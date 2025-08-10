Severe Weather upozorava na paklenu toplinsku kupolu: 'Scenarij za ekstremnu, povijesnu vrućinu'

Toplinski val brzo se razvija u južnoj polovici Europe, šireći se prema sjeveru. Nakon privremene pauze zbog pregrijavanja sredinom ljeta, popodnevne temperature vraćaju se na 40 °C nad Francuskom, središnjim Balkanom i Italijom, najavljuje Severe Weather.

Ekstremne vrućine pogoršat će trenutačne uvjete suše diljem Iberijskog poluotoka, središnje, južne i dijelom zapadne Europe, gdje su u tijeku i razorni, povijesni požari u južnoj Francuskoj, zapadnom Iberijskom poluotoku, Grčkoj i Turskoj.

Velika toplinska kupola stvara se nad velikim dijelom Europe ovog tjedna i ostat će jak tijekom cijelog novog tjedna, sve do sredine kolovoza. Prekomjerna vrućina proširit će se na sjever i istok, sve do Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja Beneluxa, pa Slovačke, Ukrajine i Poljske na istoku.

Foto: Sever Weather

Nagli porast temperature

Srednjedobni trendovi sugeriraju da će se razviti dugotrajan, intenzivan toplinski val koji će utjecati na mnoge zemlje. Stabilno vruće vrijeme značajno i brzo povećava temperature, što ponovno dovodi do temperatura od oko 40 °C u Francuskoj, Italiji, središnjem Balkanu te Španjolskoj i Portugalu, gdje ekstremna vrućina već prži poluotok od početka ovog mjeseca.

Srednja i istočna Europa također će zabilježiti nagli porast temperature sredinom tjedna kako se toplinska kupola širi prema istoku. Toplinski val će također biti dugotrajan.

U subotu se vrućina znatno pojačala od sredozemne regije i Pirinejskog poluotoka prema sjeveru, šireći se na Francusku, Italiju i Balkan. Poslijepodnevne temperature dosegle su gotovo 40 °C u južnoj Francuskoj, Padskoj nizini u sjevernoj Italiji i Grčkoj.

Foto: Sever Weather

Ekstremne vrućine

Španjolska je ponovno dosegla 42 °C, slično kao i cijeli tjedan. Središnji Balkan se također brzo zagrijao, s 40-42 °C zabilježenih nad Bosnom, Albanijom i Sjevernom Makedonijom.

Mnogo više temperature, čak do sredine 30-ih, dosegle su središnju Francusku, južnu Njemačku, alpsku regiju, Mađarsku i Slovačku. Dakle, došlo je do prilično značajnog i brzog zagrijavanja u usporedbi s prije samo nekoliko dana. Žestoka vrućina će se u nedjelju dodatno pojačati i proširiti dalje na sjever i istok.

Ponovno, intenzivni toplinski val obično je rezultat razvoja toplinske kupole na vrhu. Kada su se u prošlosti u Europi, Sjedinjenim Državama i Kanadi dogodili značajni i rekordni toplinski valovi, Toplinska kupola bila je faktor koji je tome doprinio. Toplinska kupola obično je dominantna značajka ljetnih vremenskih obrazaca na oba kontinenta.

Foto: Sever Weather

Kako funkcionira toplinska kupola?

Gornji grebenski uzorak, ili vrlo topla zračna masa na višim nadmorskim visinama, poznata i kao Gornji atmosferski sloj (ili blokirajući atmosferski sloj), obično tvori toplinsku kupolu. Ovaj vremenski obrazac donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature u područje ispod.

Ovaj se izraz koristi kada se široko područje visokog tlaka zraka zadržava nad velikim dijelom kontinenta. Ako je događaj izrazito stabilan i ekstreman, obično traje nekoliko dana ili tjedana.

Toplinska kupola funkcionira poput poklopca na loncu. Opsežna kupola zadržava topli zrak na svim razinama ispod, a slojevi tonu prema tlu. Stoga zračna masa postaje anomalno topla na najnižim nadmorskim visinama i izuzetno vruća blizu površine.

Foto: Sever Weather

Prekomjerna toplina u toplinskim kupolama može značajno utjecati na ljudsko zdravlje i biti opasna za posebno osjetljive skupine stanovništva, poput starijih osoba, djece i osoba s postojećim zdravstvenim problemima koji se mogu pogoršati ekstremnom toplinom.

Zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama, građevinski radnici, poljoprivrednici i poljoprivredni radnici koji rade na otvorenom dulje vrijeme izloženi su povećanom riziku od bolesti povezanih s toplinom. Ljudi koji žive u siromaštvu također su podložniji smrtnim slučajevima od toplinskih kupola, jer su njihove kuće često izgrađene s površinama koje zadržavaju toplinu poput betona i azbesta.

