Pucnjava u stambenom naselju: Dvoje mrtvih, jedna osoba teško ozlijeđena

Pucnjava nešto prije 13 sati uznemirila je stambeno naselje u njemačkom gradu Neustadtu, gdje je policija izlaskom na teren pronašla dva tijela i jednu teško ozlijeđenu osobu.

Njemački Bild prenosi kako su prve dojave stigle u 12.40. Ubrzo je veliki broj policajaca izašao na teren.

Iako još uvijek nije razjašnjeno što se točno dogodilo, policija je ogradila područje i počela je prikupljati dokaze, potvrdio je glasnogovornik policije Marko Laske.

Sve se dogodilo u blizini zgrade u ulici Maxim-Gorski.

Trenutačno nema naznaka da je osumnjičenik na slobodi. Prema informacijama koje je Bild dobio iz sigurnosnih izvora, vjeruje se da je počinitelj među mrtvima koje je policija zatekla na mjestu događaja.

Tragedija se navodno dogodila u kući u kojoj živi više generacija.

