne kategorije itd.", napisao je Kolykhaiev u objavi na Facebooku.

Porošenko: 'Putin ne može ubiti ukrajinsku dušu'

22:32 - Bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je za BBC da "cijela nacija udara na Putina", dok poziva svoje sugrađane da nikada ne odustanu. "Može ugasiti svjetla, može isključiti dovod topline, ali ne može ubiti ukrajinsku dušu", rekao je.

Porošenko je bio predsjednik Ukrajine pet godina, sve dok Volodimir Zelenski nije pobijedio na izborima 2019. godine.

Rusija ne želi sukob s NATO-om

22:26 - Moskva smatra da je trenutačno iznimno važno izbjegavati incidente koji bi mogli dovesti do izravnog sukoba između Rusije i NATO-a, rekao je ruski stalni predstavnik pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) Alexander Lukaševič, prenosi Interfax.

"Izjave brojnih zemalja NATO-a o pripremi novih vojnih zaliha Ukrajini smatramo nastavkom neodgovorne politike usmjerene na izravno poticanje vojne eskalacije u Ukrajini", citirao je rusko Ministarstvo vanjskih poslova Lukaševič je rekao na sastanku Stalnog vijeća OESS-a u Beču, koji se bavio ukrajinskim zločinima nad civilima i neprihvatljivim odgovorom zapadnih zemalja na specijalnu vojnu operaciju Rusije.

"Ne radi se samo o tome da su takvi koraci apsolutno u suprotnosti s pozivima na mir koji se čuju iz tih istih zemalja. Opskrba režima u Kijevu oružjem koje se može upotrijebiti protiv pripadnika ruske vojne službe i civila predstavlja kategorički neprihvatljiv rizik. Vjerujemo da Sada je iznimno važno izbjeći situacije i incidente koji bi mogli dovesti do izravnog sukoba između Rusije i NATO-a”, rekao je.

Rakete lete pokraj nuklearke

22:12 - Na internetu je objavljena video snimka požara u najvećoj ukrajinskoj atomskoj elektrani, Zaporožje gdje i dalje traju borbe.

Gradonačelnik Energodara rekao je da kolona ruske vojske napreduje u četvrtak navečer prema obližnjoj nuklearnoj elektrani Zaporižja, najvećoj u Europi zbog čega je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) pozvala strane da izbjegnu sukobe u tom području.

Nešto ranije, ukrajinske vlasti obavijestile su da su ruske postrojbe napredovale i ušle svojim tenkovima u Energodar. "Pucnjava se čuje iz grada", izvijestio je gradonačelnik Dmitro Orlov u objavi na mreži u četvrtak navečer.

Snimke s drona pokazuju užas u Kijevskom predgrađu

22:02 - Snimke snimljene dronom pokazuju uništene zgrade i spaljena ruska vojna vozila u ukrajinskom gradu Borodyanki, u blizini Kijeva gdje mještani tvrde da su odbili ruski napad, prenosi Reuters.

I Bosna i Hercegovina zatražila hitan prijem u EU i NATO

21:58 - Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković zatražila je od dužnosnika EU da Bosni i Hercegovini odmah daju status kandidata. Turković je ovaj apel uputila nakon što je još nekoliko zemalja iznijelo slične zahtjeve pred EU, nakon ruske invazije na Ukrajinu.

"U ovim teškim i neizvjesnim vremenima za sigurnost Europe, molimo vas da Bosni i Hercegovini odmah dodijelite status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Pristupanje EU garantira mir i stabilnost BiH i Zapadnog Balkana", napisala je Turković na Twitteru.

Legendarni hrvatski pilot komentirao rat u Ukrajini

21:50 - Umirovljeni brigadir Ivan Selak bio je u Ukrajini kada su hrvatski MIG-ovi bili na remontu u Odesi, a samo za RTL Danas komentirao je stanje ukrajinskog vojnog zrakoplovstva.

"Bio sam 2013. i 2014. u Ukrajini. Ukrajina je strahovito zanemarila svoju vojsku, ne samo zrakoplovstvo nego i ostale rodove vojske. Moji kolege piloti su u nekim situacijama u Ukrajini morali taksirati da bi im obitelji preživjele", rekao je Selak.

UN: Osoblje u Černobilu je pod psihološkim pritiskom

21:39 - Nadzor za nuklearnu energiju Ujedinjenih naroda upozorio je da osoblje koje se nalazi u nuklearnoj elektrani Černobil otkako je Rusija preuzela kontrolu nad njom radi u teškim uvjetima. Tamošnje osoblje suočava se s "psihološkim pritiskom i moralnom iscrpljenošću", navodi se.

Ukrajina je izgubila kontrolu nad objektima nakon ruskog napada na to područje. Nuklearna elektrana bila je mjesto najgore nuklearne nesreće na svijetu 1986. godine.

Muskove antene mogle bi biti opasne po Ukrajince

21:36 - Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk poslao je antene Starlink, koje se mogu koristiti za povezivanje s satelitskom internetskom uslugom tvrtke, u Ukrajinu ovog tjedna Odgovor je to na molbu ukrajinskog potpredsjednika vlade usred straha da bi Ukrajinci mogli izgubiti pristup internetu ako Rusija nastavlja s napadima na komunikacijsku infrastrukturu.

No korištenje satelitskih usluga može biti opasno u vrijeme rata, o čemu svjedoči povijest država koje koriste satelitske signale za geolociranje i ciljanje neprijatelja, rekli su stručnjaci za kibernetičku sigurnost za CNN Business.

"Starlink je jedini neruski komunikacijski sustav koji još uvijek radi u nekim dijelovima Ukrajine, pa je vjerojatnost da će biti meta velika. Molimo koristite s oprezom", napisao je Musk na Twitteru.

Crveni telefon ponovo u funkciji

21:26 - Pentagon je uspostavio novu telefonsku liniju s ruskim ministarstvom obrane kako bi spriječio "pogrešne informacije, vojne incidente i eskalaciju", rekao je američki dužnosnik za novinsku agenciju Reuters.

Govoreći pod uvjetom anonimnosti, američki izvor rekao je da je 1. ožujka uspostavljena "linija za razbijanje sukoba". Američka vojska je u prošlosti uspostavila crvene linije s Rusijom, uključujući i tijekom rata u Siriji, ali i tijekom Hladnog rata.

U Bjelorusiji uhićeno više od 900 prosvjednika

21:23 - Bjeloruske su vlasti u veljači pritvorile više od 900 ljudi zbog sudjelovanja u prosvjedima i javnog isticanja neregistriranih simbola, dok je broj političkih zatvorenika dosegao 1068, navodi se u četvrtak u izvješću centra za ljudska prava Viasna, prenosi Interfax.

"Sudionici mirnih prosvjeda, uključujući i antiratne, i dalje su pritvarani. Nastavljena su samovoljna pritvaranja građana zbog korištenja bijelo-crveno-bijelih simbola i dijeljenja informacija. Neki ljudi su zatočeni u privatnim kućama i privatnim prostorima. Najmanje 952 osobe privedeni su u veljači”, navodi se.

Ukrajinski ministar: 'Kako možete spavati dok su ukrajinska djeca pod bombama'

21:08 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba pozvao je svjetske čelnike da njegovoj zemlji pošalju vojni zrakoplov kao pomoć u borbi protiv ruskih snaga. "Kako možete spavati kada su ukrajinska djeca pod bombama u Mariupolju, Hersonu, Harkovu i drugim gradovima?", napisao je na Twitteru.

Ukrajina je tražila od Zapada da uvede zonu zabrane letova nad svojim nebom, aali je zahtjev više puta odbijen. Ranije je predsjednik Zelenskij uputio isti apel NATO-u.

Roscosmos prekinuo veze s Amerikancima

21:01 - Ruska svemirska agencija Roscosmos više neće isporučivati raketne motore ruske proizvodnje Sjedinjenim Državama, rekao je čelnik Roscosmosa Dmitrij Rogozin na državnoj televiziji, okončavajući desetljećima dugu vezu između američkih i ruskih proizvođača raketa.

"Danas smo donijeli odluku da obustavimo isporuke raketnih motora NPO Energomash u Sjedinjene Države", rekao je Rogozin ruskoj novinskoj stranici TASS. "Podsjećam da su te isporuke bile prilično intenzivne od sredine 1990-ih."

"SAD su stavile još tri naša poduzeća na listu sankcija, to su savezni znanstveno-proizvodni centar Titan-Barrikady, dioničko društvo Kemijska tvornica Salavat i Državni raketni centar Akademik Makejev", rekao je Rogozin.

Policija privodi prosvjednike u Sankt Petersburgu

20:58 - Prema očevidcima, u četvrtak je u centru St. Petersburga održan prosvjed protiv rata u Ukrajini koji nije imao dozvolu policije. Sudionici neovlaštenog javnog događaja okupili su se u četvrtak navečer ispred robne kuće Gostiny Dvor u Nevskoj aveniji. Policija ih je odmah počela pritvarati, prenosi Interfax.

Deseci prosvjednika su uhićeni. U Sankt Peterburgu se od 24. veljače svakodnevno održavaju nedozvoljena okupljanja. Prema zajedničkoj press službi gradskih sudova u Sankt Peterburgu, gotovo 900 prosvjednika je privedeno i kažnjeno.

Izbjeglice stižu u Osijek

20:48 - Iz grada Lavova i drugih dijelova zapadne Ukrajine u četvrtak popodne je autobusom ukrajinskih registarskih oznaka u Osijek pristiglo 15 osoba, izvijestio je načelnik osječko-baranjskog Stožera civilne zaštite dožupan Mato Lukić.

Lukić je izjavio novinarima je da se radi o majkama s malodobnom djecom koji, su nakon provedene registracije, smještene u osječkom pansionu "Olimpija". Najavio je da će tijekom večeri u osječki prihvatni centar u Sportskoj dvorani "Jug" doći još nekoliko ukrajinskih obitelji koje će, nakon registracije, biti upućene u trajniji smještaj i druge osječke pansione namijenjene za prijem izbjeglica iz Ukrajine.

Nastavljaju se borbe za Enerhodar

20:35 - Grad u kojem se nalazi jedna od najvećih europskih nuklearnih elektrana posljednjih dana postao je mjesto intenzivnih borbi. Pišući na Facebooku, gradonačelnik Enerhodara u sjeverozapadnoj Ukrajini rekao je da u gradu nema vodoopskrbe, a u nekim četvrtima nema struje.

Grad je posljednjih dana bio izložen intenzivnom granatiranju. Jučer je velika gomila radnika elektrane i mještana izgradila improvizirane barikade blokirajući pristup ruskim postrojbama gradu, javlja BBC-jev ukrajinski servis.

