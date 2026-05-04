POZIVAJU NA OPREZ /

Njemačka policija lovi naoružanog 'Hrvata': Ranio čovjeka na benzinskoj postaji

Njemačka policija lovi naoružanog 'Hrvata': Ranio čovjeka na benzinskoj postaji
Foto: Wolfgang Maria Weber/imago stock&people/Profimedia

U tijeku je intenzivna potraga za napadačem, a vjeruje se da bi mogao imati pomoć drugih osoba

4.5.2026.
16:21
U njemačkom gradu Marlu jedna je osoba teško ozlijeđena u pucnjavi koja se dogodila na benzinskoj postaji. 

Prema priopćenju policije, ozlijeđen je muškarac koji je nakon incidenta hitno prevezen vozilom hitne pomoći u bolnicu. Muškarac je teško ranjen, a liječnici mu se bore za život.  

U tijeku je intenzivna potraga za napadačem, a vjeruje se da bi mogao imati pomoć drugih osoba, piše Fenix

Nosi hrvatsku osobnu

Iz policije navode da je počinitelj u bijegu te da se, najvjerojatnije, kreće automobilom. Građani se pozivaju na oprez te na to da dojave sve korisne informacije koje bi mogle pomoći u potrazi.

Osim toga, vjeruje se da osumnjičenik koristi hrvatsku osobnu iskaznicu s lažnim identitetom.

Osumnjičeni ranije ozlijeđen?

Prema prvim informacijama policije i državnog odvjetništva, osumnjičeni je prije pucnjave bio ozlijeđen u stanu u marlskoj četvrti Hüls. 

Istražitelji ispituju okolnosti tog događaja i njegovu moguću povezanost s pucnjavom na benzinskoj postaji.

Za slučaj je osnovana specijalna istražna skupina za ubojstva, koja vodi daljnju istragu. Policija apelira na svjedoke da se jave s bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u identifikaciji i uhićenju osumnjičenika.

POGLEDAJTE VIDEO: Damira Gregoret o dramatičnim trenucima nakon pucnjave: 'Ljudi su istrčali u haljinama, nismo znali što se događa'

PucnjavaNjemačkaOsobna Iskaznica
