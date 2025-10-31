Strah od serijskog ubojice, iz kanala izvučeno 16 tijela: 'Mislim da to nije slučajnost'

Teksaška policija ove godine pronašla je čak 16 tijela u riječnim rukavcima oko Houstona, no gradski čelnici ne vjeruju da je to djelo serijskog ubojice.

Gradonačelnik John Whitmire istaknuo je da policija nema dokaza o serijskom ubojici, ali stručnjaci smatraju da je potrebno opsežno istražiti sve slučajeve.

'Nisam siguran...'

"Nešto se događa, malo je vjerojatno da je to slučajnost. Potrebno je pažljivo provjeriti svaki slučaj, uključujući i razdoblje od 48 sati prije prijave nestanka i otkrića tijela", naveo je početkom listopada Joseph Giacalone, umirovljeni narednik njujorške policije (NYPD) za Fox News.

Njegovo mišljenje dijeli i lokalni istražitelj Colman Ryan. "Kažu da to nije serijski ubojica, ali nisam siguran. Možda motivi nisu seksualni napad ni pljačka, ali ljude bacaju u rukavce", kazao je Ryan u srijedu za Fox News.

Niz sumnjivih detalja

Ryan inače blisko surađuje s obitelji Kennetha Cuttinga Jr. (22), čije je tijelo u srpnju prošle godine pronađeno u jednom od riječnih rukavaca, a okolnosti smrti nikad nisu u potpunosti razjašnjene.

Svaki trag mu se izgubio nakon što je izašao iz automobila svojih cimera nakon što se ranije posvađao s jednim od njih. Nekoliko dana kasnije, policija je njegovo tijelo pronašla otprilike kilometar od tog mjesta. Toksikološki nalazi pokazali su da nije bio pod utjecajem droga.

Međutim, obitelj je zbunila činjenica da je u obdukcijskom nalazu stajala napomena o ortopedskom implantatu u njegovom vratu. Nitko od njih nije znao da je Cutting ikad bio na operaciji koja bi zahtijevala takav implantat. Njegova rođakinja Lauren Freeman sada je pak rekla da su iz ureda medicinskog vještaka naknadno poručili da je riječ o administrativnoj pogrešci i da takav implantat uopće nije pronađen u vratu.

Sumnjivi su i podaci o težini u visini. U obdukcijskom izvješću tako je stajalo da je žrtva visoka 142 centimetra, dok Freeman tvrdi da je njezin rođak bio visok oko 160 centimetra. Zasmetala joj je i službena težina, kod koje piše 40 kilograma, iako njegov otac Kenneth Cutting stariji tvrdi da je težio oko 52 kile.

