Cijeli svijet zna da je Rusija jedna od najmoćnijih vojnih sila na svijetu, nacija s kojom se nitko ne želi sukobiti. Vrhunski obučeni specijalci, moćna oprema i nuklearno naoružanje samo je dio njihova arsenala.

Ipak, iz Ukrajine stižu i nešto drugačije informacije. Među ruskim vojnicima našli su se jedva punoljetni mladići, ljudi koji nemaju profesionalnu vojnu obuku, ljudi koji nisu ni znali gdje idu, javlja RTL Danas. Neke snimke zarobljenih ruskih vojnika postale su hit na internetu. Snimke na kojima mole za mir, da prestane napad na Ukrajinu.

Tužna sudbina

Ukrajinski vojnici uhvatili su mladog Rusa, koji vjerojatno ni sam nije znao gdje ide i što mu se sprema. Mladiću su dali mobilni telefon kako bi se mogao javiti svojoj majci, no nažalost po njega, ona se nije javila. On je bio jedan od tisuće ruskih vojnika koji su otišli u rat, a da toga uopće nisu bili svjesni. Potvrđuje to i izjava njegovog kolege:

"Rekli su nam da je kapitulacija već potpisana. Da samo moramo otići u Kijev čuvati stražu i onda se vratiti kući."

Mnogi ruski vojnici jedva da su punoljetni. Snimke na kojima mladići plaču nakon što čuju glas svojih majki obišle su svijet, ali i šokirale. Jedan od vojnika u razgovoru sa svojom majkom u plaču prepričava:

"Volim te majko. Ovdje se ljudi ubijaju, svi. Trupla se ne miču."

Profesori, psiholozi, vozači...

A među zarobljenim ruskim "vojnicima", takvih - nema. Tamo su se našli profesor francuskog, psiholog, socijalni radnik i vozač koje su poslali na "vojnu vježbu", barem je njima tako rečeno.

"Ja sam rezervist, skupili su 1000 rezervista u vojarnu. Ima li profesionalnih vojnika? Ja ih nisam vidio", govori jedan od njih.

U Ukrajini ostaju bez benzina nasred ulice, mole za hranu ukrajinske stanovnike jer je paketima s njihovim obrocima istekao rok trajanja prije sedam godina.

Na jednoj snimci, zarobljeni ruski vojnici pak pozivaju mir i ispričavaju se što su došli u Ukrajinu.

Većina je plaćena manje od 2000 kuna na mjesec

Ipak, u Ukrajini su i obučeni ruski vojnici, a sve upućuje na to da je Putin prvo krenuo s pijunima koji ni ne znaju što se događa, ljudima bez završene vojne obuke koji su potpisali profesionalni vojni angažman. Putinu njihovi životi očito previše ne vrijede; dio "vojnika" ima plaću od 3200 kuna mjesečno, dok je većina plaćeno manje od 2000 kuna na mjesec…