RTL-ovi reporteri izvještavaju iz Lavrova

20:21 - Reporter RTL-a Boris Mišević izvijestio kako je policija u Lavovu, osmog dana rata dobila 10.000 dojava o mogućim suradnicima Rusije.

"Od 10 tisuća prijava, 100 ljudi je zadržano, uhićeno. Nemamo informaciju jesu li doista bili diverzanti. Policija je dala informaciju da je uočeno 400 letova dronom koji su sumnjivi i mogu biti obavještajno-diverzantska aktivnost", izvijestio je Mišević iz Lavova.

Amerika uvodi nove sankcije ruskim oligarsima

20:18 - SAD su najavile nove sankcije protiv ruskih oligarha i njihovih tvrtki, kao i glasnogovornika predsjednika Vladimira Putina. Bijela kuća je priopćila da također nameće vizna ograničenja za 19 ruskih oligarha i 47 njihovih obitelji i suradnika.

Američki predsjednik Joe Biden dodao je da zabranjuje putovanja i za 50-ak ljudi. Jedan od onih koji su sankcionirani je Alisher Burhanovich Usmanov - koji je jedan od najbogatijih pojedinaca u Rusiji i blizak Putinov saveznik. Njegova imovina, uključujući njegovu superjahtu i privatni avion, blokirana je u SAD-u.

Banka sa sjedištem u Kini prekida poslove s Rusijom i Bjelorusijom

20:14 - Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), multilateralna razvojna banka sa sjedištem u Kini, obustavila je sve aktivnosti vezane za Rusiju i Bjelorusiju, navodi AIIB u priopćenju. Projekti su trenutno "pod nadzorom".

Kina kontrolira 26% glasačke moći AIIB-a, navodi se na web stranici banke. Rusija ima 6%. Kina je predvodila osnivanje AIIB-a kako bi bila konkurent Svjetskoj banci sa sjedištem u SAD-u 2016. godine.

Britanci tvrde da Putinu ipak ne ide po planu

20:05 - Ranije je predsjednik Putin rekao da njegova "specijalna vojna operacija" u Ukrajini teče prema planu. No britanski ministar obrane Ben Wallace ima sasvim drugačije mišljenje. Kaže da Rusija značajno kasni sa rasporedom.

"Unatoč užasnom svakodnevnom razaranju i bombardiranju civilnih područja, te brojnih ovih gradova, Ukrajinci izlaze danju, procjenjuju svoje snage, u nekim slučajevima ih vraćaju i nastavljaju se boriti", rekao je za BBC.

"Rusija gomila značajan broj ne samo mrtvih, već i dezerterstva i predaje ljudi, a značajan broj oklopa i opreme je uništen", dodao je.

Slijedi još nekoliko rundi pregovora?

19:51 - "Neki od sporazuma postignutih u drugom krugu rusko-ukrajinskih pregovora zahtijevat će ratifikaciju na parlamentarnoj i najvišoj razini", rekao je šef ruskog Odbora Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slutsky.

"Drugi krug pregovora Rusije i Ukrajine je završen. Postignuto je razumijevanje o vrlo važnom pitanju humanitarnih koridora. Naravno, mi, prvenstveno vojna ministarstva, tek trebamo odrediti mehaniku, ali ipak, sada imamo što odgovoriti desecima ljudi čija se djeca, rođaci, roditelji trenutno nalaze u opasnim zonama u Ukrajini", rekao je Slutsky.

"Jasno je da će za provedbu ovih sporazuma biti potreban treći, ne manje važan krug razgovora, koji je narednih dana, o čemu danas neću govoriti. Možda će još biti potrebno od jedne do još nekoliko rundi", dodao je.

Traju borbe oko najveće nuklearne elektrane u Europi

19:45 - Ruske snage otvorile su vatru u ukrajinskom gradu Energodaru koji se nalazi nedaleko od najveće nuklearne elektrane u Europi pošto su ušli tenkovima, objavio je u četvrtak na internetu savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Heraščenko.

Ranije je rekao da ruske snage jačaju napore da preuzmu kontrolu nad nuklearkom Zaporižja na jugoistoku Ukrajine. Radnici elektrane žive u obližnjem gradu Energodaru.

U napadu na Černihiv stradale 33 osobe

19:41 - Broj mrtvih u današnjem granatiranju grada Černihiva na sjeveru Ukrajine porastao je na 33, priopćila je ukrajinska hitna služba, prenosi Guardian.

Najmanje 33 tijela izvučena su iz ruševina nakon zračnih napada ruskih snaga na Černihiv, stoji u online objavi. Prethodna procjena bila je 22. Akcije spašavanja privremeno su obustavljene zbog jakog granatiranja na tom području, navodi se.

Novi pregovori sljedećeg tjedna

Pomoćnik ruskog predsjednika i bivši ministar kulture Vladimir Medinski izjavio je za kanal Rossiya 24 da je bilo moguće pronaći međusobno razumijevanje u nekim točkama pregovora. "Glavno pitanje koje smo danas riješili je pitanje spašavanja ljudi, civila koji su se našli u zoni vojni sukobi", rekao je.

Kaže da su dva ministarstva obrane dogovorila format održavanja humanitarnih koridora "za izlazak civilnog stanovništva i o mogućem privremenom prekidu neprijateljstava za vrijeme izlaska civilnog stanovništva". "Mislim da je to značajan napredak”, dodaje.

Novinska agencija Reuters izvještava da će se sljedeći krug pregovora održati početkom sljedećeg tjedna.

Rusi optužuju Ukrajince da su napali bengalski brod

19:34 - Rusko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je ogorčenje nakon što su ukrajinski vojnici napali bangladeški brod Banglar Samriddhi u ukrajinskoj luci Olvia, prenosi Interfax.

"Bangladeški brod Banglar Samriddhi našao se pod paljbom u ukrajinskoj luci Olvia u noći 2. ožujka. Prema informacijama koje je dao glavni tajnik bangladeškog premijera Ahmad Kaikaus, ukrajinski vojnici otvorili su vatru na brod", objavilo je rusko ministarstvovanjskih poslova.

"Jedan od 29 članova posade na brodu je poginuo. Ostali nisu ozlijeđeni", priopćilo je ministarstvo.

Rusi pripremaju nove rakete

19:32 - "Nova interkontinentalna raketa Sarmat bit će dodana ruskim strateškim nuklearnim snagama ove godine", rekao je čelnik ruske svemirske agencije Roskosmosa Dmitrij Rogozin.

"Naše strateško oružje je u izvrsnom stanju. Štoviše, želim vam reći da ćemo ove godine dodati još jedan interkontinentalni balistički sustav, Sarmat, koji će nam dati sigurne garancije za 30-40 godina unaprijed, baš kao i sustav Voyevoda to radio ranije”, rekao je Rogozin na Prvom kanalu. "Rusku sigurnost jamči njezino nuklearno oružje", dodao je.

Predsjednik Vladimir Putin najavio je odštetu za obitelji poginulih ili ozlijeđenih ruskih vojnika u Ukrajini.

UN procjenjuje da bi 10 milijuna ljudi moglo pobjeći iz Ukrajine

19:12 - Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi više od 10 milijuna ljudi moglo na kraju pobjeći iz svojih domova u Ukrajini, uključujući četiri milijuna koji bi mogli pobjeći u susjedne zemlje, navodi se u priopćenju.

"Naši kolege nam kažu da potrebe u Ukrajini rastu iz sata u sat. Upozoravaju da, iako razmjer i opseg raseljavanja još nisu jasni, očekuju da bi više od 10 milijuna ljudi moglo napustiti svoje domove ako se nasilje nastavi", rekao je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stephane Dujarric u priopćenju.

Neki su djelatnici UN-a premješteni izvan Kijeva kako bi mogli nastaviti pružati humanitarnu pomoć "uz minimalne smetnje" i također kako bi "smanjili rizik", navodi se u priopćenju, no Dujarric je rekao da dio osoblja ostaje u glavnom gradu Kijevu.

Hrvatski ataše odbio primiti prosvjednu notu

19:00 - Hrvatski vojni ataše u Moskvi odbio je u četvrtak primiti notu ruskog ministarstva obrane zbog navodnog dolaska 200 hrvatskih plaćenika u Ukrajinu. On je bio pozvan na razgovor u rusko ministarstvo obrane kako bi mu bila prenijeta informacija da se u Ukrajini nalazi 200 hrvatskih plaćenika.

Hrvatski je vojni izaslanik Rusima odgovorio da MORH niti bilo koja druga institucija u RH nemaju veze s pojedincima koji se možebitno nalaze u Ukrajini i o tome nemaju nikakvu informaciju, priopćio je MORH u četvrtak. Zbog toga je i odbio pisanu notu koja mu je pokušala biti uručena, dodaje se.

Samo je prošli tjedan u Ukrajinu stiglo 200 hrvatskih plaćenika, izjavio je u četvrtak glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.

Lukoil poziva na prekid sukoba

18:55 - Drugi najveći proizvođač nafte u Rusiji Lukoil poziva na prekid sukoba u Ukrajini. U priopćenju na svojoj web stranici, tvrtka je rekla da je zabrinuta zbog "tragičnih događaja u Ukrajini" i podržava pregovore o okončanju sukoba.

Odbor tvrtke pozvao na "trenutni prekid oružanog sukoba i u potpunosti podupire njegovo rješavanje kroz pregovarački proces i diplomatskim putem". Smatra se da je tvrtka jedna od prvih velikih ruskih tvrtki koja je progovorila protiv invazije.

Slijedi treća runda pregovora

18:49 - Ukrajina i Rusija dogovorile su se da će uskoro održati treću rundu pregovora, rekao je ukrajinski pregovarač, prenosi Reuters.

Dužnosnik je rekao da Ukrajina nije dobila ono što je očekivala u pregovorima, ali da su obje strane postigle razumijevanje o zajedničkom osiguranju humanitarnih koridora za evakuaciju civila.

Ukrajinski dužnosnik rekao je da sporazum uključuje mogući privremeni prekid vatre tijekom evakuacije. Ukrajinska strana rekla je da nije dobila rezultate koje je željela, budući da je ušla u pregovore nadajući se potpunom prekidu vatre i ruskom povlačenju, ali ovo bi moglo signalizirati pozitivan korak.

Ruski pregovarači također su potvrdili da su se obje strane složile podržati humanitarne koridore i mogućnost prekida vatre oko tih područja. Dodali su kako Rusija misli da su razgovori doveli do značajnog napretka. Dužnosnici su se složili da će uskoro održati treći krug pregovora.

