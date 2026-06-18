Turist (18) poginuo u Central Parku: Konj se preplašio i prevrnuo kočiju, pojavila se snimka

Mladić (18) je preminuo nakon pada s kočije u New Yorku, jučer oko 14:45 sati po lokalnom vremenu.

Kako prenosi BBC, lokalni mediji su ga identificirali kao turista iz Indije, koji se vozio kočijom kroz Central Park s još tri osobe. Incident se dogodio kada se kočijaš udaljio kako bi fotografirao skupinu, priopćila je policija.

Konj se zatim preplašio i pojurio, okrznuo drugu kočiju te se prevrnuo, što se vidi na snimci.

Here’s a video of the horse breaking free and the carriage driver chasing after it.



A person comes jumping/falling out of the carriage at the end of the clip. pic.twitter.com/BZmEOXqhxC — Gus Saltonstall (@GusSaltonstall) June 17, 2026

Teško ozlijeđeni mladić prevezen je u bolnicu, gdje je ubrzo proglašen mrtvim. Preostali putnici nisu trebali liječničku pomoć.

Alexander Kemp, potpredsjednik sindikata Transport Workers Union Local 100, rekao je kako se čini da je vozač bio na udaljenosti ispružene ruke od konja. "“To je neprihvatljivo. Vozač ne smije napustiti kočiju kako bi fotografirao putnike, nikada. Podržavamo potpunu istragu", objasnio je.

Konj koji je u početku pobjegao kasnije je pronađen u blizini restorana Tavern on the Green i nije bio ozlijeđen. Kemp je rekao da je životinja u parku radila tek šest tjedana te zasad nije poznato što ju je prestrašilo.

Iako su vožnje kočijama u Central Parku dugogodišnja tradicija, već su godinama na meti kritika aktivista za prava životinja.

Zohran Mamdani, gradonačelnik New Yorka, izjavio je da podržava uklanjanje kočija iz parka, a s njim se slažu i članovi Gradskog vijeća. Shahana Hanif rekla je da je ovaj incident "bolan podsjetnik da su kočije nesigurne i za konje i za ljude", dok je Harvey Epstein "užasnut ovom tragičnom nesrećom".