Shein pod istragom Europske komisije: 'Prodaju i materijale za seksualno zlostavljanje djece'

Europska komisija je danas pokrenula formalni postupak protiv Sheina prema Aktu o digitalnim uslugama zbog dizajna koji izaziva ovisnost, nedostatka transparentnosti sustava preporučivanja te prodaje ilegalnih proizvoda, uključujući materijale za seksualno zlostavljanje djece.

Istraga će se usredotočiti na sustave koje Shein ima za ograničavanje prodaje ilegalnih proizvoda u Europskoj uniji, rizike povezane s dizajnom koji izaziva ovisnost, kao i transparentnost korištenih sustava preporučivanja.

Pokretanje postupka je prioritetno i ne prejudicira ishod. Nacionalni koordinator za digitalne usluge u Irskoj, Coimisiún na Meán, bit će uključen u istragu. Postupak omogućava Komisiji da poduzme daljnje korake, uključujući privremene mjere ili odluku o nesukladnosti. Komisija može prihvatiti kompromise koje Shein predloži za rješavanje problema. DSA ne postavlja vremensko ograničenje za završetak formalnih postupaka. Ova odluka slijedi preliminarnu analizu izvještaja o procjeni rizika koje je Shein dostavio te informacije koje su podijeljene od strane trećih strana.