Ukrajinci optužuju Ruse da hakiraju njihove stranice i šire lane vijesti

18:42 - Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da su hakeri provalili na web stranice lokalnih vlasti kako bi širili lažne izvještaje da je Ukrajina kapitulirala i potpisala mirovni sporazum s Moskvom, prenosi Reuters.

Neotkriveni broj službenih web stranica "regionalnih vlasti i lokalnih samouprava" hakiran je i korišten za širenje "laži" o dogovoru o okončanju borbi, priopćila je ukrajinska državna služba za posebne komunikacije i zaštitu informacija. Agencija je rekla da je "neprijatelj" odgovoran za hakiranje. Nije odmah jasno na koje web stranice misli.

EU pruža zaštitu svim izbjeglicama

18:28 - Europska unija dodijelit će privremenu zaštitu svim izbjeglicama koje bježe od sukoba u Ukrajini, rekla je povjerenica bloka za unutarnje poslove Ylva Johansson. Francuski ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin u priopćenju za javnost iznio je dodatne pojedinosti o tome kako će biti ponuđena zaštita.

"Osobe koje ispunjavaju uvjete mogu imati zaštitni status sličan statusu izbjeglice, u bilo kojoj zemlji EU-a na jednogodišnje razdoblje koje može biti pregledan", stoji u priopćenju.

Amerikanci tvrde da su Rusi 90 posto svoje vojne moći prebacili u Ukrajinu

18:25 - Rusija je premjestila 90% svoje "unaprijed pripremljene borbene moći" u Ukrajinu, prema visokom obrambenom dužnosniku SAD-a, uz sve jače bombardiranje gradova Kijev, Černov, Harkov i Mariupolj, prenosi CNN.

Dužnosnik je rekao da, iako su ruske snage "u velikoj mjeri zaustavljene" u sjevernoj Ukrajini, "to ne znači da ne postižu nikakav napredak". SAD i dalje vjeruje da je veliki ruski vojni konvoj koji je krenuo prema Kijevu "zaustavljen".

“Još uvijek procjenjujemo da je konvoj na koji su svi bili usredotočeni u zastoju. Nemamo razloga sumnjati u ukrajinske tvrdnje koje jesu, da su svojim napadom pridonijeli tome da se zaustavi”, rekao je dužnosnik.

NATO ne planira zabraniti letove

18:21 - NATO ne razmatra zonu zabrane letova kako bi se suprotstavio ruskoj agresiji u Ukrajini, rekao je američki veleposlanik u bloku. "U ovom trenutku ne vjerujemo da NATO mora biti jedna od strana u ovom sukobu", rekla je Julianne Smith za BBC.

NATO se suočio s pozivima da uvede zonu zabrane letova kako bi spriječio Rusiju da koristi svoje zrakoplove za potporu svojim snagama na terenu, ali mnogi su izrazili zabrinutost da bi taj potez eskalirao sukob.

I Moldavija podnijela zahtjev za članstvom u EU

18:19 - Moldavija podnosi zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, rekla je predsjednica zemlje na brifingu u Kišinjevu u četvrtak navečer. Zahtjev predsjedniku Europskog vijeća, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, bit će podnesena u Bruxellesu sljedećih dana, rekla je.

"To je volja koju su naši građani iskazali na izborima. U trenutnoj složenoj situaciji moramo djelovati brzo i koherentno kako bismo osigurali europsku, slobodnu i demokratsku budućnost za naše građane", rekao je Sandu.

Prijavu je potpisala pred novinarima. Potpisali su ga i predsjednik parlamenta Igor Grosu i premijerka Natalia Gavrilita.

'Hladni rat je postao vruć'

18:15 - Ravnatelj ruske vanjske obavještajne službe rekao je u četvrtak da je pogrešno govoriti o novom hladnom ratu između Rusije i Zapada jer je situacija već "vruća".

"Zapadni političari i komentatori vole nazivati ovo što se događa 'novim hladnim ratom'. Čini se da povijesne paralele nisu sada sasvim primjerene", rekao je Sergej Nariškin, kako je objavljeno na portalu njegove službe SVR.

"I to zato jer se u drugoj polovici 20. stoljeća Rusija borila protiv Zapada s distance, a sada je rat stigao do samih granica naše domovine. Stoga za nas on definitivno nije 'hladan' nego prilično 'vruć'", rekao je.

"Neutralni status Ukrajine od ključne je važnosti za Rusiju, jer je to teritorijalna barijera potrebna za odbijanje napada sa Zapada. Američki i NATO stručnjaci to vrlo dobro razumiju. Zato su se tako čvrsto angažirali oko Ukrajine u situaciji u kojoj je Rusija izazvala slabljenje američke hegemonije. "Washington se jako nada da ćemo zaglaviti u ovoj operaciji i propasti, dok oni mogu mirno nastaviti s čišćenjem Bliskog istoka, Euroazije i azijsko-pacifičke regije", rekao je Nariškin.

"Maske su pale. Zapad ne pokušava samo okružiti Rusiju novom željeznom zavjesom. Govorimo o pokušajima da se uništi naša država. Ono što je najodvratnije je da se to radi pod lažnim parolama o potrebi obrane ukrajinskog suvereniteta i europske sigurnosti", dodao je.

Europa želi smanjiti ovisnost o ruskom plinu

18:09 - Europa mora smanjiti ovisnost o ruskom plinu, ne samo zbog sankcija Rusiji koja je prošlog tjedna napala Ukrajinu, nego i zbog prilagodbe klimatskim promjenama, poručili su u četvrtak njemački i litavski zastupnik u Europskom parlamentu, Christian Ehler i Andrius Kubilius.

Eurozastupnici iz kluba Europske pučke stranke (EPP) održali su putem Zoom platforme konferenciju za medije na kojoj su se osvrnuli na rusku agresiju na Ukrajinu i na posljedice koje bi spomenuta invazija mogla imati na cijene energenata u članicama Europske unije.

Putin svoje vojnike pohvalio kao 'prave heroje'

18:03 - Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se medijima gdje svoje vojnike pohvalio kao "prave heroje". Objavio je posthumnu nagradu palom ruskom vojniku za kojeg kaže da se "raznio" granatom kako ne bi bio zarobljen".

Putin kaže da su Ukrajinci i Rusi "jedan narod", ali da su Ukrajincima "ugroženi i isprani mozgovi". Također nastavlja sa svojim tvrdnjama da se Rusija bori protiv "neonacista" i da se civili koriste kao "živi štit".

U međuvremenu, tvrdi da je "specijalna vojna operacija", kako je Rusija naziva, planirana. "Svi postavljeni ciljevi rješavaju se ili uspješno postižu", dodao je.

Zelenskij pozvao Putina na razgovor

17:50 - Ukrajinski predsjednik Zelenskij je rekao kako su izravni razgovori s Vladimirom Putinom "jedini način da se zaustavi ovaj rat".

"Mi ne napadamo Rusiju i ne planiramo je napadati. Što hoćete od nas? Napustite našu zemlju", rekao je.

"Sjedni sa mnom. Samo ne 30 metara dalje kao s Macronom", dodao je, misleći na razgovore za dugi stol prošlog mjeseca. "Ne grizem, čega se bojiš?", rekao je.

Ruska svemirska agencija otkazala suradnju Nijemcima

17:39 - Rusija je proglasila kraj svoje suradnje s Njemačkim zrakoplovnim i svemirskim centrom (DLR) kao odgovor na prekid suradnje s njemačke strane.

Odluka DLR-a je uzrokovala nepopravljivu štetu dugoročnom odnosu, koji ima značajan utjecaj na aktivnosti u istraživanju svemira u miroljubive svrhe, rekao je čelnik svemirske agencije Roscosmos, Dmitrij Rogozin, u pismu koje je objavljeno u Moskvi u četvrtak.

"U tome pogledu, smatram da je daljnja suradnja nemoguća za sprovođenje zajedničkih eksperimenta na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS)", rečeno je u pismu.

Rusija: Strani vojnici neće imati status ratnih zarobljenika

17:36 - Rusija je izdala upozorenje strancima koji se planiraju boriti protiv ruskih snaga u Ukrajini da će se suočiti s kaznenim progonom u slučaju pada u rusko zarobljeništvo.

"Želim službeno naglasiti da plaćenici koje Zapad šalje kako bi pomogao nacionalističkom kijevskom režimu (…) nemaju pravo na status ratnog zarobljenika", kazao je u četvrtak glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov, prenosi novinska agencija Interfax.

Konašenko je poručio da bi svaki stranac "trebao sedam puta promisliti" prije pristupanja ukrajinskoj vojsci jer će ih Rusija smatrati "kazneno odgovornima ako ih uhvati".

Traju borbe za najveću europsku nuklearnu elektranu

17:32 - Ruske snage približavaju se dvjema ključnim nuklearnim elektranama na jugu Ukrajine, rekao je vršitelj dužnosti čelnika ukrajinske državne nuklearne tvrtke Energoatom Petro Kotin.

Kotin je rekao da Ukrajina još uvijek kontrolira obje elektrane, uključujući Zaporožje, najveću europsku nuklearnu elektranu, ali da su ruske trupe napredovale i da su udaljene tek nešto više od 30 kilometara.

SAD: Rusija je lansirala više od 480 projektila na Ukrajinu

17:29 - Rusija je lansirala "više od 480" projektila "svih veličina" na Ukrajinu od početka njihove invazije na Ukrajinu, rekao je u četvrtak visoki američki obrambeni dužnosnik. “Više od 230 od ukupno 480 njih dolazi iz Ukrajine”, rekao je dužnosnik, prenosi CNN.

Sljedeći najveći dio projektila dolazi iz Rusije, "oko 160 iz Rusije" i oko 70 dolazi iz Bjelorusije, a vrlo mali broj - manje od 10 - dolazi iz Crnog mora, dodao je dužnosnik. SAD ocjenjuju da ukrajinski "sustavi zračne i proturaketne obrane ostaju netaknuti" i "učinkoviti".

"Oni i dalje mogu upravljati svojim zrakoplovima i koristiti sredstva protuzračne obrane", dodao je dužnosnik.

Njemačka planira zamrznuti imovinu oligarha

17:25 - "Njemačka mora odmah zamrznuti imovinu ruskih oligarha u sklopu sankcija Moskvi zbog njezine invazije na Ukrajinu", pozvao je u četvrtak njemački ministar gospodarstva Robert Habeck.

"Imovina oligarha mora se odmah zamrznuti i pretpostavljam da će nadležne agencije savezne vlade poduzeti potrebne korake", rekao je Habeck novinarima u Berlinu nakon razgovora s njemačkim poslovnim čelnicima. Proces zamrzavanja imovine ruskih milijardera u Njemačkoj uključivao bi ministarstva financija i pravosuđa Njemačke, kao i kancelariju, dodao je.

