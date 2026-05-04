Pucnjava u blizini Bijele kuće dok je Trump bio u njoj, hitne službe na terenu

Policija je u ponedjeljak upucala jednu osobu u blizini Washingtonskog spomenika, priopćila je Tajna službe. Stanje osobe ni okolnosti pucnjave nisu odmah bile poznate.

Tajna služba pozvala je građane da izbjegavaju to područje dok su hitne službe jurile na teren zbog pucnjave nedaleko od Bijele kuće, gdje je američki predsjednik Donald Trump organizirao mali poslovni događaj, prenosi AP Newsa.

Bijela kuća je nakratko zaključana dok su vlasti istraživale incident. Tajna služba odvela je novinare u sobu za brifinge, a Trump je nastavio s događajem bez prekida.

Glasnogovornik vatrogasne i hitne službe u Washingtonu Vito Maggiolo rekao je da je muškarac prevezen u bolnicu s navodno lakšim ozljedama.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je naoružani napadač pokušao upasti na večeru s dopisnicima na kojoj je bio američki predsjednik Donald Trump. U pucnjavi nasreću nije bilo žrtava, a ranjen je jedan pripadnik Tajne službe.

