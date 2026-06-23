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UŽAS U BIH /

Vozeći udarila u motocikl svog oca, od udarca pala pod kotače kamiona

Vozeći udarila u motocikl svog oca, od udarca pala pod kotače kamiona
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Strašna tragedija dogodila se u mjestu Crljivica

23.6.2026.
19:22
danas.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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Dvadesetčetverogodišnja djevojka, državljanka Češke, poginula je u utorak u prometnoj nesreći nakon pada s motocikla kod Drvara, potvrđeno je za Avaz iz Policijske uprave Drvar.

Nereća se dogodila u 12.15 sati u mjestu Crljivica. Neslužbeno, djevojka je udarila u drugi motocikl koji se nalazio ispred nje koji je vozio njezin otac.

Od siline udara odbačena je pod kamion te je poginula na mjestu nesreće. Ocu poginule djevojke pružena je liječnička pomoć zbog velikog šoka koji je doživio.

Prometna NesrećaBih
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