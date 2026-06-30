Majka stavila blizanke (1) na spavanje, pronašli ih mrtve: Policija uhitila roditelje

Dvije jednogodišnje blizanke pronađene su mrtve u obiteljskoj kući na sjeveru Francuske, a prve informacije upućuju na to da su preminule od posljedica dehidracije tijekom snažnog toplinskog vala koji je zahvatio zemlju. Zbog istog razloga u bolnicu je prevezeno i četvero njihove braće i sestara, od kojih je jedno dijete u kritičnom stanju.

Tragedija se dogodila u mjestu Beuvrages, gdje su beživotna tijela 15-mjesečnih djevojčica pronađena u ponedjeljak u obiteljskoj kući, piše The Sun.

Prema pisanju lokalnih medija, majka je djevojčice u nedjelju oko 19 sati stavila na spavanje, a nije ih obišla sve do kasnih jutarnjih sati sljedećeg dana. Roditelji su hitne službe pozvali oko 13.30 sati, no djevojčicama više nije bilo pomoći.

U kući se nalazilo još četvero djece u dobi od tri, četiri, pet i šest godina. Svi su hospitalizirani zbog teške dehidracije, a jedno je dijete zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja helikopterom prevezeno u bolnicu te se nalazi u kritičnom stanju.

Roditelji uhićeni

Roditelji su istoga dana uhićeni te su zadržani u policijskom pritvoru u Valenciennesu. Protiv njih je pokrenuta istraga zbog sumnje na uskraćivanje skrbi ili hrane djeci mlađoj od 15 godina. Tužiteljstvo je priopćilo kako će obdukcija blizanki utvrditi točan uzrok smrti, no trenutačno se kao najizgledniji scenarij razmatra dehidracija izazvana izrazito visokim temperaturama u prostoriji u kojoj su djevojčice spavale.

Susjedi su za francuske medije rekli da se obitelj u naselje doselila prije otprilike dva mjeseca te da nije privlačila pozornost. Prema njihovim riječima, roditelji nisu bili poznati socijalnim službama, a otac je radio vikendom.

Ova tragedija dogodila se usred jednog od najjačih toplinskih valova koji je posljednjih godina pogodio Francusku. Visoke temperature posljednjih su dana odnijele brojne živote, a francuske vlasti bilježe znatan porast smrtnosti. Među žrtvama su i dvojica dječaka, stari dvije i četiri godine, koji su pronađeni bez svijesti nakon što su ostali zaključani u automobilu na temperaturi od oko 40 Celzijevih stupnjeva. Istražitelji sumnjaju da ih je majka slučajno ostavila u vozilu dok je otišla u kupovinu.

Uz to, diljem Francuske najmanje 13 osoba izgubilo je život nakon što su, pokušavajući se rashladiti, skočile u hladne rijeke, jezera ili more. Vlasti ponovno pozivaju građane na oprez i pridržavanje preporuka tijekom ekstremnih vrućina.