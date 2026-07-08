Među najljepšim planinarskim stazama na svijetu našla se i jedna prekrasna hrvatska

Nova studija koja je primijenila tehnologiju analize pokreta očiju otkrila je koje planinarske destinacije ostavljaju najsnažniji vizualni dojam na promatrače. Među njima se posebno istaknuo Nacionalni park Plitvička jezera, koji se našao na vrhu svjetske ljestvice, ispred popularnih odredišta poput Inka staze prema Machu Picchuu i čileanske Patagonije.

Istraživanje je provela internetska trgovina sportske obuće SportsShoes.com, koristeći tehnologiju praćenja pogleda kako bi utvrdila koje prirodne krajolike ispitanici smatraju vizualno najprivlačnijima.

Plitvička jezera na drugom mjestu

U istraživanju je sudjelovalo 200 ispitanika kojima su prikazane fotografije 64 poznatih planinarskih odredišta iz cijelog svijeta. Za svaku je odabrana reprezentativna fotografija koja prikazuje njezin najprepoznatljiviji dio. Analizirano je koliko dugo zadržavaju pogled na pojedinim prizorima te koji elementi prvi privlače njihovu pozornost.

Na temelju ta dva pokazatelja izračunata je ukupna ocjena od 100 bodova. Lokacije koje su najduže zadržavale pažnju sudionika ostvarile su najbolje rezultate i zauzele vrh ljestvice vizualno najprivlačnijih planinarskih destinacija. Podaci su ažurni zaključno s lipnjem 2026. godine.

Prema rezultatima istraživanja, prvo mjesto pripalo je području Calanques de Marseille u Francuskoj, drugo Nacionalnom parku Plitvička jezera, dok je treće mjesto zauzela dolina Lauterbrunnen u Švicarskoj. Rezultati ujedno pokazuju kako europske planinarske destinacije dominiraju svjetskim poretkom – među 20 najljepših nalazi ih se čak 13, a Njemačka je zemlja s najvećim brojem uvrštenih lokacija.

Na vrhu ljestvice našlo se područje Calanques de Marseille, smješteno između Marseillea i Cassisa na francuskoj mediteranskoj obali. Prepoznatljivo je po bijelim vapnenačkim liticama koje se strmo spuštaju prema tirkiznim uvalama, a upravo je spoj dramatičnog reljefa, kristalno čistog mora i slikovitih planinarskih staza ovoj destinaciji osigurao prvo mjesto.

Drugo mjesto zauzela su Plitvička jezera, jedini hrvatski predstavnik među 20 najljepših planinarskih odredišta na svijetu. Nacionalni park, koji je uvršten na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, poznat je po 16 međusobno povezanih jezera i 92 slapa. Poseban doživljaj pružaju drvene šetnice koje vode kroz park, omogućujući posjetiteljima da iz neposredne blizine dožive ljepotu jezera, slapova i bujne vegetacije.

Treće mjesto pripalo je dolini Lauterbrunnen u švicarskom Bernskom Oberlandu. Riječ je o jednom od najpoznatijih alpskih krajolika, okruženom visokim planinskim vrhovima i čak 72 vodopada, koji već desetljećima privlači ljubitelje planinarenja i prirode iz cijelog svijeta.

Najljepše planinarske staze na svijetu

Na temelju rezultata istraživanja sastavljena je ljestvica 20 planinarskih odredišta koja su ostavila najsnažniji vizualni dojam na ispitanike. Poredak se temelji na analizi usmjerenosti pogleda tijekom promatranja fotografija pojedinih lokacija. Svakoj destinaciji dodijeljena je ocjena vizualne privlačnosti na ljestvici do 100 bodova.

Calanques de Marseille, Francuska 94/100 Plitvička jezera, Hrvatska 93/100 Lauterbrunnen, Švicarska 92/100 Inka staza prema Machu Picchu, Peru 91/100 Bastei Rock Formation, Njemačka 90/100 The Narrows, Nacionalni park Zion, SAD 87/100 Étretat Cliff Walk, Francuska 85/100 The Loop, Kalbarri, Australija 84/100 Seven Sisters Cliffs Walk, Engleska 83/100 Causeway Coast Way, Sjeverna Irska 82/100 Mount Rainier Skyline Trail, SAD 81/100 Kalalau Trail, Havaji, SAD 81/100 W Trek, Torres del Paine, Čile 81/100 Mist Trail, Yosemite, SAD 79/100 Trolltunga, Norveška 78/100 Sentiero Azzurro, Italija 76/100 Schrecksee, Njemačka 76/100 Watzmann Traverse, Njemačka 75/100 Caminito del Rey, Španjolska 74/100 Bledsko jezero, Slovenija 74/100

Europa uvjerljivo prednjači

Europske planinarske rute zauzimaju čak 13 od 20 mjesta na ljestvici, što potvrđuje iznimnu raznolikost i atraktivnost europskih krajolika. Njemačka je najzastupljenija država s trima lokacijama – Bastei Rock Formation, Schrecksee i Watzmann Traverse. Na popisu se nalaze i dvije atraktivne obalne staze Ujedinjenog Kraljevstva: Seven Sisters Cliffs Walk uz poznate bijele litice južne Engleske te Causeway Coast Way u Sjevernoj Irskoj, koja prolazi uz područje Giant's Causeway.

Sjedinjene Američke Države imaju četiri predstavnika – od kanjona Nacionalnog parka Zion i slapova Yosemitea do havajske obale Nā Pali i planinskih krajolika Mount Rainiera. Među ostalim istaknutim destinacijama nalaze se Inka staza prema Machu Picchuu u Peruu, čileanski W Trek u Nacionalnom parku Torres del Paine te australska ruta The Loop, jedina predstavnica Oceanije.

Ben Mounsey, stručnjak za planinarenje i aktivnosti na otvorenom iz SportsShoes.com, istaknuo je kako rezultati pokazuju iznimnu raznolikost najprivlačnijih planinarskih odredišta – od drevnih arheoloških lokaliteta i spektakularnih obalnih litica do planinskih jezera, kanjona i alpskih vrhova. Dodao je kako su neke od tih ruta zahtjevne ekspedicije koje traže temeljite pripreme, dok su druge lako dostupne kao jednodnevni izleti iz većih gradova. Naglasio je i važnost kvalitetne planinarske opreme, osobito odgovarajuće obuće, za sigurnost i ugodnije iskustvo u prirodi.

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