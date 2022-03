Sedmog dana ruske invazije na Ukrajinu novinar CNN-a Oliver Darcy gledao je RT, rusku TV postaju pod kontrolom države, koja je posljednjih dana zabranjena u Euriopi, a prestala se emitirati i u dobrom dijelu ostatka svijeta.

Osnovana 2005. godine, RT ima više kanala i služi kao jedan od "najglasnijih megafona" ruskog predsjednika Vladimira Putina za slanje poruka diljem svijeta. RT nudi uvid u to kako bi Kremlin htio prikazati svijet i ulogu Rusije u njemu.

Novinar CNN-a gledao je RT nekoliko sati i ostao u šoku koliko su voditelji i sve osobe u prijenosu "drsko radili kako bi doveli publiku u zabludu i maknuli pažnju od problema o kojima je riječ". RT je prikazao Rusiju kao žrtvu zapadne agresije i državu koja je bila prisiljena krenuti u "ograničenu vojnu operaciju", nakon što ju je na to prisilio NATO, koji nije ozbiljno shvatio koliko je Moskva zabrinuta za sigurnost.

Krive Zapad

Peter John Lavelle, voditelj talk showa na RT-u rekao je da je za ovu situaciju kriv propali "liberalni poredak" koji provodi Zapad.

"To je tako iritantno", izjavio je Lavelle u svojoj emisiji. "Način na koji je to uokvireno: ukrajinska demokracija. Pa, to nema nikakve veze s ukrajinskom demokracijom — ako možete reći da je uopće ima… Ovdje se radi o sigurnosti… Postoji samo sigurnost za druge zemlje."

Prijetnja iz Kijeva

Na vijestima RT-a tijekom dana pojavljivale su se grafike među kojima su ""RUSIJA: PRIJETNJE NACIONALNOJ SIGURNOSTI NE OSTAVLJAJU NIKAKVOG IZBORA VEĆ POČETAK VOJNE OPERACIJE" i "RUSIJA KAŽE DA JOJ JE CILJ U UKRAJINI DEMILITARIZACIJA I DENACIFIKACIJA DRŽAVE".

Prema RT-u Rusija nije nužno bila agresor, kažu da "oslobađaju ljude od prijetnje iz Kijeva".

""VOJSKA JE POTVRDILA DA JE 40 GRADOVA I SELA SADA OSLOBOĐENO U OVOJ OFENZIVI", glasi poruka objavljena u eteru RT-a.

Što ne prikazuju

RT ne izvještava o tome u kako se teškoj situaciji nalaze Ukrajinci u gradovima koji su pod napadima. Ne prikazuje se šteta koju su ruske snage nanijele u pokušaju preuzimanja kontrole nad zemljom. Također, nije prikazano u kakvim uvjetima se nalaze Ukrajinci u gradovima poput Kijeva koji spavaju u skloništima, podzemnoj željeznici ili o tisućama koji su napustili zemlju zbog vlastite sigurnosti.

Ruska televizija ignorirala je one informacije koje im ne idu u prilog, prikazali su one Ruse koji čak nisu ni u ratnoj zoni kao žrtve, a emitirali su izjavu jednog Rusa koji živi u Britaniji:

"Rusi se suočavaju s neprijateljstvom Zapada zbog situacije u Ukrajini", rekao je on.

Rusi humanitarci

Također, RT prikazuje Rusiju kao zemlju koja se brine o humanitarnim pitanjima.

Emitirali su priču o tome kako je Rusija dočekala školsku djecu koja su prognana:

"RUSKE ŠKOLE DOBRODOŠLI NA STOTINE ŠKOLARA IZ DONBASA", stajalo je na ekranu, a u pozadini se čula uzbudljiva glazba. Prikazani su i razgovori s nekoliko djece u kojima su oni govorili koliko su zahvalni.

'Ispada kao da Ukrajinci pucaju sami po sebi'

Novi list objavio je razgovor s Ukrajinkom koja živi u Hrvatskoj Olenom Stančin. Ona je otkrila da se čula s prijateljicom u Rusiji te ostala u šoku kad joj je ona ispričala kakve informacije o ratu Rusi dobivaju.

"Ona je u jednoj situaciji počela govoriti kako to nisu njihovi, nego naši tenkovi na ulicama, ispalo je kao da pucamo sami po sebi. Mislim da oni dobivaju drukčije informacije, da zasigurno vlada neka vrsta medijske blokade. Svaka država vodi svoju propagandu, ali smatram da sada svatko od nas treba uključiti svoju pamet", poručila je.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.