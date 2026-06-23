Vozeći udarila u motocikl svog oca, od udarca pala pod kotače kamiona

Dvadesetčetverogodišnja djevojka, državljanka Češke, poginula je u utorak u prometnoj nesreći nakon pada s motocikla kod Drvara, potvrđeno je za Avaz iz Policijske uprave Drvar.

Nereća se dogodila u 12.15 sati u mjestu Crljivica. Neslužbeno, djevojka je udarila u drugi motocikl koji se nalazio ispred nje koji je vozio njezin otac.

Od siline udara odbačena je pod kamion te je poginula na mjestu nesreće. Ocu poginule djevojke pružena je liječnička pomoć zbog velikog šoka koji je doživio.