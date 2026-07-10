Umrla Wally Funk: U svemir je poletjela nakon šest desetljeća dugog čekanja

Wally Funk, pionirka zrakoplovstva i jedna od žena koje su još početkom šezdesetih prolazile testiranja za moguće svemirske letove, preminula je u 88. godini. Umrla je u svojem domu u Grapevineu u Teksasu, potvrdile su gradske vlasti.

"Wally je bila omiljena stanovnica Grapevinea, čija su iznimna postignuća i velikodušnost ostavili trajno nasljeđe", poručili su iz grada, istaknuvši da je svojim radom nadahnula generacije i rušila prepreke u zrakoplovstvu i istraživanju svemira, prenosi CNN.

Rođena kao Mary Wallace Funk 1939. godine, još je kao tinejdžerica znala da želi letjeti. Pilotsku dozvolu stekla je sa 17 godina, a poslije je izgradila karijeru obilježenu nizom povijesnih uspjeha. Postala je prva žena inspektorica letenja u američkoj Saveznoj upravi za civilno zrakoplovstvo te prva istražiteljica Nacionalnog odbora za sigurnost prometa.

Tijekom života prikupila je više od 19.600 sati leta i osposobila više od 3000 pilota za upravljanje privatnim i komercijalnim zrakoplovima.

"Imam dozvolu za sve za što je FAA izdaje. A mogu vas i prestići", našalila se 2021. u promotivnom videu tvrtke Blue Origin.

San koji je čekala desetljećima

Funk se 1961. uključila u program Mercury 13, privatni projekt u kojem je trinaest žena prolazilo zahtjevna testiranja slična onima za prve američke astronaute. Bila je najmlađa polaznica koja je završila program, a prema tadašnjim izvještajima na nekim je testovima nadmašila i muške kandidate.

Unatoč rezultatima, ni ona ni ostale žene nisu dobile priliku postati astronautkinje. NASA je desetljećima ostala zatvorena za žene, a Funk je više puta bezuspješno pokušavala ući u astronautski program.

"Četiri sam puta kontaktirala NASA-u i rekla da želim postati astronautkinja, ali nitko me nije želio primiti”, ispričala je. "Govorili su mi: 'Wally, ti si djevojka, ne možeš to raditi.'"

Ipak, nije odustala. Svoj je san napokon ostvarila 2021. godine, kada ju je Jeff Bezos pozvao na suborbitalni let Blue Origina. Sa 82 godine postala je najstarija žena koja je tada otputovala u svemir.

"Dugo sam čekala da napokon odem gore", rekla je nakon 11-minutnog leta. "Uživala sam u svakoj minuti. Samo bih voljela da je trajalo dulje."

Na putovanje su ponijeli i naočale koje je Amelia Earhart nosila tijekom leta preko Atlantika, a Bezos je tada rekao da bi slavna pilotkinja bila ponosna na Funk.

Od nje se oprostio i Blue Origin, nazvavši je pionirkom u svakom smislu te riječi.

We are deeply saddened by the passing of Wally Funk.



Wally was a pioneer in every sense of the word. In her 20s, she was the first female civilian flight instructor at a U.S. military base. She became the youngest of the Mercury 13, outperforming nearly every test put in front… pic.twitter.com/XIDWFXSfaq — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2026

"Bio je to trenutak koji se čekao šest desetljeća. Njezina će priča nastaviti nadahnjivati buduće generacije istraživača. Leti, Wally, leti", poručili su.