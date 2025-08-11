TIHI UBOJICA /

Uzbuna zbog supergljivice, od troje zaraženih, jedan ne preživi: 'Ozbiljna prijetnja čovječanstvu!'

Jedan od glavnih razloga širenja otpornosti ove gljivice pretjerana uporaba antifungalnih sredstava u poljoprivredi i zdravstvu.

11.8.2025.
16:21
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je gljivičnu infekciju Candida auris ozbiljnom prijetnjom čovječanstvu. Ova gotovo nevidljiva "supergljivica" već godinama tiho hara bolnicama diljem svijeta, a podaci su zastrašujući – od troje zaraženih, jedan ne preživi, piše Daily Star.

Otkrivena je 2009. godine u ušnom kanalu 70-godišnje Japanke, a od tada je povezana s nizom smrtonosnih slučajeva. Posebno zabrinjava što može preživjeti na bolničkim površinama i do nekoliko tjedana, te je često otporna na dezinficijense i lijekove. Kad jednom uđe u organizam, može napasti krv, mozak, pluća, kralježničnu moždinu, kosti i mokraćni sustav.

Na popisu najopasnijih patogena na svijetu

Najnoviji slučaj koji je potresao javnost dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Muškarac (34), koji je doživio tešku prometnu nesreću i zadobio ozbiljne ozljede glave, završio je na intenzivnoj njezi. Nakon nekoliko operacija i dva mjeseca liječenja, liječnici su otkrili da mu je mozak zahvatila Candida auris.

"Imali smo sreće. Intenzivna antifungalna terapija ga je spasila", stoji u izvješću liječnika objavljenom u Journal of Medical Case Reports. Muškarac je primio tri tjedna snažnih injekcija, infuzija i tableta protiv gljivica, a iz bolnice je izašao tek sedam mjeseci nakon nesreće.

Stručnjaci WHO-a upozoravaju da je jedan od glavnih razloga širenja otpornosti ove gljivice pretjerana uporaba antifungalnih sredstava u poljoprivredi i zdravstvu. Zbog toga je Candida auris uvrštena na popis najopasnijih patogena na svijetu.

Simptomi infekcije ovise o mjestu i težini zahvaćenosti, no najčešće uključuju visoku temperaturu, zimicu i izrazitu iscrpljenost. U najtežim slučajevima može izazvati infekcije krvi, rana, uha i dišnog sustava – s često fatalnim posljedicama.

WHO poručuje: bolnice moraju biti izuzetno oprezne, a pacijenti i osoblje svjesni da je riječ o tihom ubojici koji jednom kad se pojavi, teško nestaje.

