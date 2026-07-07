Ukrajinci dronovima uništili rusku 'flotu u sjeni': 'Bitka za opskrbu Krima gorivom se nastavlja'

Ukrajinske Snage za bespilotne sustave u ponedjeljak navečer su pogodile osam tankera ruske 'flote u sjeni' u Azovskom moru, izvijestio je zapovjednik Snaga za bespilotne sustave Robert "Mađar" Brovdi, piše Ukrainska Pravda.

"Piloti iz postrojbe Kairos, 414. zasebne brigade 'Ptice Mađara', u jednoj su noći pronašli i pogodili osam tankera ruske 'flote u sjeni'. Bitka za opskrbu Krima gorivom u Azovskom moru se nastavlja", poručio je Brovdi. Dodao je da su osim tankera pogodili i jedan teretni brod.

Objavljena imena sankcioniranih plovila

Riječ je o plovilima koja su pod međunarodnim sankcijama. Nosivost im je oko 7000 tona, duga su približno 140 metara, a izgrađena su između 2006. i 2012. godine.

Među njima su plovila: Venera-3, Sanar-1, Sanar-17, Klimena, Teti, Aleksej Savrasov i Penelopa. Ime osmog tankera još se potvrđuje, dodao je Brovdi.

USF Birds played Battleship with the shadow fleet tankers today:



The shadow fleet is leaving the chat.



The battle for fuel supplies to Crimea in the Sea of Azov: 8 shadow-fleet tankers of the rf were hunted down and lit up by pilots of “Kairos” from the 414th Brigade “Magyar’s… pic.twitter.com/QLFHDsuVlW — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) July 7, 2026

Nastavak pritiska na Krim

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o tankerima kojima su Rusi htjeli ublažiti nestašicu goriva na Krimu, nastalu zbog ukrajinskih dalekometnih udara na ruske rafinerije i druga energetska postrojenja.

Ovaj udar predstavlja nastavak ukrajinskih napada na ciljeve na okupiranim područjima. U noći s 22. na 23. lipnja postrojbe ukrajinskih Snaga za bespilotne sustave pogodile su više od 60 ciljeva na Krimu i drugim teritorijima Ukrajine pod ruskom okupacijom.