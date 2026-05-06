Učenik (13) ubio dvoje ljudi u školi i ranio djevojčicu: Djeca ostala zatočena na krovu

Učenik je ustrijelio dvoje djelatnika škole i ranio druge dvije osobe, uključujući 11-godišnju djevojčicu, u najnovijoj pucnjavi u školi koja je u utorak potresla Brazil, javlja AFP. Dječak (13) je uhićen zbog napada u školi Sao Jose u Rio Brancu, glavnom gradu savezne države Acre. Djevojčicu je pogodio u nogu.

Uhićeni učenik, koji je učenik te škole, ušao je u zgradu te ispalio nekoliko hitaca u hodniku koji vodi do ureda ravnatelja, kazao je novinarima policijski dužnosnik Felipe Russo. Nakon napada se predao policiji. Njegov očuh, vlasnik pištolja korištenog u napadu, također je uhićen. Policija je identificirala druge učenike koji su možda surađivali s napadačem, dodao je Russo.

Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepcionar hotela pored škole, opisao je strašan prikaz učenika koji su pokušali preskočiti zid koji odvaja školu od hotela.

Samo je jedan uspio preskočiti zid

"Zid je visok šest metara i samo ga je jedna osoba uspjela preskočiti i skloniti se ovdje u hotelu. Drugi su ostali na krovu škole u pokušaju da pobjegnu", kazao je 19-godišnji recepcionar, dodajući da je čuo "pucnjeve i mnogo vrištanja".

Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju ženu koju su evakuirali na nosilima te ljude kako plaču i grle se ispred škole.

"Suočena s ovom tragedijom, država izražava svoju najdublju sućut obiteljima žrtava, školi Sao Jose i svim obrazovnim djelatnicima pogođenim ovim događajem", kazala je državna vlada. Dodala je da je nastava suspendirana na tri dana u svim školama u saveznoj državi te da su mobilizirani mobilni timovi za psihološku podršku kako bi pomogli učenicima i nastavnicima.

Porast napada u obrazovnim ustanovama

U Brazilu je proteklih godina zabilježen nagli porast napada u obrazovnim ustanovama. Dvoje tinejdžera je ustrijeljeno i ubijeno u rujnu 2025., a troje drugih ranjeno u školi u sjeveroistočnoj saveznoj državi Ceari.

Sedamnaestogodišnjak je ubijen, a troje drugih ranjeno u listopadu 2023. u pucnjavi u školi u Sao Paulu. Nedugo prije toga, tinejdžer je ubijen i troje drugih ranjeno u napadu nožem dok su napuštali školu u jugoistočnoj saveznoj državi Minas Gerais.

U travnju iste godine, 25-godišnji muškarac je ušao u vrtić u južnoj saveznoj državi Santi Catarini te sjekirom ubio četvero djece u dobi između tri i sedam godina.

