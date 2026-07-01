Djecu zarobili u kući užasa, prizori zaprepastili sve: 'Ovo je čisto zlo'

Vlasti u SAD-u uhitile su četiri osobe nakon što je u utorak u jednoj kući u selu Hamden u ruralnom dijelu južnog Ohija pronađeno 16 djece kojima je bila potrebna hitna liječnička pomoć, javlja Associated Press (AP).

Dužnosnici ističu da je stanje u kući bilo užasno. "Ne možete ni zamisliti da bi ljudi živjeli u takvim uvjetima, a kamoli djeca", ispričao je državni odvjetnik Ohija Andy Wilson na konferenciji za novinare.

Uhićeni su Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders i Elizabeth Siders, koji još nisu dovedeni na sud niti su im dodijeljeni javni branitelji. Optuženi su za teško kazneno djelo ugrožavanja djece drugog stupnja, s obzirom na to da slučaj uključuje tešku tjelesne ozljedu.

'Čisto zlo'

Zasad nije poznato jesu li djeca u srodstvu s osumnjičenicima, ali dužnosnici napominju da nije riječ o trgovini ljudima. Prema njihovim riječima, uhićene osobe nisu mještani, već se vjeruje da su bili u prolazu. Hamden je inače mjesto u kojem živi manje od 1.000 ljudi, a udaljeno je stotinjak kilometara jugoistočno od Columbusa.

Djeca su stara od jedne do 18 godina, a bilo je djevojčica i dječaka. Nekoliko ih se nalazilo u teškom stanju, a dvoje je helikopter morao prevesti u centre za traumatologiju. Wilson navodi kako je ovo najteži prizor s kojim se susreo u dosadašnjoj karijeri: "To je čisto zlo."

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi više detalja potresnog slučaja, a četvero uhićenih bi se u srijedu trebalo pojaviti na sudu. "Djeca će dobiti pravdu", obećao je Wilson.