Masakr u rodilištu, više od 460 mrtvih: Satelitske snimke razotkrile stravičan zločin

Više od 460 ljudi poginulo je u stravičnom napadu na rodilište u sudanskom gradu El Fasheru, javlja Daily Mail u četvrtak.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navela je da je rodilište, ujedno i posljednja preostala bolnica u gradu, u nedjelju napadnuta četvrti put u mjesec dana. Život je izgubila medicinska sestra, a tri zdravstvena radnika zadobila su ozljede.

Samo dva dana kasnije, oteto je šest zdravstvenih djelatnika, a više od 460 pacijenata i njihovih pratitelja navodno su ubili pripadnici paravojnih snaga Rapid Support Forces (RSF). Na uznemirujućim snimkama s mjesta masakra vide se ruševine, razbijena oprema i tijela razbacana po tlu.

Jezive satelitske snimke

Zasad nije moguće potvrditi točan broj stradalih, ali satelitske snimke nastale nakon pada El Fashera, posljednjeg uporišta sudanske vojske (SAF) u zapadnoj regiji Dargur, pokazale su dokaze o masovnim ubojstvima. Na njima se vide objekti veličine ljudskih tijela koji su grupirani oko vozila i u blizini pješčanog bedema kojeg su pripadnici RSF-a izgradili oko grada. Pojedina izvješća sugeriraju da su vatrom pokosili civile koji su pokušali pobjeći.

In the last few days thousands have been massacred as El Fasher was captured by the RSF after being under siege for over a year pic.twitter.com/dksB2SdbWB — Fiona Small (@FionaSmall) October 29, 2025

Isto tako, lokalni aktivisti objavili su horor video koji prikazuje borca neslavnog po egzekucijama civila kako iz neposredne blizine puca u skupinu nenaoružanih ljudi. Autentičnost snimke u utorak je potvrdila agencija AFP. Na drugom jednako uznemirujućem videu vidi se kako dječak vojnik hladnokrvno ubija odraslog muškarca.

It’s truly horrific.



Over 460 patients were reportedly executed by the RSF at El Fasher’s Saudi Hospital, with footage and satellite images confirming a mass killing.



Clusters of objects seen in the satellite images are likely the bodies of those who were murdered. https://t.co/uzpMf6TlYN pic.twitter.com/foSgRuf5oS — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) October 29, 2025

Brutalan građanski rat

Podsjetimo, građanski rat u Sudanu traje od travnja 2023. godine nakon što je izbio sukob sudanske vojske i RSF-a.

Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International u izvješću je navela da pobunjenici RSF-a provode "kampanju seksualnog nasilja" nad nezaštićenim civilima te da siluju, ubijaju i muče kako bi zastrašili i pokorili stanovništvo na zauzetim područjima. SAF je također optužena za ratne zločine. Zbog brutalnog sukoba više od 14 milijuna ljudi moralo je napustiti svoje domove.

