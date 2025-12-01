U masovnoj pucnjavi na rođendanu ubijeno i troje djece: Cure detalji masakra

Masovna pucnjava u Kaliforniji u kojoj je poginulo troje djece i jedna mlađa osoba, povezana je s bandama, objavila je u ponedjeljak gradonačelnica Stocktona Christina Fugazi. Do pucnjave je došlo na rođendanu djevojčice u dvorani. Kiša metaka pogodila je 15 ljudi na proslavi. Poginuli su starosti od 8, 9, 14 i 21 godine. Ranjen je i devetogodišnjak, te dvoje djece od 12 i 15 godina. Jedna ozlijeđena osoba ima 22 godine, piše The Post. Fugazi je tragediju nazvala "domaćim terorizmom".

Foto: Benjamin Fanjoy/getty Images/profimedia

"Nazovimo to kako jest. Ovo je domaći terorizam. Ovo je nasilje bandi i to mora prestati u našem gradu“, rekla je Fugazi.

Također je dodala da su je savjetnici predsjednika Donalda Trumpa nazvali u nedjelju ujutro kako bi ponudili svoju pomoć - te da je zatražila od okružnog tužitelja SAD-a da pronađe napadače koji su još uvijek u bijegu.

BIlo je više napadača

Vlasti su izvorno "tražile jednog osumnjičenika. Sada tražimo mogućnost da ih je više", rekla je za list Heather Brent, glasnogovornica ureda šerifa okruga San Joaquin.

Susjedi su tvrdili su da tijekom kaosa, čuli pucnjeve s više lokacija. Brent je prethodno rekla da se čini da je pucnjava bila "ciljani" napad.

Osmogodišnja žrtva bila je učenica lokalne škole i imala je roditelja koji je radio za Školski okrug Stockton. Savjetnici će ovog tjedna biti dostupni u gradskim školama kako bi pomogli onima koji tuguju, rekla je Fugazi novinarima u nedjelju.

Vođe zajednice izrazile su duboku tugu zbog mlade dobi ubijenih žrtava.

"Trebali bi upravo sada pisati svoje božićne popise. Njihovi roditelji trebali bi im kupovati darove za Božić. A pomisliti da su im životi gotovi. Ne mogu ni zamisliti kroz što ove obitelji prolaze. Srce mi se slama“, rekla je Fugazi.

Vlasti su zamolile sve koji imaju informacije o ubojstvima da nazovu lokalni broj Crime Stoppersa kako bi se pravda mogla zadovoljiti.

Okružni tužitelj Ron Freitas pozvao je napadača da se „odmah preda“.

"Danas su lokalne vlasti potvrdile da su žrtve pucnjave u Stocktonu imale samo 8, 9, 14 i 21 godinu - te da je napad vjerojatno bio ciljani. Naša srca se slamaju zbog njihovih obitelji i cijele zajednice Stocktona“, objavio je guverner Gavin Newsom na X-u.