Toplinska kupola iznad Europe

Toplinska kupola će postupno nastaviti jačati od jugozapada prema zapadnoj i središnjoj Europi. Jezgra blokirajućeg grebena u zraku bit će smještena iznad Francuske, proširena prema Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, te sjevernom Balkanu s druge strane.

Prva polovica tjedna donijet će najanomalnije temperature od Francuske do Ujedinjenog Kraljevstva, Beneluxa, Njemačke i alpske regije. Temperature će u ovih 5 dana biti oko 10 °C iznad normalnih. Počevši od ponedjeljka, jačanje toplinske kupole oslobodit će znatno topliju zračnu masu u zapadnu Europu.

Temperature će dnevno biti 10 °C ili čak više od uobičajenih. U Francuskoj će temperaturna anomalija doseći oko 15 °C, što je iznad normale za sredinu kolovoza.

Foto: Sever Weather

Najniža točka iznad Rusije i sjevernog Atlantika

Nakon sredine tjedna, središte toplinske kupole će sazreti, proširiti se i pomaknuti dalje na sjever i istok, te će se tako protezati prema istočnoj Europi.

Veliki blok će izgraditi Omega uzorak, s jezgrom koja će se širiti preko središnjeg dijela kontinenta. Jedna značajna najniža točka bit će iznad Rusije, a druga iznad sjevernog Atlantika.

Ovo je školski scenarij za ekstremnu, potencijalno povijesnu vrućinu ispod kupole. To će također omogućiti porast temperature u ovom dijelu Europe, dok srednja Europa neće imati promjene od početka tjedna. Ekstremna vrućina donijet će dugotrajni toplinski val.

Petodnevno razdoblje od srijede do nedjelje sljedećeg vikenda ukazuje na najanomalniju zračnu masu iznad Francuske, Njemačke, srednje Europe, Poljske, baltičke regije, pa čak i južne Skandinavije. Nalazi se točno ispod jezgre kupole. Temperature će u ovom razdoblju biti 8-10 °C iznad prosjeka, a nekim danima čak i više.

Francuska će od nedjelje do srijede dosegnuti 40-44 °C na jugu i središnjim ravnicama, a gornjih 30-ih postupno će doseći prema Beneluxu i zapadnoj Njemačkoj.

Foto: Sever Weather

Tijekom dana i do 44 stupnjeva

Španjolska i Portugal neće vidjeti stvarne promjene u odnosu na trenutačne ekstremne uvjete. Svaki od sljedećih 7 dana gurnut će mnoge regije prema niskim 40-ima, a utorak će vjerojatno donijeti najviše temperature tjedna.

Obično će najznačajnije temperature biti nad južno-središnjim Portugalom te južnom i zapadnom Španjolskom, s maksimalnim temperaturama oko 41-44 °C tijekom više dana.

Kako se toplinski val širi prema sjeveru i istoku do sredine tjedna, temperature će također porasti u većem dijelu Njemačke. U utorak i srijedu, zapadni dio zemlje trebao bi imati temperature u gornjim tridesetima do gotovo 40 °C.

Ekstremni uvjeti na Balkanu

Srijeda će također donijeti znatno više temperature u središnjoj, sjevernoj i južnoj Njemačkoj. Predviđa se da će najviše popodnevne temperature doseći 36-39 °C.

Srednja Europa, Italija i balkanske zemlje će u nedjelju osjetiti prve ekstremne uvjete dok se istočni rub toplinske kupole diže iznad Alpa.

Zbog povoljnih tlaka nad kontinentom, suhi vjetrovi nizbrdo u nekim područjima omogućit će ekstremno visok porast temperatura, najvjerojatnije osporavajući neke toplinske rekorde diljem sjevernog Mediterana i jadranske obale.

Foto: Sever Weather

Utorak najtopliji

Sjevernotalijanske ravnice i Toskana dosegnut će 42 °C od nedjelje do srijede. Vrućina će biti ekstremna! Najviše temperature nastavit će se penjanjem svih dana od gornjih 30 do najnižih 40°C nad središnjim i južnim Balkanom, posebno u istočnoj Hrvatskoj, Bosni, Mađarskoj i Srbiji.

Temperature nad Irskom i Škotskom popeti će se na sredinu dvadesetih stupnjeva, dok će se one u južnoj i središnjoj Engleskoj vratiti na tridesete do ponedjeljka.

Većina meteoroloških modela slaže se da će utorak biti najtopliji dan. Najviše popodnevne temperature doseći će 32-34 °C, a u nekim područjima moguće je i doseći 35 °C.

