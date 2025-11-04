Monstrum ubio 13 ljudi, među njima petero vlastite djece: Nekima pucao u glavu i srce

George Banks (83), jedan od najzloglasnijih američkih masovnih ubojica, u nedjelju poslijepodne preminuo je od raka bubrega u zatvoru u Pennsylvaniji, javlja The Sun.

Iza rešetaka je proveo 43 godine nakon što je u stravičnoj pucnjavi 1982. godine upucao 14 osoba. Umrlo ih je 13, a među njima monstrum je ubio i petero vlastite djece.

Masakr se u to vrijeme smatrao jedim od najgorih masovnih ubojstava u povijest SAD-a.

Rekonstrukcija horora

Banks je 24. listopada 1982. do kasno u noć pio na zabavi, a idućeg jutra uzeo je poluautomatsku pušku AR-15 i počeo pucati po svom domu u gradu Wilkes-Barreu. Ubio je četvero svoje djece, još jedno dijete i tri žene u dvadesetim godinama koje su bile majke njegove djece.

Zatim je u odjeven u zelenu vojnu uniformu izašao iz kuće i otvorio vatru na dvojicu slučajnih prolaznika preko puta - ubio je 24-godišnjaka, dok je 22 godišnjak uspio preživjeti.

Žrtvama pucao u glavu i srce

Nakon toga otišao je u naselje pokretnih kućica Heather Highlands, gdje su živjeli njegova bivša djevojka Sharon Mazzillo i njegov sin, nad kojim je pokušavao dobiti skrbništvu. Upao je u kuću, ubio djevojku i sina koji je spavao, a zatim i Sharoninu majku koja je pokušala pozvati policiju i Sharoninog nećaka (7). Kriminalističko istraživanje utvrdilo je da je djevojku upucao u srce, a ostale tri žrtve u glavu.

Od krvavog pohoda spasili su se Sharonina braća - jedan se sakrio u ormar, drugi ispod kreveta. Pozvali su policiju i identificirali Banksa kao napadača.

Krenula je potraga za ubojicom, koji je u međuvremenu otišao u kuću svoje majke i sve priznao. "Ubio sam ih, sve sam ih ubio", rekao je Banks. Majka ga je potom odvezla do kuće njegovog prijatelja, koju je policija ubrzo opkolila.

Otkrio razlog ubojstava djece

Opsada je trajala četiri sata, a policajci su ga u jednom trenutku pokušali uvjeriti da su njegove žrtve preživjele kako bi ga smirili. Na predaju ga je u konačnici uspio nagovoriti bivši radni kolega.

Nakon što su ga uhitili, Banks, koji je bio miješane rase, tvrdio je da je svoju djecu ubio "kako bi ih spasio od boli odrastanja u rasističkom društvu".

Umjesto smrtne kazne, koju su sudovi blokirali uz obrazloženje da Banks nije mentalno sposoban, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora.

