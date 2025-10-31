'Mesar stoljeća' pobio 2.000 ljudi! Egzekucije objavljene na TikToku: 'Nikoga ne štedim'

Abu Lulu, pripadnik sudanski paravojnih Snaga brze potpore (RSF), iz neposredne blizine pucao je u skupinu od devet nenaoružanih muškaraca u opkoljenom gradu El Fasheru i hladnokrvno ih ubio, objavio je Daily Mail u petak.

Internetom kruži nekoliko uznemirujućih snimaka egzekucije, a na jednoj se vidi kako se Lulu smije i ruga trojici muškaraca koji mole za svoje živote. Jedan takav video možete pogledati ovdje, ali upozoravmo da je iznimno uznemirujuć.

Međutim, Lulu, poznat po neslavnom nadimkom "mesar stoljeća", ignorira njihove molbe i likvidira ih hicima. Tijela ostavlja na hrpi, dok okupljeni pripadnici RSF-a kliču njegovo ime.

'Nikoga ne štedim'

Lulu, pravim imenom brigadir Al-Fateh Abdullah Idris, pojavljivao se u više TikTok videa na kojima ubija ljude, a u ponedjeljak se pak pohvalio da je osobno odgovoran za ubijanje više od dvije tisuće ljudi. Isto tako, Sudans Post ranije je objavio transkript iz kolovoza u kojem je opisano kako krvnik ispituje vlasnika jednog restorana i traži da mu otkrije lokaciju zapovjednika neprijateljske pješačke divizije.

"Kunem se Bogom, ne pričam puno i nikoga ne štedim. Otkako je Bog osnovao Snage brze potpore, nisam nikoga poštedio", poručio mu je Lulu, a potom izvadio pištolj i ubio ga.

Spomenute snimke samo su dio krvavog nasilja koje je izbilo nakon pada opkoljenog grada El Fashera, kojeg su tijekom vikenda zauzele paravojne snage. Masakr je trajao 48 sati, a ubijeno je više od dvije tisuće civila.

Podsjetimo, brutalan građanski rat u Sudanu traje od sredine travnja 2023., kada je buknuo otvoren sukob između Sudanskih oružanih snaga (SAF) i RSF-a. Obje strane optužene su za ratne zločine, a više od 14 milijuna ljudi moralo je napustiti svoje domove.

