Dječak (10) kombijem pregazio majku, umrla je na mjestu: Objavljeni potresni detalji

Žena (39) poginula je u utorak poslijepodne u južnom Hessenu u Njemačkoj nakon što ju je kombijem udario vlastiti sin (10), javlja Fenix.

U priopćenju policije piše kako su majka i sin radili u vrtu na svojem privatnom posjedu u općini Alsbach-Hähnlein.

Vjeruje se da je dječak pokušao preparkirati kombi, ali je izgubio kontrolu nad vozilom.

Probio vrata i udario u auto

Kad je shvatila što se događa, majka je pokušala intervenirati, ali ju je vozilo zahvatilo te je od ozljeda umrla na licu mjesta. Dječak, koji još uvijek nije uspio zaustaviti kombi, zatim je probio dvorišna vrata i udario u parkirani automobil na rubu ceste, no prošao je bez ozljeda.

Državno odvjetništvo u Darmstadtu angažiralo je sudskog vještaka koji bi trebao rasvijetliti sve detalje tragedije.

Policija nesreću tretira kao nesretan slučaj bez namjernog postupanja, ali dječak ionako ne bi mogao podleći kaznenoj odgovornosti jer ona u Njemačkoj počinje s navršenih 14 godina.

