Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman kazao je u četvrtak da pritiskom na ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove najbliže suradnike treba uvjeriti u besmislenost invazije na Ukrajinu.

Na pitanje novinarke o utemeljenosti straha od nuklearnog rata, Grlić Radman je kazao da "moramo postupati oprezno, ali odlučno" prema Rusiji.

Trebamo se "poslužiti svim onim instrumentima pritiska političkom diplomacijom kako bismo uvjerili prvo Putina i njegovu oligarhiju, odnosno njegove najbliže suradnike u besmislenost ove političke avanture", kazao je Grlić Radman u intervjuu za Media Servis.

"Također kako bismo osvijestili i sam ruski narod. Vidimo da ima jako puno prosvjeda u puno gradova, ljudi izlaze na ulice i protive se ruskoj agresiji', dodao je.

Grlić Radman je kazao da je cilj sankcija to da "Putinov režim osjeti reakciju na svojoj koži, a ne ruski narod i obični građani".

'Može doći do prelijevanja sukoba'

Što se tiče mogućnosti prelijevanja krize na jugoistočnu Europu, Grlić Radman je istaknuo da "Srbija gotovo da nije osudila rusku invaziju" te da je Beograd pod pritiskom potpisao UN-ovu Deklaraciju o ruskoj agresiju.

"Može se dogoditi to prelijevanje sukoba zbog činjenice da Kosovo nije priznato od Srbije, Rusije i nekih zemalja, ali i zbog činjenice da postoje zamrznuti sukobi u blizini Rusije, gdje prije svega spominjem Moldaviju i Gruziju. Dakle, može doći do tog prelijevanja i to želimo izbjeći', istaknuo je Grlić Radman.

Ponovio je da Hrvatska podržava europsku perspektivu Ukrajine, ali i zemalja "zapadnog Balkana".

Još je 23 Hrvata u Ukrajini

U Ukrajini je ostalo 23 Hrvata, pri čemu ih 10, koji su u brakovima s Ukrajincima/Ukrajinkama, ne želi napustiti zemlju, kazao je Grlić Radman.

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić je pak napustila Kijev te će svoj posao obavljati u Lavovu, gradu na zapadu Ukrajine.

Nema problema s prihvatom izbjeglica

Trenutno je u Hrvatskoj više od 600 ukrajinskih izbjeglica, a Grlić Radman je kazao da Hrvatska neće imati problema s prihvatom i ako bude više stotina tisuća izbjeglica.

Iz Ukrajine je već izbjeglo više od 800 tisuća ljudi, od čega najveći broj u susjednu Poljsku, a ukupno se očekuje 4-5 milijuna izbjeglica.

Grlić Radman je također u intervjuu istaknuo da je vlada po tom pitanju zadovoljna suradnjom s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