Zelenskij poslao poruku NATO-u: 'Šaljite nam avione'

17:15 - Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenskij održao je konferenciju za novinare na kojoj je apelirao na Zapad da mu pošalje ratne zrakoplove. "Ako nemate moć zatvoriti nebo iznad Ukrajine, onda mi dajte avione", rekao je.

"Ako nas tada više ne bude, ne daj Bože, sljedeće će biti Latvija, Litva, Estonija", dodao je.

Ukrajina zaustavila izvoz prirodnog plina

17:01 - Ukrajina je privremeno zaustavila izvoz prirodnog plina sa svog teritorija, priopćio je u četvrtak Ukrtransgas, operater podzemnih skladišta plina u zemlji, prenosi Interfax.

"Ukrajinsko ministarstvo energetike zabranilo je izvoz prirodnog plina s carinskog područja naše države. To se također odnosi na plin koji se skladišti u ukrajinskim podzemnim skladištima plina pod uvjetima 'carinskog skladišta'", priopćila je tiskovna služba tvrtke.

Ukrtransgas je također obustavio objavljivanje ažuriranja o radu podzemnih skladišta plina na svojoj službenoj web stranici. Puno objavljivanje svih informacija o radu podzemnih skladišta plina bit će nastavljeno nakon završetka vojnih akcija na ukrajinskom teritoriju.

Bjelorusi tvrde da njihova vojska nije u Ukrajini

16:54 - Vojni komesar regije Gomel Andrej Krivonosov odbacio je glasine o bjeloruskim postrojbama koje sudjeluju u vojnoj operaciji u Ukrajini.

"Nakon javnih upita koje su primili vojni komesarijati o tome sudjeluju li bjeloruski vojnici u neprijateljstvima izvan Bjelorusije, ovim putem odgovaram: osoblje Gomelskog garnizona nalazi se u svojim bazama i izvršava zadatke u skladu s planom obuke 2021-22", rekao je Krivonosov, izvijestila je u četvrtak državna novinska agencija BelTA.

Jučer je njegov kolega u regiji Brest, Oleg Konovalov, odbacio glasine o nadolazećoj mobilizaciji i pripremi za neprijateljstva. "Naše vojne postrojbe nisu u stanju pripravnosti, praktički su sve u svojim bazama, osim nekoliko postrojbi koje su pomoć organima Granične službe", rekao je.

Rusija sprema odgovor na sankcije Zapada

16:45 - Ruska vlada radi plan koji bi trebao biti odgovor na financijske i gospodarske mjere koje je Zapad uveo protiv Rusije, rekao je novinarima u četvrtak prvi zamjenik predsjednika Državne dume Aleksandar Žukov.

"Dokument koji ćemo predstaviti sutra samo su trenutne mjere. Vlada već radi na sveobuhvatnom planu podrške ruskom gospodarstvu u uvjetima vrlo ozbiljne krize, jer su ove sankcije, čak bih rekao, gospodarski i financijski rat protiv Rusije. To je vrlo ozbiljan udarac za naše gospodarstvo", rekao je Žukov novinarima u četvrtak.

U ranim jutarnjim satima u četvrtak Državna duma primila je vladin prijedlog zakona o mjerama potpore gospodarstvu i socijalnom sektoru u svjetlu inozemnih sankcija.

U granatiranju Černihiva stradale 22 osobe

16:29 - Napad granatama u gradu Černihivu na sjeveru Ukrajine odnio je prema dosadašnjim informacijama 22 života, priopćila je ukrajinska hitna služba, prenosi Sky News.

Potonuo brod kod Odese, spašeno svih šest osoba

16:26 - Šest ljudi spašeno je nakon što je teretni brod potonuo uz obalu Odese zbog eksplozije, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik Reutersu. Teretni brod Helt u estonskom vlasništvu potonuo je danas poslijepodne, s dva člana posade u čamcu za spašavanje na moru i četvoricom drugih koji su nestali, rekao je direktor brodarske agencije.

Victor Vyshniov, zamjenik šefa ukrajinskog pomorskog upravitelja, sada je rekao da je ukrajinska spasilačka služba pokupila šest članova posade. Šestorica su prebačeni u bolnicu u obližnjem Černomorsku jer su bili u hladnoj vodi. Vyshniov nije naveo više detalja o uzroku incidenta.

EU daje Ukrajini pomoć od 1,2 milijarde eura

16:24 - Europska unija potpisala je memorandum s Ukrajinom o pružanju makrofinancijske pomoći u iznosu od 1,2 milijarde eura, rekao je premijer Denys Shmyhal.

"Iskreno zahvaljujemo izvršnom potpredsjedniku Europske komisije Valdisu Dombrovskisu. Još jedna gesta snažne potpore EU, koja će pomoći u jačanju našeg gospodarskog potencijala", napisao je Shmyhal na Telegramu u četvrtak.

UN: Nuklearna prijetnja nadvila se nd čovječanstvom

16:17 - Visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava upozorila je međunarodnu zajednicu da se nuklearna prijetnja nadvila nad "čitavim čovječanstvom" nakon ruske invazije na Ukrajinu.

"Vojni napad Ruske Federacije na Ukrajinu otvara novo, pogubno poglavlje svjetske povijesti", rekla je Michelle Bachelet u UN-ovu Vijeću za ljudska prava (CHR) u Ženevi. "Podizanje stupnja nuklearne pripravnosti svjedoči kolika opasnost prijeti čitavom čovječanstvu", dodala je.

Sjedinjene Države upozorile su Rusiju i Bjelorusiju u četvrtak na UN-ovom forumu o kontroli naoružanja da ne raspoređuju nuklearno oružje na tlu ruskog susjeda i saveznika.

"Svako pomicanje ruskog nuklearnog oružja u Bjelorusiju bilo bi vrlo provokativno i dodatno bi destabiliziralo regiju. Pozivamo Bjelorusiju da odbaci rusku politiku nuklearne prijetnje i zastrašivanja", rekla je američka izaslanica Aud-Frances McKernan na Konferenciji o razoružanju (CD), navodi se u izjavi američke misije.

Ukrajinska IT vojska napada ruske satelite

16:05 - Ukrajinska "IT vojska", sastavljena od volontera hakera, najavila je u četvrtak novi niz ciljeva u četvrtak koji uključuje i bjelorusku mrežu željeznica i ruski satelitski navigacijski sustav, GLONASS.

"Moramo mobilizirati i intenzivirati naše napore što je više moguće", rekla je "IT vojska" na svome Telegram kanalu. U objavi su navedeni glavni prioriteti koje skupina cilja, uključujući i bjeloruske željeznice, ruske telekome, i GLONASS, što je ruska alternativa satelitskoj navigacijskoj mreži Globalni položajni sustav (GPS).

Ukrajina je pozvala svoje hakersko podzemlje da pomogne u zaštiti kritične infrastrukture te da provede misije kibernetičkog špijunuranja protiv ruske vojske, prethodno je izvijestio Reuters. Kijev je najavio uspostavljanje svoje "IT vojske" u subotu.

Hrvatski vojni izaslanik pozvan na razgovor u rusko ministarstvo

15.52 - Započela je druga runda mirovnih pregovora između ruskih i ukrajinskih dužnosnika, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika. Ukrajina se nada da bi pregovori mogli završiti prekidom vatre, iako stručnjaci vjeruju da Rusija postavlja nerazumne zahtjeve koje će biti gotovo nemoguće ispuniti.

Kratki video prikazuje ukrajinsko izaslanstvo kako ulazi u konferencijsku dvoranu u kojoj je sjedila ruska delegacija. Dvije ekipe rukovale su se prije nego što su sjeli za početak razgovora.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mykhailo Podolyak napisao je na Twitteru: "Počnite razgovarati s ruskim predstavnicima. Ključna pitanja na dnevnom redu:

Trenutni prekid vatre Primirje Humanitarni koridori za evakuaciju civila iz uništenih ili stalno granatiranih sela/gradova.“

Macron vjeruje da 'najgore tek slijedi'

15.50 - Francuski predsjednik Emanuel Macron razgovarao je danas s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nakon razgovora, kazao je da vjeruje kako "najgore u Ukrajini tek dolazi".

Putin je rekao svom francuskom kolegi da će nastaviti vojne operacije u Ukrajini. Putin i Macron imali su "razmjenu mišljenja o situaciji oko Ukrajine", priopćila je u četvrtak tiskovna služba Kremlja, a prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

U izvješću ruske državne novinske agencije RIA-Novosti iz Kremlja navodi se da je rasprava bila teška, a Putin je tvrdio da je Ukrajina izvršila "sedmogodišnju sabotažu" sporazuma iz Minska, mirovnog procesa koji je definitivno prekinula ruska vlada u svom nedavnom priznanju dviju separatističkih republika na istoku Ukrajine.

Rusija: '200 plaćenika iz Hrvatske je došlo u Ukrajinu'

15.48 - Vojni izaslanik hrvatskog veleposlanstva u Rusiji pozvan je u četvrtak u rusko Ministarstvo obrane kako bi bio informiran o dolasku oko 200 plaćenika u Ukrajinu, izjavio je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov, piše Interfax.

Interfax piše da je “oko 200 plaćenika iz Hrvatske doputovalo u Ukrajinu i priključilo se ukrajinskom nacionalističkom bataljunu u jugoistočnom dijelu zemlje prošlog tjedna”.

"Veleposlanik je informiran o nezakonitom djelovanju hrvatskog državljana Denisa Selera, koji je sudjelovao u borbama na jugoistoku Ukrajine 2015. godine i okuplja postrojbe hrvatskih plaćenika koje će biti poslane u Ukrajinu", kazao je Konašenkov.

Merkel kao mirotvorac zaraćenih strana

Dodatna pomoć ukrajinskim izbjeglicama

15.30 - Uber je najavio niz mjera za potporu ukrajinskim izbjeglicama. Mjere uključuju neograničena besplatna putovanja između ukrajinske granice i poljskih gradova za podršku izbjeglicama, besplatan prijevoz za osoblje u centrima dobrodošlice za migrante i za dostavu robe u skladišta nevladinih organizacija u Poljskoj, donacije Međunarodnom odboru za spašavanje, prikupljanje 60 tona osnovnih zaliha u Rumunjskoj, pružanje avansa svim vozačima u Ukrajini.

Ruska vojska ne dopušta evakuaciju ozlijeđenih?

