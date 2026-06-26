Udario u auto, pao s motocikla, pa ga pregazio drugi automobil

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak navečer u selu Neradovac, nedaleko od Vranja u Srbiji, u kojoj je poginuo mladi motociklist.

Prema prvim informacijama, riječ je o mladiću (24) iz Vranja. Nesreća se dogodila oko 19.30 sati na magistralnoj cesti Bujanovac – Vranje, u blizini crkve u Neradovcu, prenosi Kurir.rs.

Mladić se motociklom kretao cestom kada je, prema informacijama s terena, udario u automobil ispred sebe. Nakon udara pao je s motocikla na kolnik.

U tom trenutku iza njega je naišao drugi automobil. Vozač se nije uspio zaustaviti na vrijeme te je prešao preko mladića.

Unatoč dolasku pomoći, mladiću nije bilo spasa. Očevid je u tijeku, a okolnosti nesreće tek se trebaju službeno utvrditi.

Zbog nesreće je promet na magistralnoj cesti između Vranja i Bujanovca prekinut.