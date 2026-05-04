FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZBUNA U WASHINGTONU /

Pucnjava u blizini Bijele kuće dok je Trump bio u njoj, hitne službe na terenu

Pucnjava u blizini Bijele kuće dok je Trump bio u njoj, hitne službe na terenu
×
Foto: Douliery Olivier/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tajna služba pozvala je građane da izbjegavaju to područje dok su hitne službe jurile na teren

4.5.2026.
23:28
Dunja Stanković
Douliery Olivier/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Policija je u ponedjeljak upucala jednu osobu u blizini Washingtonskog spomenika, priopćila je Tajna službe. Stanje osobe ni okolnosti pucnjave nisu odmah bile poznate. 

Tajna služba pozvala je građane da izbjegavaju to područje dok su hitne službe jurile na teren zbog pucnjave nedaleko od Bijele kuće, gdje je američki predsjednik Donald Trump organizirao mali poslovni događaj, prenosi AP Newsa. 

Bijela kuća je nakratko zaključana dok su vlasti istraživale incident. Tajna služba odvela je novinare u sobu za brifinge, a Trump je nastavio s događajem bez prekida. 

Glasnogovornik vatrogasne i hitne službe u Washingtonu Vito Maggiolo rekao je da je muškarac prevezen u bolnicu s navodno lakšim ozljedama. 

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je naoružani napadač pokušao upasti na večeru s dopisnicima na kojoj je bio američki predsjednik Donald Trump. U pucnjavi nasreću nije bilo žrtava, a ranjen je jedan pripadnik Tajne službe. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od Lincolna do Trumpa: Povijest atentata na američke predsjednike dobila novo poglavlje

SadDonald TrumpPucnjavaWashington
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike