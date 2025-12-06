U jednoj noći, na četiri lokacije brutalno likvidirano osam članova iste obitelji

Sjedinjene države šokirao je brutalni zločin koji se u jednoj noći 2016. godine dogodio na četiri različite lokacije u okrugu Pike. U brutalnom masakru ubijeno je osmero članova iste obitelji. Najmlađa žrtva iz obitelji Rhoden imala je 16 godina. Ubojstvo sedmero Rhodena i jednog budućeg člana dogodilo se u gluho doba noći. Krvavi pohod počeo je 16. travnja neposredno prije 23 sata, a završio oko 4 sata ujutro.

Žrtve su bili bivši supružnici Chris Rhoden stariji (40) i Dana Manley Rhoden (37), njihova djeca Frankie (20), Hanna (19) i Chris Rhoden mlađi (16), zatim Chrisov brat Kenneth Rhoden (44), njihov rođak Gary Rhoden (38) i buduća supruga Frankieja Rhodena - Hannah Gilley (20).

Policija je dugo tapkala u mraku, a na kraju su optužena četiri člana obitelji Wagner. Svi su na početku tvrdili da su nevini. Dvoje je nakon nekog vremena priznalo svoju ulogu u brutalnom zločinu.

Foto: Ohio Attorney General/zuma Press/profimedia

(George Billy Wagner, Angela Wagner, George Wagner i Edward Jake Wagner)

Redom likvidirani, djeca pošteđena

Prve žrtve pronašla je sljedeće jutro sestra Dane Rhoden, Bobby Jo Manley, kada je stigla u dom Chrisa Rhodena kako bi nahranila njegove životinje. Žrtve su pronađene u tri kuće, a posljednja tijekom poslijepodneva u prikolici ruralnog Ohija.

Rekonstrukcija je pokazala da su prvi na redu bili Christopher Rhoden stariji i njegov rođak Gary Rhoden. Bili su budni kad su ih ubojice upucale odmah pokraj ulaznih vrata Chrisove prikolice. Frankie Rhoden i njegova zaručnica Hannah spavali su kad su ubojice ušle u njihovu prikolicu.

Dana Manley Rhoden, bivša supruga Chrisa starijeg, upucana je dok je gledala Facebook u krevetu u svojoj prikolici. Njena kći, Hanna May Rhoden, pronađena je mrtva u svom krevetu u sobi s druge strane hodnika, a njen sin, Chris Rhoden mlađi, u drugoj sobi. Na posljednjem mjestu zločina, Kenneth Rhoden, upucan je u svojoj kamp kućici.

Troje djece je spašeno s mjesta zločina, neozlijeđeno.

Ubojstva su bila planirana i unaprijed smišljena

Policija je brzo isključila ubojstvo-samoubojstvo, a jedino su bili sigurni da je bilo više strijelaca. Glavni državni odvjetnik Mike DeWine izjavio je da su ubojstva bila planirana, unaprijed smišljena i "sofisticirana operacija". Napadači su se potrudili prikriti tragove i uklonili su sve inkriminirajuće forenzičke dokaze.

Policija je apelirala na preživjele članove obitelji Rhoden da budu oprezni, a svim stanovnicima Peeblesa da sljedeću noć ne izlaze van. Na slučaju, koji je preuzeo kriminalistički ured Ohija, radilo je 100 ljudi, a bilo je uključeno još preko 250 službenika. Ispitano je više od 50 ljudi, analizirano 79 dokaza, a poseban fokus bio je na prijetnji koja je na Facebooku upućena Christopheru Rhodenu Jr., koja je objavljena prije pucnjava.

Nekoliko dana kasnije, Mike DeWine objavio je da su na imanjima ubijenih pronađena polja marihuane. Na početku se vjerovalo da je droga motiv ubojstva, a spominjao se i meksički narkokartel. Na imanju su pronađeni i pijetlovi za koje se vjerovalo da su korišteni za borbe.

Psi ubijene nisu lajali na napadače

Otac ubijene Dane Rhoden, Leonard Manley, bio je uvjeren da su žrtve poznavale ubojice zbog njezinih pasa. Nije bilo naznaka da su psi pokušali napasti bilo koga tijekom pucnjave, a nije bilo znakova nasilnog ulaska ni na jednom od mjesta zločina.

Ured mrtvozornika tri dana je vršio obdukcije na tijelima. Neki su bili smaknuti s jednim metkom, ali u tijelima nekih bilo je i do devet metaka. Dok su preostali članovi obitelji pokapali svoje najmilije i oplakivali ih, policija je odvukla njihove prikolice i desetke vozila u skladište šerifovog ureda.

Godinu dana prošlo je bez uhićenja, poznatog motiva pa čak i osumnjičenika iako su iz šerifovog ureda govorili da su postigli značajan napredak u slučaju. Na prvu godišnjicu masakra, obitelji Rhoden i Gilley organizirale su komemoraciju u crkvi Union Hill u okrugu Pike.

