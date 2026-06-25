Nestvarne scene u Sarajevu! Auto jurio, okrenuo se na krov, a dvije žene za dlaku izbjegle tragediju
Okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju
U sarajevskom naselju Nova Otoka danas se dogodila prometna nesreća u kojoj je osobni automobil završio prevrnut na krovu u pješačkoj zoni.
U nesreći je ozlijeđena jedna osoba koja je nakon intervencije hitnih službi prevezena u Klinički univerzitetski centar Sarajevo, gdje joj je pružena liječnička pomoć, prenosi Dnevni Avaz.
Dramatičan trenutak zabilježila je nadzorna kamera postavljena u blizini mjesta nesreće. Na snimci se vidi kako se vozilo prevrće na krov, dok dvije žene u posljednjem trenutku uspijevaju izbjeći automobil koji se kretao prema njima.
Policija provodi istragu
Prema neslužbenim informacijama, vozač je prije nesreće pretjecao druga vozila. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad automobilom, udario u prometni znak te se potom prevrnuo na krov.
Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su da je u nesreći sudjelovalo samo jedno vozilo.
Okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju.