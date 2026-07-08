Prije 15 godina Space Shuttle krenuo je na posljednji let: Ispisao je kraj jedne svemirske ere

Prije 15 godina ispisana je posljednja stranica jedne od najvećih svemirskih priča u povijesti. Dana 8. srpnja 2011. Space Shuttle Atlantis posljednji je put poletio s lansirne rampe 39A Svemirskog centra Kennedy i krenuo prema Međunarodnoj svemirskoj postaji. Gotovo milijun ljudi okupilo se duž obala Floride kako bi svjedočilo kraju 30-godišnje ere koja je obilježila istraživanje svemira.

Misija STS-135 bila je posljednja u programu Space Shuttlea, a njezin cilj bio je dostaviti zalihe koje će ISS-u omogućiti nastavak rada. Posada predvođena zapovjednikom Christopherom Fergusonom odradila je zadatak besprijekorno, prenijevši više od četiri tone opreme, rezervnih dijelova i namirnica.

Atlantis je tijekom misije izveo i posljednji oproštajni prelet oko svemirske postaje prije povratka na Zemlju. Nakon 13 dana putovanja, letjelica se 21. srpnja posljednji put spustila na pistu Kennedyjevog centra. Riječi "Misija obavljena, Houston" označile su kraj programa koji je izveo 135 misija i odveo čovječanstvo korak dalje u istraživanju svemira.

Atlantis je tada završio svoje putovanje, ali je ostao trajni simbol ljudske znatiželje, inovacije i želje za osvajanjem nepoznatog.