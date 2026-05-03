FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBLJETNICA MASAKRA /

Incident na komemoraciji u Beogradu: Dok se polagalo cvijeće za ubijenu djecu bačen topovski udar

Incident na komemoraciji u Beogradu: Dok se polagalo cvijeće za ubijenu djecu bačen topovski udar
×
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

'Svi su stajali u miru i tišini. Polagali su cvijeće ispred škole, za ubijenu djecu i domara. Tišinu je prekinuo jak pucanj'

3.5.2026.
15:40
danas.hr
M.M./ATAImages/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Tijekom komemoracije za žrtve masovne pucnjave u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" nepoznati je počinitelj među okupljene bacio pirotehniku. 

Topovski udar bačen je s obližnje zgrade, a odmah je uslijedila panika i metež. 

"Svi su stajali u miru i tišini. Polagali su cvijeće ispred škole, za ubijenu djecu i domara. Tišinu je prekinuo jak pucanj. Dim se nadvio nad grupom koja je stajala u redu za polaganje cvijeća, u najgušćem dijelu mase. Odmah je došlo do uznemirenja javnosti", izvijestio je reporter portala Nova.rs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nova.rs (@nova.rs_portal)

U masakru ubijeno desetero

Podsjetimo, prošle su  tri godine od stravičnog masakra u kojem je tada 13-godišnji dječak ubio devetero učenika i školskog domara u beogradskoj osnovnoj školi. 

Dječak je u školu došao s pištoljem - prvo je ubio zaštitara, onda je otvorio vatru nastavnicu i učenike. Zaštitar i učenici ubijeni su na licu mjesta, jedna je učenica teško ranjena i kasnije je podlegla ozljedama. Nastavnicu je teško ranio.

Otac ubojice je, u prosincu 2024. godine, proglašen krivim za teško djelo protiv opće sigurnosti te za zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. On je svog sina vodio u streljanu te nije na adekvatan način zbrinuo oružje. Nepravomoćno je osuđen na 14 i pol godina zatvora.

Majka ubojice nepravomoćno je osuđena na kaznu zatvora od tri godine. Prema pisanju medija, majka ga je tjerala da bude najbolji u školi. Sud u Beogradu presudio je da obitelj ubojice mora isplatiti milijune eura odštete obiteljima ubijenih.

POGLEDAJTE VIDEO: Damira Gregoret o dramatičnim trenucima nakon pucnjave: 'Ljudi su istrčali u haljinama, nismo znali što se događa'

BeogradKomemoracijaTopovski UdarPucnjava U školi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike