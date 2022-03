Nećeš pronaći pravdu u paklu. Putine, plesat ćemo ti na grobu. Nećeš se s ovim izvući. Poručio je to ukrajinski tenisač Sergej Stahovski pokraj nakon što je vidio snimku ruske vojske dok puca po Harkivu. On je samo jedan od sportaša koji se posljednjih dana pridružio vojsci kako bi je branio od ruske invazije. Ženu i djecu ostavio je u Mađarskoj i otišao natrag u domovinu.

"Znam kako koristiti pištolj. Znam da je ovo bila teška odluka za moju ženu. Moja djeca ne znaju da sam ovdje, oni još ne razumiju što je rat. Premladi su da znaju što se događa", izjavio je pak u razgovoru za BBC. Ovaj Ukrajinac proslavio se kada je 2013. izbacio Rogera Federera s Wimbledona, a umirovio se nakon ovogodišnjeg Australian Opena tijekom kojeg je davao podršku Novaku Đokovići, koji je na koncu deportiran iz te zemlje. Sada mu je srpski tenisač uzvratio.

"Đoković mi je poslao poruku podrške. Pokušao sam kontaktirati Rogera i Rafu, nisu odgovorili. Žao mi je što su izabrali šutnju. Razumijem ih, ovo nije njihov rat. Imamo podršku sjajnih osoba, važno je da se ona nastavi ", rekao je Ukrajinac u intervjuu za La Stampu te je pohvalio svoje ruske kolege DanIila Medvedeva i Andreja Rubljeva.

"Oni su dobri momci, razumiju zvjerstvo ovog rata. Trude se napraviti nešto, drugi to ne rade. Primio sam do sada stotine poruka od tenisača širom svijeta, svi su u šoku. To znači da oni razumiju Putinove lažne optužbe o ukrajinskim nacistima", rekao je Stahovski, koji je prvi turnir osvojio u Zagrebu 2008. godine kada je u finalu pobijedio Ivana Ljubičića.