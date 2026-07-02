U odjeći i igračkama pronađene kemikalije povezane s rakom i neplodnošću

Ultrajeftina odjeća, igračke i drugi predmeti dostupni na online platformama brze mode poput Sheina, Temua i drugih imaju svoju skrivenu cijenu, a to su opasne posljedice za ljudsko zdravlje, otkrilo je istraživanje.

Svake godine se u Europskoj uniji kupi 4,5 milijuna tona tekstila brze mode. Brendovi poput Sheina, Temua i AliExpressa privlače više od 400 milijuna kupaca mjesečno.

A svakoga dana u EU stigne preko 5,8 milijuna jeftinih paketa naručenih online.

Više od 90 posto takve odjeće izrađeno je od jeftinih sintetičkih polimera poput poliestera, elastana i najlona. Ti su predmeti zapravo meka plastika koja se ne razgrađuje i pretvara se u mikroplastiku.

Gotovo 70 posto proizvoda nije u skladu s EU propisima

Do sada su se ovi proizvodi slali izravno iz inozemnih tvornica potrošačima, zaobilazeći kontrole EU-a nad štetnim kemikalijama i komponentama. Nova carinska direktiva EU-a zahtijevat će elektroničke podatke o praćenju za svaki paket pa će vlasti na granicama testirati pošiljke na nezakonite razine kemikalija i sigurnosne prekršaje prije nego što uđu u Europu.

"Svake sekunde oko 200 proizvoda uđe u EU. Dok vodimo ovaj razgovor, gotovo tisuću proizvoda stiglo je u Europu, a samo će ih dio biti pregledan", upozorava kemijski stručnjak i službenik za politiku u potrošačkoj skupini BEUC-a Pelle Moos.

Vlasti i skupine koje brinu za potrošačka prava upozorile su na "astronomske" stope neusklađenosti proizvoda koji je prodaju putem kanala brze mode.

BEUC-ove revizije prekograničnih tržišta otkrile su da 69 posto testiranih proizvoda, među kojima su odjeća, modni dodaci i igračke, koji se u EU uvoze s platformi poput Sheina i Temua, nije bilo u skladu sa zakonom i nije zadovoljavalo osnovne europske sigurnosne i zdravstvene standarde.

Broj upozorenja o kemikalijama u tekstilu i modi naglo je porastao, a svake godine sustav brzog uzbunjivanja EU-a šalje desetke međunarodnih upozorenja. Više od 72 posto tih službenih upozorenja o tekstilu navodi izravne rizike za ljudsko zdravlje, uključujući teške alergijske reakcije, kemijske opekline od viška formaldehida i potencijalno oštećenje organa zbog teških metala, prenosi Euronews.

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Opasnosti u igračkama

Potrošačka organizacija Testachats također je testirala Shein igračke i došla do zabrinjavajućih rezultata.

Od 45 nasumično odabranih igračaka, samo je jedna bila u potpunosti ispravna. Njih 60 posto predstavljalo je stvarni sigurnosni rizik - poput malih dijelova koji se mogu progutati ili elektroničkih komponenata koje nisu bile dobro zatvorene, pojasnila je glasnogovornica Laura Clays.

Govoreći o štetnim kemikalijama pronađenima u proizvodima, Moos upozorava da su to kemikalije za koje se desetljećima zna d su štetne. "Mogu uzrokovati rak, neplodnost i razvojne probleme kod djece", navodi.

Laboratorijsko izvješće iz 2025. koje je objavio Greenpeace pokazalo je da je 32 posto testiranih proizvoda sa Sheina premašilo ograničenja EU-ovog REACH pravilnika o kemikalijama.

U 56 testiranih komada odjeće, Greenpeace je otkrio koncentracije ftalata i do 200 puta veće od onih koje su propisane u EU. "Vječne kemikalije" pronađene su u sedam jakni, neke od njih su premašile ograničenja EU-a više od 3000 puta.

Istraživači su u cipelama otkrili olovo i kadmij, u dječjem kostimu formaldehid, a u kabanici nonilfenol etoksilate.

Istraga BEUC-a iz lipnja 2025. upozorila je na "kemijske bombe" u mnogim dječjim proizvodima. Deset od 25 proizvoda koje su testirali sadržavalo je opasne kemikalije. Posebno su ih zabrinule dječje papuče.

Zašto je ovo bitno?

Tjelesna toplina i znoj mogu djelovati kao prirodna otapala, pa se određene ograničene tvari iz odjeće apsorbiraju u kožu. Ljudi također udišu tekstilna vlakna i kemikalije koje se oslobađaju iz tkanina, dok mala djeca često žvaču odjeću. Toplina, znoj, dugotrajno nošenje i oštećena koža mogu povećati apsorpciju tih opasnih tvari.

Štetne kemikalije

Kako te opasne tvari utječu na ljudsko zdravlje?

Ftalati (uključujući DEHP i DBP): Kemikalije koje omekšavaju plastiku povezane su s hormonskim poremećajima, smanjenom plodnošću i razvojnim problemima kod djece.

PFAS ("vječne kemikalije“): Trajni spojevi koji se nakupljaju u tijelu i povezani su sa supresijom imunološkog sustava, oštećenjem organa i nekim vrstama raka.

Formaldehid: Koristi se za izradu odjeće otporne na gužvanje; izloženost može uzrokovati iritaciju, alergijske reakcije i povećan rizik od raka nakon dugotrajnog izlaganja.

Nonilfenol etoksilati (NPE/APEO): Kemikalije koje ometaju endokrini sustav povezane s reproduktivnim i razvojnim problemima.

Aromatski amini: Kemijski nusproizvodi nekih bojila koji uključuju poznate i sumnjive karcinogene tvari.

Dimetilformamid (DMF) i srodni hlapljivi organski spojevi: Industrijska otapala povezana s toksičnošću jetre, oštećenjima reproduktivnog sustava i iritacijom dišnog sustava.

"Ftalati se koriste za omekšavanje plastike i sintetičkih materijala, PFAS se dodaju kako bi tkanine bile vodootporne, formaldehid se koristi za održavanje odjeće bez gužvanja i zaštitu tijekom transporta, a kadmij se može dodati jeftinom nakitu kako bi mu se dala veća težina. Druge tvari, poput olova, često se ne koriste namjerno, ali se mogu pojaviti zbog loše kontrole proizvodnje i kontaminacije“, pojasnio je Moos.

Poljska članica BEUC-a, Federacja Konsumentów, testirala je Shein odjeću, donje rublje i nakit. Više od polovice testiranih proizvoda sadržavalo je opasne razine teških metala.

Jedan od njih, olovo, je neurotoksin koji se može nakupljati u tijelu i povezan je s oštećenim razvojem mozga, poteškoćama u učenju, problemima u ponašanju, oštećenjem bubrega i reproduktivnim problemima, posebno kod djece.

Kadmij je klasificiran kao kancerogen i povezan je s oštećenjem bubrega, jetre, pluća, kardiovaskularnog i živčanog sustava, kao i smanjenom plodnošću i štetnim učincima na razvoj fetusa.