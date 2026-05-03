Incident na komemoraciji u Beogradu: Dok se polagalo cvijeće za ubijenu djecu bačen topovski udar

Tijekom komemoracije za žrtve masovne pucnjave u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" nepoznati je počinitelj među okupljene bacio pirotehniku.

Topovski udar bačen je s obližnje zgrade, a odmah je uslijedila panika i metež.

"Svi su stajali u miru i tišini. Polagali su cvijeće ispred škole, za ubijenu djecu i domara. Tišinu je prekinuo jak pucanj. Dim se nadvio nad grupom koja je stajala u redu za polaganje cvijeća, u najgušćem dijelu mase. Odmah je došlo do uznemirenja javnosti", izvijestio je reporter portala Nova.rs.

U masakru ubijeno desetero

Podsjetimo, prošle su tri godine od stravičnog masakra u kojem je tada 13-godišnji dječak ubio devetero učenika i školskog domara u beogradskoj osnovnoj školi.

Dječak je u školu došao s pištoljem - prvo je ubio zaštitara, onda je otvorio vatru nastavnicu i učenike. Zaštitar i učenici ubijeni su na licu mjesta, jedna je učenica teško ranjena i kasnije je podlegla ozljedama. Nastavnicu je teško ranio.

Otac ubojice je, u prosincu 2024. godine, proglašen krivim za teško djelo protiv opće sigurnosti te za zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. On je svog sina vodio u streljanu te nije na adekvatan način zbrinuo oružje. Nepravomoćno je osuđen na 14 i pol godina zatvora.

Majka ubojice nepravomoćno je osuđena na kaznu zatvora od tri godine. Prema pisanju medija, majka ga je tjerala da bude najbolji u školi. Sud u Beogradu presudio je da obitelj ubojice mora isplatiti milijune eura odštete obiteljima ubijenih.