15.10 - Gradonačelnik Mariupolja Vadym Boichenko rekao je da ih Rusi pokušavaju "slomiti", dok snage Vladimira Putina bombardiraju grad. "Oštetili su i željezničku vezu. Porušili su mostove, uništili su vlakove da ne bismo mogli evakuirati naše žene, djecu i starce. Spriječavaju nas da dobijemo opskrbu. Ovdje pokušavaju napraviti blokadu, kao u Lenjingradu. Sedam dana namjerno uništavaju kritičnu infrastrukturu grada", rekao je, dodavši da Putinove vojne horde granatiraju grad i ne dopuštaju evakuaciju ozlijeđenih, žena i djece.

"Dajemo sve od sebe da popravimo kritičnu infrastrukturu što je brže moguće. Radimo s međunarodnim institucijama na stvaranju "zelenog koridora" za humanitarnu misiju", dodao je.

Zaplijena ruske imovine

15.01 - Ukrajinski političari odobrili su zakon koji im omogućuje da zaplijene rusku imovinu. Radi se o imovini ili u vlasništvu ruske države ili ruskih građana u Ukrajini.

Napadi na stambene zgrade u Čenihivu

14.40 - Ruske snage napadaju stambene zgrade u središtu Černihiva. Prema podacima Sjeverne teritorijalne obrane, na obližnjem području nema vojne infrastrukture, samo nekoliko škola, vrtića i bolnica, javlja The Kyiv Independent.

Ukrajinci stigli na pregovore

14.32 - Ukrajinci su stigli u Bjelorusiju na pregovore s ruskom stranom. Razgovori zaraćenih strana trebali bi početi kroz sat vremena, javlja BBC. Kako je na Facebooku napisao David Arahamia, osnovni zahtjev ukrajinskog pregovaračkog tima je uspostava humanitarnog koridora, rute kojom bi civili mogli pobjeći iz zona sukoba. Točna lokacija na kojoj će se pregovori održati još nije objavljena.

Putin: 'Ciljevi ruske operacije će biti postignuti'

14.28 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas francuskom kolegi Emmanuelu Macronu da će ciljevi ruske operacije u Ukrajini - njezina demilitarizacija i neutralni status - biti postignuti, priopćio je Kremlj. Putin je rekao da će svaki pokušaj Kijeva da odgodi pregovore dovesti do toga da će Moskva proširiti popis svojih zahtjeva, prenosi BBC.

Pankin: Sankcije su propagandne mjere

14.21 - Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Alexander Pankin rekao je da se nada da su ograničenja koja je uveo Zapad uvedena pod utjecajem emocija i da će biti ukinuta nakon što se situacija u Ukrajini riješi. "Sada nam je teško procijeniti je li to kratkoročna stvar ili dio dugoročne strategije. Nadamo se da su to u velikoj mjeri emocionalne i propagandne mjere i da se sve može vratiti u normalu nakon što se situacija riješi", rekao je Pankin na plenarnoj sjednici Krasnojarskog ekonomskog foruma. Rusija ne odbija suradnju sa Zapadom, ali će "naglasak biti prebačen na euroazijsku suradnju, na azijski dio svijeta", rekao je. "Neće ni sve biti lako jer ono što sada vidimo je da su stvorene sve moguće prepreke u bankarskoj, financijskoj, kreditnoj i drugim sferama. Vjerojatno trebamo preživjeti ovaj trenutak, puno ovisi o diplomaciji, ruskoj, ali ne samo ruskoj", rekao je Pankin , javlja Interfax.

'Krv ubijenih civila nije samo na ruskim rukama...'

Oni su Putinovi najvjerniji suradnici koji vode njegov rat

Carigradski patrijarh: 'Meta sam za Rusiju'

14.12 - Carigradski patrijarh Bartolomej I., počasni poglavar Pravoslavnih crkava koji je 2018. priznao autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, rekao je da je postao "meta za Moskvu". "Naša patrijaršija i ja osobno postali smo meta", rekao je Bartolomej u razgovoru za televizijsku mrežu CNN-Turska u srijedu navečer. To što je Carigradska ekumenska patrijaršija sa sjedištem u Istanbulu priznala "autokefalnost", što znači neovisnost Ukrajinske pravoslavne crkve, razbjesnilo je Rusiju toliko da žele udariti na mene, rekao je. "Danas vidimo u kojoj smo mjeri bili u pravu što smo tako postupili (...) No voljeli bismo da ruska država i Crkva ne pokazuju toliko neprijateljstvo prema meni i patrijarhatu i da prihvate tu odluku". "No to se nije dogodilo, naša patrijaršija i ja osobno postali smo mete".

Macron razgovarao s Putinom

14.07 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron telefonski je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovor Macrona i Putina potvrdili su Moskva i Pariz, ali nisu za sada dali detalje razgovora. Prema Elizejskoj palači razgovor s Putinom ujutro je trajao sat i po vremena, a nakon toga je Macron nazvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Macron je u svom govoru dan ranije istaknuo da želi nastaviti razgovarati s Putinom. "Nismo u ratu s Rusijom", kazao je Macron. "Odlučio sam ostati u kontaktu s predsjednikom Putinom i neumorno ću nastaviti činiti sve što je potrebno da ga uvjerim da se odrekne oružane sile", dodao je.

Ukrajinci ubili ruskog general bojnika

13.56 - Važna ruska vojna osoba ubijena je u ratu u Ukrajini, javljaju lokalni mediji, pozivajući se na objavu njegovog kolege na društvenim mrežama. Ukrajinski mediji izvještavaju da je Andrej Sukhovetski, zamjenik zapovjednika 41. kombinirane vojske Središnjeg vojnog okruga, ubijen u srijedu, prenosi News Week. "S velikim bolom saznali smo tragičnu vijest o smrti našeg prijatelja, general bojnika Andreja Sukhoveckog, na teritoriju Ukrajine tijekom specijalne operacije. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji", napisao je Sergej Čipilev.

Rusi raketne sustave usmjeravali prema sebi

13.51 - Ukrajinski ministar Dmirtro Kuleba na Twitteru tvrdi da u prema nekim informacijama Rusi raketne sustave u ruskom pograničnom selu Popovka usmjerili prema vlastitom teritoriju. "Poznavajući barbarsku prirodu ruskih akcija, bojimo se da bi posrijedi mogla biti operacija da se lažno optuži Ukrajinu za napad", napisao je Kuleba.

Ruski zastupnik sugerira da je invazija planirana prije godinu dana

13.48 - Ruski zastupnik rekao je da je Moskva počela planirati invaziju na Ukrajinu prije 12 mjeseci. "Nismo pripremili ovu operaciju spontano", rekao je u srijedu član Državne dume Rifat Shaykhutdinov na državnoj televiziji Channel One. "Pripremalo se godinu dana, možda i više. Shvatili smo što se događa i unaprijed smo ih upozoravali", rekao je. Sugerirao je da bi Rusija bila napadnuta da nije izvršila invaziju. "Čim su stigli obavještajni podaci… da ćemo ih napadom pobijediti za dva dana, naravno da tamo prije svega branimo naše građane."

Grlić Radman: 'Putina treba uvjeriti u besmislenost invazije'

Video iz Irpina

13.33 - Objavljen je video koji pokazuje razmjere štete u Irpinu, malom gradu u blizini Kijeva.

Plenković: 'Dolazi do humanitarne krize ogromnih razmjera'

13.27 - Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković je istaknuo da mu je "drago da su se vladajući i oporba ujedinili u osudi agresije na Ukrajinu". Plenković je u uvodnom govoru na sjednici vlade kazao da raste broj ubijenih civila te da se povećavaju razaranja ukrajinskih gradova. "Dolazi do humanitarne krize ogromnih razmjera. Ukrajinu je napustilo više od milijun ljudi do sada. Procjene su da bi, ako se ovako nastavi, moglo čak pet milijuna ljudi napustiti zemlju", kazao je Plenković. Više pročitajte OVDJE.

Srozan ruski kreditni rejting

13.24 - Agencije Fitch i Moody's srozale su ruski kreditni rejting na status "smeća". To znači da je Rusija ušla u krug zemalja za koje prijeti opasnost da neće moći vratiti svoj dug. Moody's je snizio ocjenu ruskog dugoročnog kreditnog rejtinga s Baa3 na B3, dok je Fitch snizio ocjenu s BBB na B, javlja AFP.

Uspostavljanje humanitarnih koridora

13.21 - Kijev namjerava dogovoriti uspostavu humanitarnih koridora u nadolazećim pregovorima s Moskvom, rekao je član ukrajinskog izaslanstva David Arahami. "Minimum koji moramo postići je uspostaviti humanitarne koridore. Sve pored toga - ako je moguće", rekao je, javlja Sputnik.

Rusija zauzima zgradu regionalne uprave u Hersonu

13.19 - Ruske trupe preuzele su kontrolu nad zgradom regionalne državne uprave u Hersonu, nekoliko sati nakon što je Moskva tvrdila da je grad pao, javlja Sky News. Hennadiy Lahuta, regionalni guverner, rekao je na Facebooku da oni koji rade za lokalnu upravu "nisu odustali od naših dužnosti". Dodao je: „Regionalni operativni stožer, na čijem sam čelu, nastavlja s radom i rješava hitne probleme kako bi pomogao stanovnicima regije. Čekamo humanitarnu pomoć." Lahuta je svoju poruku zaključio riječima: "Molim vas, ne vjerujte lažima i nemojte paničariti."

Stižu tisuće dragovoljaca u Ukrajinu

13.11 - Ukrajinske oružane snage priopćile su da 16.000 stranih vojnih dragovoljaca dolazi u zemlju kako bi im pomoglo u obrani od Rusije. Predsjednik Zelenskij ranije ovog tjedna uspostavio je međunarodnu legiju za strane dragovoljce koji se dolaze boriti za Ukrajinu.

Moldavija i Gruzija će također zatražiti pristup u EU?

13.04 - Jedan visoki europski dužnosnik kaže da se sada, nakon što je Ukrajina podnijela zahtjev za članstvom u EU, očekuje da će isto učiniti Moldavija i Gruzija.

Ukrajinsko izaslanstvo putuje helikopterom kako bi se sastalo s ruskim kolegama na drugu rundu pregovora, rekao je za Reuters savjetnik ukrajinskog predsjednika. Pregovori između Ukrajine i Rusije počet će za nekoliko sati, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoliak.

Ukrajinci krenuli na pregovore

13.01 - Ukrajinska delegacija je krenula na pregovore s ruskom stranom.