Policija usmjerila istragu na bivšeg dečka

Policija je mjesec dana kasnije pretražila imanje u okrugu Adams koje je bilo u vlasništvu Edwarda Jacka Wagnera, bivšeg dečka Hanne Rhoden i oca jedne njezine kćeri, tada trogodišnje Sophije. Policija je tada usmjerila istragu na Jacka, njegove roditelje Billyja i Angelu te brata Georgea.

Wagnerovi su se u međuvremenu na godinu dana preselili na Aljasku. Jake Wagner, koji je kasnije priznao da je upucao pet od osam žrtava, priznao je da su otišli kako bi izbjegli istragu.

"Zapravo je poanta preseljenja bila u tome da budemo u boljem okruženju kako ne bi pričali o nama. Sophia stari, pa da ne bi čula“, rekao je Jake Wagner za The Enquirer u srpnju 2017.

"Ali to nas je pratilo i ovdje", dodao je.

Vjerovali da je dijete bilo zlostavljeno

Sophia, koja je u travnju 2016. imala 2 i pol godine, bila je i uzrok masakra. Naime, Wagnerovi su planirali ubojstva Rhodena, vjerujući da je kći Jakea Wagnera i Hanne Rhoden zlostavljana dok je bila pod skrbi Rhodenova.

Jake i Hanna dobili su kćer nakon što su hodali od njezine 13., a njegove 18. godine. Nakon što su prekinuli, Hanna je odbila dati puno skrbništvo njegovoj obitelji. Wagneri su postali opsjednuti time - željeli su potpunu kontrolu nad djetetom. Kako bi osigurali da ih ne uhvate, Wagnerovi su planirali ubiti sve članove obitelji Rhoden i sve prisutne koji bi ih mogli identificirati. Mjesecima su pomno planirali masakr, proučavali navike "meta", raspored domova. Kupili su maske i ometače telefonskog signala.

U studenom 2018. godine, policija je uhitila Wagnerove i optužila ih za osam ubojstava. Edward Jake Wagner priznao je krivnju. On, njegov otac, majka i brat optuženi su za teška ubojstva, zavjere, provale i manipuliranja dokazima. Jake Wagner suočio se s još jednom optužbom, za spolni odnos s maloljetnicom, budući da je Hanna bila maloljetna kada je ostala trudna sa Sophijom.

Priznanje nakon pet godina

Nakon Jakeovog priznanja, manju ulogu u zločinima priznala je i Angela. Međutim, razlog oba priznanja bio je samo kako bi država Ohio odustala od smrtne kazne i to ne samo za njih dvoje već i za Billyja i Georgea Wagnera. Jake i Angela također su morali svjedočiti protiv Georgea i Billyja.

U kolovozu 2022., na početku suđenja u okrugu Pike, odvjetnici Georgea Wagnera rekli su da je bio kod kuće u noći ubojstava i da je za njih saznao tek sljedeći dan. Jake i Angela Wagner, kao glavni svjedoci među 60 pozvanih da svjedoče, proturječili su toj verziji događaja.

Jake Wagner rekao je da se njegov brat pridružio njemu i njegovom ocu na mjestu zločina, ali nije pucao iz svog oružja kako je planirano. Angela Wagner rekla je da su njezin suprug i sinovi te noći zajedno napustili svoj dom i vratili se zajedno rano sljedećeg jutra.

Osuđen na osam uzastopnih doživotnih kazni

Porota okruga Pike proglasila je Georgea Wagnera krivim po svih 22 točke optužnice nakon osam sati vijećanja. Sudac Randy Deering osudio je Wagnera na osam uzastopnih doživotnih kazni zatvora za teško ubojstvo i dodatnih 121 godinu za ostale točke optužnice.

George Wagner ni u jednom trenutku na tromjesečnom suđenju nije pokazao da se kaje. Sudac je komentirao da će njegove kazne "zaštititi javnost od budućih zločina i kazniti optuženika“. Presuda je donijela obitelji Rhoden određenu mjeru mira, rekao je rođak ubijenih, Tony Rhoden nakon suđenja ispred zgrade suda.

"Želio bih zahvaliti građanima države Ohio što su podnijeli ovaj teret koji se nikada nije trebao dogoditi ovoj obitelji u južnom Ohiju", rekao je Rhoden.

Edward Jake Wagner osuđen je na doživotni zatvor s mogućnosti uvjetne kazne nakon 32 godine. Angela je osuđena na 30 godina zatvora. Billy još čeka suđenje.

Na Voyu pogledajte kriminalistički dokumentarac 'Ubojstva u okrugu Pike: Obiteljski masakr' koji istražuje jednu od najvećih tragedija u povijesti Sjedinjenih Američkih Država.

