Ursula se oglasila o sporazumu s Trumpom: 'Nismo mogli bolje, ne podcjenjujte dogovor'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u nedjelju navečer branila je trgovinski sporazum postignut sa Sjedinjenim Državama, nazvavši ga "najboljim što smo mogli dobiti" te dodala da ga ne treba podcjenjivati s obzirom na ranije prijetnje carinama od 30 posto koje su se trebale nametnuti EU-u.

Osnovna carinska stopa od 15 posto na robu iz EU-a uvezenu u Sjedinjene Države primjenjivat će se na većinu roba, među kojima su automobili, poluvodiči i farmaceutski proizvodi, rekla je von der Leyen.

U međuvremenu je dogovorena nulta carinska stopa za određene strateške proizvode, a među njima su dijelovi za zrakoplove i zrakoplovi, određene kemikalije i neki generički lijekovi. Dodala je da nije donesena odluka o carinskoj stopi za vina i žestoka pića.

Von der Leyen: 'Najbolje što smo mogli dobiti'

Upitana smatra li carinske stope od 15 posto dobrim dogovorom za europske proizvođače automobila, Von der Leyen je novinarima odgovorila: "15 posto ne treba podcjenjivati, no to je najbolje što smo uspjeli dobiti."

Europska unija obvezala se da će kupiti američki LNG i nuklearno gorivo u vrijednosti od 750 milijardi dolara u razdoblju od tri godine. "Još uvijek imamo previše ruskog LNG-a koji stiže na mala vrata", rekla je.

Europska komisija je predložila postupno ukidanje uvoza ruskog plina do 1. siječnja 2028. "Današnji sporazum jamči sigurnost u neizvjesnim vremenima, donosi stabilnost i predvidljivost“" rekla je Von der Leyen novinarima prije odlaska iz Škotske. Sjedinjene Države u nedjelju su dogovorile okvirni trgovinski sporazum s Europskom unijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Europska komisija misli Rusiji nametnuti carine na određene sektore?