Kritična situacija u Mariupolju

12.30 - ključni grad na jugoistoku Ukrajine Mariupojl je "okružen" ruskim snagama, rekao je zamjenik gradonačelnika grada za CNN u četvrtak. “Naša ukrajinska vojska i Nacionalna garda su vrlo hrabri, oni stoje i bore se za Ukrajinu, za Mariupolj. Ali situacija je prilično kritična”, rekao je zamjenik gradonačelnika Sergej Orlov za CNN, pozivajući Zapad da pruži daljnju vojnu potporu. "Tražimo pomoć, vojnu pomoć i čekamo vojnu pomoć", rekao je Orlov. “Naše unutarnje snage su vrlo hrabre, ali mi smo okruženi ruskom vojskom, koja ima više ljudi u svojoj vojsci.” Orlov je rekao da se Mariupolj suočio s 26 sati neprekidnog granatiranja, upozorivši da se grad sada suočava s humanitarnom krizom. "Oni uništavaju naš grad svim oružjem, od topništva, od bombardiranja aviona, od taktičkih raketa, iz višestrukih lansirnih sustava", rekao je Orlov.

Njemačka: ponovno otvorena rasprava o uvođenju vojnog roka

12.24 - U Njemačkoj se u sklopu reakcije na rat u Ukrajini razvila rasprava o mogućem ponovnom uvođenju opće vojne obveze. "Opća vojna obveza ne bi samo bila ograničena na služenje u sklopu Bundeswehra, nego i u specijalnom sektoru i tehničkoj zaštiti", rekao je potpredsjednik oporbene Kršćansko-demokratske unije (CDU) Carsten Linnemann za dnevnik Hamburger Morgenpost od četvrtka. On smatra da bi ponovno uvođenje vojnog roka "pojačalo izdrživost društva u izuzetno teškim trenucima". Njegov stranački kolega i donedavni član preds

'Moramo osakatiti rusku ekonomiju', Truss

12.20 - Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je u Litvi rekla je da je borba protiv ruske agresije borba "ne samo za slobodu i samoopredjeljenje Ukrajine", već i za "svu našu slobodu i sigurnost". Navodeći korake koje je Velika Britanija već poduzela, inzistira da "moramo ići dalje" uključivanjem svih ruskih banaka u zabranu platnog sustava Swift i smanjenjm ovisnosti o nafti i plinu iz Rusije. "Moramo… degradirati rusko gospodarstvo." Truss kaže. "Moramo se uvjeriti… da je ruska ekonomija osakaćena tako da ne može nastaviti financirati Putina i ratni stroj", javlja BBC.

Lavrov: 'Ruski planovi su tajni'

12.07 - Ruski planovi su tajni i novinari im ne mogu imati pristup, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, odgovarajući na pitanje je li ruska specijalna operacija u Ukrajini išla po planu. "Žrtava ima, ali uvijek ima žrtava u takvim situacijama, to sam već rekao. Što se tiče toga da sve ne ide po planu, mislim da niste upoznati s tim planovima, koji su tajni, koji čine temelj akcije naše skupine, koja provodi specijalnu operaciju po naredbi predsjednika", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u četvrtak. Ova situacija se ne može promatrati odvojeno od onoga što se događa u odnosima Rusije i Zapada u posljednjih 30 godina, rekao je.

"Ne opravdavam bilo kakve akcije koje su dovele do smrti civila, ali nismo mi izmislili izraz 'kolateralna šteta'. To su izmislili naši zapadni partneri u svojim avanturama u Iraku, Libiji i tako dalje. Jeste li s istim emocijama pratili situaciju u Iraku i Libiji, gdje su umirale stotine i tisuće civila? Ne mogu se sjetiti toga", pitao je Lavrov novinarku.

Novinarka mu je odgovorila, govoreći o djevojčici koja je ubijena prije nekoliko dana u ruskom napadu: "Da, tada jesam, ali sada ste vi pokrenuli rat i Polinina krv je na vašim rukama."

"Ovo je kao televizijski show. Ako želite čuti moj stav, detaljno sam objasnio, uključujući i humanitarni aspekt operacije. Naravno, razumijem da ćete izvještavati na način na koji želite izvještavati, ali želim vas podsjetiti da i novinari imaju savjest. Sjetite se kako ste se ponašali kad je kijevski režim ubijao djevojčice i žene u Donbasu u proteklih osam godina", rekao je ruski šef diplomacije.

Užasi rata u Ukrajini

Istraga o ruskim zločinima

11.50 - Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu počeo je prikupljati dokaze o mogućim ratnim zločinima počinjenim u Ukrajini, javlja BBC. Glavni tužitelj ICC-a Karim Khan rekao je da je odmah otvorio istragu nakon što ga je na to pozvalo 39 zemalja. Pokrivat će optužbe za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, a proširit će se i na rusku aneksiju Krima 2014., rekao je. Ni Rusija ni Ukrajina nisu članice ICC-a, ali Kijev je prihvatio nadležnost suda. Khan je rekao da je važno da se provede istraga: "Usmjeravanje napada na civile i civilne objekte predstavlja ratni zločin. To je vrlo jasno. Čak i ako su napadi usmjereni na vojne ciljeve, ali oružje koje se koristi je oružje široke uporabe koje nije precizno, to također može predstavljati ratni zločin jer je vjerojatno da će prouzročiti prekomjernu štetu civilima."

Ukrajinski tenisač otišao u rat

Raspuštena postaja Eho Moskva

11.34 - Raspuštena je liberalna ruska radio postaja Eho Moskva. To je odlučila njezina uprava koja se našla pod pritiskom zbog načina izvještavanja o ratu u Ukrajini, priopćio je u četvrtak glavni urednik.

Pregovori danas oko 13 sati?

11.26 - Pregovori između Ukrajine i Rusije bi se trebali nastaviti danas oko 13 sati po hrvatskom vremenu, javlja bjeloruska novinska agencija Belta pozivajući se na ruskog pregovarača Vladimira Medinskog.

Lavrov usporedio SAD s Hitlerom

Pravila u Hersonu

11.13 - Južni grad Herson de facto je pod kontrolom Rusa od 2. ožujka. Kako javlja Kyiv Independent, gradonačelnik je rekao da "kako bi se ukrajinska zastava nastavila vijoriti iznad nas" s ruskim snagama je ispregovarao nekoliko uvjeta, uključujući: 1) Strogi policijski sat od 20 sati do 6 sati ujutro, 2) Automobili smiju voziti samo po dnevnom svjetlu, 3) U grad mogu ući samo automobili koji prevoze potrebne zalihe poput hrane i lijekova, 4) Građani mogu hodati sami ili u grupama od dvije osobe. Moraju stati kada se to zahtijeva. Ne smiju se suprotstaviti ruskim snagama.

Ukrajinski diplomati iz Moskve stigli u Latviju

11.09 - Ukrajinski diplomati koji su ranije bili smješteni u Moskvi stigli su u Latviju u srijedu navečer, rekao je latvijski ministar vanjskih poslova. "Latvija pozdravlja ukrajinske diplomate koji su sinoć napustili Moskvu i prešli latvijsko-rusku granicu", tvitao je u četvrtak ministar Edgars Rinkevics. Latvija je u subotu nakon molbe ukrajinskog veleposlanstva za pomoć priopćila da će pružiti utočište diplomatima.

Detaljna analiza stručnjaka: 'Putin nije lud i ruska invazija ne propada'

Kina: Izvješća o kinesko-ruskoj koordinaciji glede Ukrajine su lažne vijesti

11.05 - Kinesko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je priopćilo da su izvješće o kinesko-ruskoj koordinaciji uoči ruskog napada na Ukrajinu "lažne vijesti". Takva praksa odvraćanja pažnje i prebacivanje krivice je "vrijedna prezira", rekao je Wang Wenbin, glasnogovornik ministarstva. The New York Times je početkom veljače izvijestio da su visoki kineski dužnosnici zatražili od ruskih kolega da se Ukrajina ne napadne prije nego završe Zimske olimpijske igre u Pekingu. List se pozvao na dužnosnike administracije Joea Bidena i europskog diplomate koji su svoje tvrdnje iznijeli nakon uvida u obavještajna izvješća zapadnih zemalja.

Prosvjednicima u Zagrebu će se obratiti Zelenskij ili Kličko?

11.02 - Antiratni prosvjed održat će se u subotu i u Zagrebu. Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, rekao je u Studiju 4 HRT-a da će prosvjed biti održan na Trgu bana Josipa Jelačića, počinje u 12.30, uz prijenos na HRT-u. Organizatori su Hrvatski helsinški odbor, Zajednica Ukrajinaca Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Čekaju odgovor za pozornicu od Grada Zagreba, a ako će imati videozid, u planu je da se jave ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ili Kličko, a nastupit će i zbor HRT-a. Pokreću i inicijativu da se u svim gradovima, županijskim središtima, organiziraju prosvjedi.

Fotografije iz Harkiva

10.57 - Glavna uprava Državne službe za hitne slučajeve Ukrajine u Harkivskoj regiji objavila je nove operativne informacije vezane za posljedice ruske invazije na tom području. “U posljednja 24 sata neprijatelj je nastavio napadati naseljena područja bombama , raketama i granatama, ubijajući pri tome civile. Teško su pogođeni gradovi Harkov, Izjum, kao i sela Yakivlivka i Khorosheve u okrugu Harkiv”, objavili su, navodeći da su 34 osobe poginule, 285 je ozlijeđeno, uključujući 10 djece. Tvrde da su rakete pogodile dvije upravne zgrade u centru Harkiva, a pri akciji spašavanja spašeno je 10 osoba. “Nažalost, 4 muškarca su umrla.”

EU izdvaja 500 milijuna eura humanitarne pomoći

10.51 - "Iz proračuna EU-a izdvojit ćemo najmanje 500 milijuna eura za humanitarnu pomoć. Doći će još više. Postavljamo humanitarni centar za Ukrajinu u Rumunjskoj. Hvala vam što ste usmjerili primljenu pomoć iz cijele Europe na granične prijelaze prema Ukrajini", napisala je Ursula von der Leyen na Twitteru.

Lavrov: 'Naš cilj je riješiti se nacista u Ukrajini'

10.33 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov držao je konferenciju za medije. "Naš cilj je riješiti se nacista u Ukrajini", rekao je Lavrov te otkrio da će se danas održati pregovori ukrajinske i ruske snage. "Siguran sam da će se naši partneri sa zapada smiriti i tražiti rješenje kroz dijalog".

Lavrov je usporedio SAD s Hitlerom i Napoleonom, javlja Sky News. “Amerikanci diktiraju Nijemcima što je dobro za europsku energetsku sigurnost i govore da im taj plinovod (Sjeverni tok 2) ne treba i da će sigurnost biti osigurana opskrbom iz SAD-a, koja je nekoliko puta skuplja. Pokušavaju nam nametnuti vlastiti pogled na budućnost Europe. Napoleon i Hitler, imali su cilj imati cijelu Europu pod svojom kontrolom – sada Amerikanci imaju Europu pod kontrolom. I vidimo da je ova situacija doista pokazala kakvu ulogu EU igra u globalnoj situaciji."

Lavrov je dalje govorio o tome kako u filmovima postoji "apsolutno zlo i apsolutno dobro" i kaže da je globalna slika u sličnom stanju. Dodaje da vjeruje da će "histeriji biti kraj".

Zelenskij se obratio javnosti

10.24 - "Ruski raketni i bombaški napadi na ukrajinske gradove priznanje je da nisu uspjeli postići ništa značajno u našoj zemlji. Sve linije naše obrane su očuvane, neprijatelj nema uspjeha ni na jednom od strateških pravaca", rekao je Volodimir Zelenskij, prenosi The Kyiv Independent.

"Željeli su nas uništiti toliko puta. Nisu mogli. Toliko smo toga prošli. Ako netko misli da se Ukrajinci, nakon što su sve ovo prevladali, boje, da su slomljeni ili se predaju - ne zna ništa o Ukrajini. I u Ukrajini nema što raditi. Idite kući", poručio je Zelenskij i dodao da Rusija treba naučiti riječ "reparacija". Rekao je da će Rusija morati Ukrajini nadoknaditi svu štetu pretrpljenu tijekom rata. "Obnovit ćemo svaku kuću, svaku ulicu, svaki grad", rekao je.

'Rusija uvodi sve razornije oružje. Okrenuli su se na civile'

Zašto je u zastoju ruski konvoj?

Kličko: 'Ovo je vrlo izazovno vrijeme za život Ukrajinaca'

10.17 - Bivši svjetski profesionalni teškaški boksački prvak Vladimir Kličko rekao je za Sky Sports da je ponosan na ujedinjenu reakciju sportskog svijeta koji je izbacio ruske i bjeloruske reprezentacije i sportaše iz međunarodnih natjecanja nakon invazije na Ukrajinu.

"Ponosan sam na svjetsku ujedinjenost i kada vidim da sportske zajednice stoje zajedno - Međunarodni olimpijski odbor, boksački savezi, UEFA, FIFA, formula 1 - svi zabranjuju natjecanje ruskim ekipama. Nemam ništa protiv sportaša, ali oni predstavljaju režim, a samim time u neku ruku i poveznicu s ratom. Sve dok se rat ne zaustavi, ne činimo dovoljno, ali važno je pokazati kako sportskom svijetu ovaj rat nije prihvatljiv", rekao je Kličko.

"Ovo je vrlo izazovno vrijeme za život Ukrajinaca. Nikada mi nije palo na pamet da ću biti suočen s ratom. Čujete i vidite eksplozije, uništena vozila, zgrade, spsolutno je zastrašujuće što rat donosi. Ponosan sam na ukrajinski narod jer se držimo zajedno. Nikada nisam bio ponosniji što sam Ukrajinac nego sada".

Ukrajinska područja pod ruskom kontrolom

10.03 - AFP je objavio kartu Ukrajine na kojoj je usporedio područja pod ruskom kontrolom od 24. veljače do 2. ožujka.

Ruska djeca će učiti zašto je rat nužan

9.58 - Rusko ministarstvo obrazovanja objavilo je da će školarci diljem nacije imati predavanje o tome "zašto je oslobodilačka misija u Ukrajini nužna". Emitirane instrukcije će se održat u četvrtak u 12:00 po moskovskom vremenu. Gledatelji će biti poučeni "o opasnosti koju NATO predstavlja za našu zemlju" i "zašto je Rusija stala u zaštitu civila Donjecke i Luganske Narodne Republike". U priopćenju na Facebook stranici ministarstva navodi se da će djeca također naučiti "kako razlikovati istinu od laži u ogromnoj struji informacija, fotografija i videa koji danas preplavljuju internet".

Njemački proizvođač oružja otvara do 3000 radnih mjesta

9.53 - Njemački proizvođač oružja Reinmetall očekuje da će zahvaljujući najavljenom povećanju državne potrošnje na obranu otvoriti između 1.000 i 3.000 novih radnih mjesta, rekao je u četvrtak izvršni direktor Armin Papperger.

Ukrajinske procjene ruskih gubitaka

9.48 - Ukrajina je objavila nove procjenjene ruskih gubitaka. Tvrde da su u tjedan dana ruske snage izgubile: 9000 vojnika, 217 tenkova, 900 oklopnihtransportera, 90 komada topničke artiljerije, 42 MLRS-a, 11 komada protuzračnog oružja, 30 letjelica, 31 helikopter, 374 borbenih vozila dva broda, 60 cisterni i 3 besplilotne letjelice.

Članice UNWTO-a traže suspenziju Rusije

9.43 - Nekoliko zemalja članica Svjetske turističke organizacije (UNWTO) zahtijeva suspenziju Ruske Federacije iz članstva što je prvi takav slučaj u povijesti te organizacije, izvijestili su iz UNWTO-a. Na sjednici, koja bi se trebala održati 8. ožujka u Madridu (sjedištu UNWTO-a), Izvršno vijeće UNWTO-a razmotrit će zahtjev članica za suspenziju Rusije iz članstva, pri čemu iz UNWTO-a otkrivaju da to zahtijevaju Gvatemala, Litva, Poljska, Slovenija i Ukrajina. Nakon tog zahtjeva i konzultacija s predsjednikom Izvršnog vijeća (iz Obale Bjelokosti), glavni tajnik UNWTO-a sazvao je hitnu sjednicu Vijeća kako bi se razmotrilo i riješilo to pitanje.

Francuzi pozvali građane da napuste Rusiju

9.42 - Francuska vlada pozvala je svoje građane da napuste Rusiju ako ne moraju biti tamo. Druge zemlje imaju slične savjete za putovanja.

Ukrajinci oborili ruski borbeni zrakoplov

9.37 - Ukrajinska protuzračna obrana oborila je ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-30 koji je letio iznad Irpina, satelitskog grada Kijeva, javlja The Kyiv Independent.

'Bori se kao Ukrajinac'

9.32 - Ukrajinski ministar obrane, Aleksej Režnikov, fotografirao se u majici s natpisom "Bori se kao Ukrajinac" te poručio: "Naša vojska je već uništila tisuće okupatora. I toliko neprijateljske opreme da bi se njome moglo naoružati nekoliko državi. Naše sposobni rastu i pomoć stiže".

Kako će teške sankcije Rusiji utjecati na nas?

Nudi milijun dolara za uhićenje Putina

Samostalno uzimanje većih doza joda opasno za zdravlje

9.27 - Iz Hrvatske liječničke komore (HLK) naveli su u četvrtak da, zbog ruskih prijetnji nuklearnim oružjem, bilježe povećanu potražnju za kupnjom tableta joda iako za njihovim samostalnim uzimanjem trenutno ne postoji nikakva zdravstvena potreba, a može ozbiljno ugroziti zdravlje. Iz Komore su priopćenjem upozorili hrvatske građane da se tablete kalijevog jodida izdaju isključivo na liječnički recept te je opasno da ih sami sebi daju i doziraju, pri čemu trenutno ne postoji nikakva zdravstvena potreba za njihovim uzimanjem.

Mađarska neće staviti veto na sankcije EU-a protiv Rusije

9.26 - Mađarska neće staviti veto na sankcije Europske unije protiv Rusije, a jedinstvo 27-člane unije najvažnije je s obzirom na rat u Ukrajini koji Mađarska nedvojbeno osuđuje, rekao je premijer Viktor Orban. Ovaj tjedan Mađarska se priključila inicijativi predsjednika osam država EU-a da počnu razgovori o članstvu sa susjednom Ukrajinom, ali članica NATO-a Mađarska odbila je transport smrtonosnog oružja preko svojeg teritorija u istočnu susjedu. Pedesetosmogodišnji Orban suočava se s izborima za četiri tjedna no njegova je kampanja otežana zbog sve veće inflacije i posljedica rata u Ukrajini, a EU fondovi zamrznuti zbog spora oko demokratskih standarda.

Uništena kolona ruskijh trupa

9.21 - Kolona ruskih trupa uništena je u selu Moskovsky Bobrik, na području Sumi, javlja prvi vojni radio u Ukrajini.

Rusija je 'nemilosrdna napadačka sila' koja je prijetnja 'široj Europi i svijetu'

9.16 - Damian Hinds, britanski ministar sigurnosti, govorio je jutros za Sky News o situaciji u Ukrajini. Opisao je rusku vojsku kao "nemilosrdnu silu invazije", dodajući da ona predstavlja ne samo neposrednu opasnost za Ukrajinu, već i širu prijetnju "Europi i svijetu". Rekao je: „Svi smo očajnički zabrinuti. "Ovo je nemilosrdna invazijska sila. Kada je riječ o taktici i vojnoj strategiji, neću nagađati o Vladimiru Putinu i o čemu razmišlja, što bi mu moglo biti u glavi."

Očajna situacija u Mariupolju

9.14 - Lučki grad Mariupolj na obali Crnog mora i dalje je pod kontinuiranim napadom ruskih snaga. Gradonačelnik se oglasio videoobraćanjem, rekavši: "Ne možemo ni ranjene odvesti s ulica, iz stanova, jer granatiranje ne prestaje". Rusko ministarstvo obrane pozvalo je civile da napuste grad takozvanim "zelenim koridorom". Danas je glasnogovornik proruskih pobunjenika rekao da će pokrenuti "ciljane napade" na grad ako se tamošnje ukrajinske snage ne predaju, javlja BBC.

Trut: Hrvatska šalje novi humanitarni konvoj za Moldaviju

9.10 - Ravnatelj u Ravnateljstvu Civilne zaštite Damir Trut rekao je u četvrtak da će Hrvatska uputiti novi konvoj humanitarne pomoći, ovoga puta za Moldaviju, koja je primila velik broj izbjeglica iz Ukrajine odakle je od rata izbjeglo oko milijun ljudi. Žurnu odluku o upućivanju humanitarnog konvoja za Moldaviju donijet će Vlada na današnjoj sjednici. Bit će tu šatori, kreveti i sve što je potrebno za zbrinjavanje izbjeglica. Trut je rekao i da je u Hrvatsku dosad iz Ukrajine došlo oko 800 izbjeglica.

Njemačka će Ukrajini poslati protuzračne projektile

9.03 - Njemačka je odobrila slanje 2700 protuzračnih projektila u Ukrajinu, rekli su izvori iz ministarstva gospodarstva. Radi se o projektilima 'Strela' sovjetske proizvodnje iz zaliha oružanih snaga bivše Istočne Njemačke. Proteklih dana vlada kancelara Olafa Scholza izmijenila je višegodišnju izvoznu politiku i dopustila izravnu isporuku oružja Ukrajini tijekom ruske invazije.

Napad na skladište goriva

8.55 - Ukrajinska služba za hitne situacije objavila je da su ruske snage jutros oko 7:10 granatom pogodili skladište goriva. Zapalio se niz spremnika dizela ukupnog kapaciteta ukupnog volumena 3000 kubičnih metara. Informacija o ubijenima i ranjenima još nema.

Potrebno je uspostaviti humanitarni koridor

8.53 - Savjetnik ukrajinskog predsjednika kaže da bi se u okupiranim dijelovima zemlje trebali uspostaviti "humanitarni koridori" kako bi do njih stigla humanitarna pomoć međunarodnih organizacija. Mykhailo Podolyak također optužuje ruske snage da su dopuštale da ukrajinska područja pod njihovom kontrolom postanu "mjesta pljačke, pljačke, ubojstava".

Kijevski metro postao posljednje utočište

Britansko izvješće: Mali napredak ruske vojne kolone

8.43 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije izvješće obrambenih obavještajnih službi o situaciji u Ukrajini. "Glavni dio velike ruske kolone koja napreduje prema Kijevu i dalje je udaljen više od 30 km od središta grada jer je odgođen jakim ukrajinskim otporom, mehaničkim kvarovima i zagušenjem", priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Tvrde da je kolona u više od tri dana postigla mali napredak. "Unatoč jakom ruskom granatiranju, gradovi Harkov, Černihiv i Mariupolj ostaju u ukrajinskim rukama. Neke ruske snage ušle su u grad Herson, ali vojna situacija ostaje nejasna."

"Rusko ministarstvo obrane bilo je prisiljeno priznati da je 498 ruskih vojnika već ubijeno, a 1597 ranjeno u Putinovom ratu. Stvarni broj ubijenih i ranjenih gotovo će sigurno biti znatno veći i nastavit će rasti."

Naslovnica Timea posvećena Ukrajini i Zelenskom

8:33 Naslovnica novog broja američkog magazina Time odaje počast Volodimiru Zelenskom i Ukrajini. Iznad naslova "Volodimir Zelenskij i heroji Ukrajine" na ukrajinskom piše; "Život će pobijediti smrt, a svjetlo će pobijediti tamu". Riječi su to iz govora kojim se Zelenskij u utorak obratio Europskom parlamentu.

Ruski konvoj jučer napredovao samo 3 kilometra

8:22 Konvojruskih borbenih i oklopnih vozila, dug šezdesetak kilometara, u protekla 24 sata napredovao je tek 3 kilometra, javlja Sky News. Prva vozila konvoja sada su na otprilike 25 kilometara od središta Kijeva.

UN objavio broj ubijenih i ranjenih civila

8:18 Ured UN-a za ljudska prava potvrdio je smrt 227 civila i 525 ozlijeđenih tijekom sukoba do ponoći 1. ožujka, upozoravajući da je stvarna brojka mnogo veća zbog kašnjenja u prijavljivanju.

Bombardiranje u Harkivu, gradu od 1,5 milijuna ljudi, ostavilo je njegovo središte u pustoši uništenih zgrada i krhotina. Rusi su granatirali i grad Izjum, oko 120 km jugoistočno od Harkiva, ubivši šest odraslih i dvoje djece, priopćio je ukrajinski parlament.

Rat u Ukrajini ubrzava globalnu inflaciju

8:13 Cijene nafte i roba su u četvrtak sve više porasle što je sumorni predznak globalne inflacije. Za Ruse, posljedice su uključivale redove ispred banaka, pad vrijednosti rublje što ugrožava njihov životni standard i egzodus zapadnih tvrtki koje odbijaju poslovati u zemlji. Ruska središnja banka, koja je i sama pod sankcijama, udvostručila je kamatne stope na 20 posto, a rejting agencije Fitch i Moody's snizile su suvereni kreditni rejting Rusije na status "smeće".

Washington pozvao Rusiju da se povuče iz Ukrajine

8:10 Američki State Department pozvao je Putina i rusku vladu da "odmah prekinu ovo krvoproliće" i povuku snage iz Ukrajine. Također je optužio Moskvu da je pokrenula "potpuni rat protiv slobode medija i istine" blokiranjem neovisnih novinskih kuća i društvenih medija kako bi spriječila Ruse da čuju vijesti o invaziji na Ukrajinu. Rusija svoje akcije u Ukrajini naziva "specijalnom operacijom" koja nije osmišljena da okupira teritorij, već da uništi vojne sposobnosti svog susjeda i zarobi ono što smatra opasnim nacionalistima. Poriče da je gađala civile, iako je bilo raširenih izvješća o civilnim žrtvama i granatiranju stambenih područja.

Ukrajnsko izaslanstvo otišlo na pregovore

8:08 Ukrajinsko izaslanstvo otišlo je na drugi krug razgovora s ruskim dužnosnicima o prekidu vatre, potvrdio je za Reuters savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak.

Potvrđen pad Hersona u ruske ruke

8:06 Ruske trupe u četvrtak su se nalazile u središtu ukrajinske luke Herson, nakon dana oprečnih tvrdnji o tome je li Moskva uspjela zauzeti to strateški važno urbano središte kao prvi veći ukrajinski grad tijekom svoje sedmodnevne invazije. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da kontrolira Herson u srijedu, ali je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimir Zelenskij odgovorio da su ukrajinske snage nastavile braniti crnomorsku luku od oko 250 tisuća ljudi.

"Mi smo narod koji je razbio neprijateljske planove u tjedan dana", rekao je Zelenskij u video obraćanju. "Ti planovi su se pisali godinama - oni su zli, s mržnjom prema našoj zemlji, prema našem narodu."

Zauzimanjem Hersona, strateškog grada južnog dijela zemlje gdje se rijeka Dnjepar ulijeva u Crno more, palo je prvo značajno urbano središte otkako je Moskva započela svoju invaziju 24. veljače.Gradonačelnik Igor Koljhajev rekao je kasno u srijedu da su ruski vojnici bili na ulicama i da su ušli u zgradu vijeća. Pozvao je civile da hodaju ulicama samo po danu i u grupama po jedan i po dva.

FSB 'najavio' atentat na Zelenskog

8:05 Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) "pustila" je informaciju da se na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog planira atentat. Objavio je to hakerski kolektiv Anonymous. Oni smatraju da se sada može očekivati borba unutar Kremlja za svrgavanje Vladimira Putina. "U međvremenu, nastavljamo s hakerskim napadima", poručuju Anonymousi.

Ukrajinska vojska: Mariupolj ostaje u našim rukama

7:55 Ukrajinska vojska tvrdi da su pokušaji ruskih snaga da zauzmu grad Mariupolj na jugu zemlje nisu uspjeli usprkos intenzivnom granatiranju. Taj grad smatra se ključnim za ruske snage jer bi njegov pad omogućio spajanje njihovih jedinica s juga i istoka. Zapovjednik separatističkih snaga Donjecka, Eduard Bašurin, izjavio je da će pokrenuti napade na ciljane mete u Mariuopolju ako se Ukrajinci ne predaju. Grad se nalazi u okruženju.

Satelitske snimke otkrivaju razmjere razaranja u Kijevu

7:42 Nove satelitske snimke pokazuju razaranja koja su izazvali ruski udari u područjima sjeverno od Kijeva tijekom prvih pet dana invazije, javlja CNN. Fotografije je 28. veljače snimila tvrtka Maxar Technologies, a kasnije je gusta naoblaka onemogućila bolji uvid u stanje na području glavnoggrada Ukrajine. Slike prikazuju kuće u plamenu u selu Rivnopilja u regiji Černiv, otprilike 80 kilometara sjeverno od Kijeva. Na poljima oko sela vide se deseci golemih kratera od raketa.

Kijev granatiran tijekom noći

7:25 Tijekom noći u Kijevu je odjeknulo neoliko snažnih eksplozija, a zasad se ne zna koji su ciljevi pogođeni i je li bilo ljudskih žrtava. Ukrajinski mediji ovore o "nekoliko masivnih eksplozija", ali ne navode detalje. Koliko su eksplozije bile snažne vidi se u snimci američkog CBS-a. Jedna eksplozija odjeknula je u trenutku javljanja njihovog reportera. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da se ruske snage pokušavaju probiti u grad.

Ruske snage zauzele grad Herson

7:00 Ruske snage preuzele su kontrolu nad Hersonom, ključnim lučkim gradom na jugu Ukrajine, rekao je njegov gradonačelnik Igor Kolykhaev, a prenio BBC. Herson je prvi veći grad koji je Rusija zauzela, nakon teških borbi, otkako je izvršila invaziju prije tjedan dana. U objavi na Facebooku, Kolykhaev je rekao da ruske snage kontroliraju Herson, luku na južnoj ukrajinskoj obali Crnog mora s populacijom od više od 280.000 ljudi. Pozvao je ruske vojnike da ne pucaju na civile, rekavši da u gradu nema ukrajinskih snaga. Naveo je i da su ruski vojnici silom ušli u zgradu gradskog vijeća i uveli policijski sat za stanovnike od 20 sati do 6 sati.

U Harkivu raketirane i škole

7:00 U Harkivu su tijekom ruskih napada pogođene najmanje tri škole, objavio je CNN. Zasad se ne zna je li u tim napadima bilo ubijenih i ranjenih.

Otvorena istraga o ruskim ratnim zločinima u Ukrajini

7:00 Tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) objavio je u srijedu navečer da je otvorio istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, nakon što je zatražilo niz država članica suda. Ruska invazija na Ukrajinu rezultirala je smrću stotina civila, a na stotine tisuća prisiljene su u izbjeglištvo.

"Aktivna istraga počinje nakon zahtjeva 39 zemalja članica suda", objavio je glavni tužitelj Karim Khan.

Među njima je i Hrvatska.

"Veću preliminarnom ispitivanju situacije u Ukrajini, moj ured pronašao je opravdanu sumnju da su ondje počinjeni zločini za koje je ovas sud nadležan", rekao je.

Ured tužitelja sad će početi prikupljati dokaze o navodima o počinjenim ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti ili genocidu na bilo kojem dijelu ukrajinskog teritorija protiv bilo koje osobe, priopćio je Khan. Ukrajina je članica ICC-a od 2014., nakon ruske aneksije Krima, dok Rusija ne priznaje njegovu jurisdikciju.